La prévente d’AltSignals atteint 1,21 million $ alors que les entreprises d’IA acceptent des garanties aux États-Unis

La ruée vers l’intelligence artificielle (IA) prend de l’ampleur chaque jour alors que de plus en plus d’entreprises et d’entrepreneurs prennent le train en marche. Les derniers entrants sont Meta Platforms (NASDAQ: FB) Llama 2 et xAI récemment lancé par Elon Musk : le magnat de la technologie a déclaré que son objectif principal était de comprendre la véritable nature de l’univers.

AltSignals, une société bien connue pour fournir des signaux de trading, travaille également sur une plate-forme basée sur la blockchain pour rationaliser ses signaux de trading. Il mène actuellement une prévente pour le jeton ASI, qui est l’épine dorsale de l’écosystème de l’IA. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter la crypto-monnaie ASI ici.

Les entreprises d’IA aux États-Unis acceptent de mettre en œuvre des garanties

Copy link to section

Il y a eu une pression accrue pour resserrer les réglementations régissant l’intelligence artificielle suite au battage médiatique autour de la technologie. Selon le sentiment général, si elle n’est pas contrôlée, l’IA aurait un impact négatif sur la vie des gens.

Un certain nombre de comtés et de régions travaillent actuellement sur la réglementation de l’IA pour contrôler le marché croissant de l’IA. La principale branche législative de l’Union européenne a récemment adopté la loi sur l’intelligence artificielle de l’UE, qui est la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde.

Aux États-Unis, où la majorité des principales entreprises d’IA sont domiciliées, sept entreprises ont accepté de mettre en œuvre des mesures de protection pour gérer les risques posés par la technologie. Selon la Maison Blanche, sept des plus grandes sociétés d’intelligence artificielle se sont engagées à gérer les risques associés à l’IA. Cela impliquera d’évaluer la sécurité de l’IA et de publier les résultats de ces évaluations.

Les sociétés incluent Amazon (NASDAQ : AMZN), Anthropic, Google’s Alphabet Inc (NASDAQ : GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) et OpenAI. L’annonce a été faite par les dirigeants des entreprises aux côtés du président américain Joe Biden.

Cette décision intervient après un certain nombre de mises en garde concernant les capacités de la technologie.

La maison blanche américaine fait pression pour une réglementation sur l’IA

Copy link to section

Les craintes concernant la propagation de la désinformation ont été soulevées à la suite du développement rapide des outils d’IA des entreprises, en particulier avant l’élection présidentielle américaine de 2024.

Dans les remarques de vendredi, le président Joe Biden a déclaré qu’ils « doivent être lucides et vigilants quant aux menaces émergeant des technologies émergentes qui peuvent poser – ne doivent pas mais peuvent poser – à notre démocratie et à nos valeurs ».

Selon Sir Nick Clegg, président des affaires mondiales chez Meta, le battage médiatique autour de l’IA « a quelque peu devancé la technologie ».

Qu’est-ce que les sept sociétés d’IA ont convenu de faire ?

Copy link to section

L’accord de la Maison Blanche signé par les sept entreprises exige que les systèmes d’IA soient soumis à des tests de sécurité internes et externes par des experts avant leur publication, des filigranes sont utilisés pour aider les gens à reconnaître le contenu généré à l’aide de l’IA, les forces et les faiblesses de l’IA sont divulguées et le danger posé par les outils d’IA est étudié.

La Maison Blanche a ajouté que l’intention est que les gens puissent savoir facilement quand le contenu en ligne est produit par l’IA. Le président a déclaré qu’ils avaient une responsabilité sérieuse et qu’ils devaient bien faire les choses.

Quel impact l’accord a-t-il sur AltSignals ?

Copy link to section

Eh bien, alors qu’AltSignals ne faisait pas partie des sept entreprises qui ont signé l’accord, toute loi affectant l’utilisation de l’intelligence artificielle affectera définitivement son écosystème d’IA. Pour commencer, ils devront s’assurer que la plateforme d’IA est conforme à toutes les réglementations en place.

Cependant, dans l’état actuel des choses, AltSingals fonctionne depuis plus de cinq ans et n’a eu aucun contact avec les régulateurs du monde entier, ce qui est une excellente proposition pour les investisseurs qui cherchent à acheter sa nouvelle crypto-monnaie ASI.