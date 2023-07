Prédiction de Kleros : PNK voit son prix grimper au milieu d’un nouveau attrait pour l’arbitrage décentralisé

Benson est un journaliste chez Invezz, où il s'occupe des dernières nouvelles, des interviews et des analyses de marché.… lire la suite

Le prix de Kleros a grimpé en flèche mardi après la mise en service du nouveau projet de crypto-monnaie Worldcoin (WLD), le jeton Kleros natif PNK atteignant 0,024 $. Alors que la plupart des crypto-monnaies se sont échangées à la baisse ou à plat ce jour-là, PNK a bondi de plus de 9 %, en partie après que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, aimentionné Proof of Humanity et le système judiciaire décentralisé de Kleros dans son article sur Worldcoin.

Pendant ce temps, la prévente de Chancer a continué d’attirer davantage d’investisseurs, le montant total collecté jusqu’à présent étant légèrement inférieur à 990 000 $.

Vitalik met en avant Kleros dans un article sur Worldcoin

Kleros (PNK) est un protocole d’arbitrage décentralisé qui offre une plate-forme de règlement des différends dans l’économie du Web3. Le projet a été lancé en juillet 2018 et vise à relier la crypto-économie et le système juridique via un outil basé sur la blockchain pour le règlement des litiges.

En plus d’agir en tant qu’arbitre sans confiance pour les cas sur dApps, Kleros est un service de paiement décentralisé. PNK est un jeton utilitaire ERC20 qui alimente l’écosystème Kleros, dont une partie implique que les détenteurs de jetons deviennent des jurés.

Cette architecture de blockchain unique est ce à quoi Vitalik a fait référence lorsqu’il a parlé des problèmes liés à la « preuve de la personnalité », ou le soi-disant « problème humain unique ».

Worldcoin (créé par Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Alex Blania de Tools for Humanity) est l’un des plus grands projets de preuve de personnalité. Comme Invezz l’a couvert, le réseau principal du projet a été mis en ligne lundi. Vitalik dit que le tribunal décentralisé de Kleros offre l’un des mécanismes de résolution de la question de la personne unique. Le prix du jeton Kleros semble avoir grimpé suite à ces commentaires.

Prévision de prix pour Kleros

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une plate-forme de marchés de prédiction – comme Chancer – Kleros pourrait permettre aux dApps et les plates-formes financières héritées bénéficier d’un arbitrage peu coûteux. Ceci est possible en tirant parti du jeton PNK, d’un système d’entiercement basé sur des contrats intelligents et de résolutions oracle. PNK est utilisé pour inciter les jurés et les titulaires à des fins de gouvernance.

En termes de performance des prix, le sommet historique du jeton est de 0,38 $ atteint en mai 2021. PNK s’est négocié à la baisse depuis octobre 2022, les baisses coïncidant avec la tendance à la baisse du marché des crypto-monnaies.

L’altcoin est actuellement baissier et pourrait plonger à nouveau si la prise de bénéfices et la pression de vente se poursuivent. En tant que tel, la zone autour de 0,026 $ peut fournir le niveau de résistance immédiat pour l’altcoin. 0,020 $ pourrait être le niveau de support principal.

Qu’est-ce que Chancer ?

Comme Kleros, Chancer apporte un système révolutionnaire basé sur la blockchain au marché traditionnel. Dans son livre blanc, le projet décrit une plateforme de paris peer-to-peer (P2P) pour le Web3. Cela signifie que contrairement aux bookmakers traditionnels et autres fournisseurs de paris, Chancer offre un nouvel écosystème où les parieurs contrôlent les marchés qu’ils créent, partagent et dont ils profitent.

Un aspect unique de Chancer sera sa décentralisation et sa transparence, les parieurs pouvant bénéficier non seulement des marchés P2P personnalisés, mais également d’autres opportunités de gain sous la forme de récompenses de mise et de gouvernance.

Visitez Chancer.com pour en savoir plus sur ce projet.

Prévision de prix pour $CHANCER

La plateforme de Chancer est en cours de développement et a actuellement son jeton natif $CHANCER en prévente. Comme souligné à plusieurs reprises au cours des derniers jours, les jetons $CHANCER proposés aux investisseurs lors de la prévente se vendent rapidement. L’intérêt pour le projet est souligné par la rapidité avec laquelle l’équipe a réussi à lever près de 1 million de dollars sur un objectif de 15 millions de dollars.

Aujourd’hui, le prix de $CHANCER est à 0,011 $. Il augmentera ensuite à 0,012 $ lors de la prochaine étape de prévente et continuera d’augmenter à toutes les autres étapes jusqu’à ce qu’il atteigne 0,021 $.

Bien que nous ne puissions pas proposer de prévision de prix pour $CHANCER en se basant sur sa vente de jetons et ses changements de valeur, il est possible de mettre en évidence des cibles possibles lorsque les jetons commencent à être échangés sur les bourses.

Si tout fonctionne comme prévu pour Chancer et, si les conditions du marché le permettent, le premier objectif majeur en 2024 pourrait se situer entre 0,5 $ et 1 $.

Rien ne suggère que $CHANCER le fera, mais si tous les marchés se rallient, des niveaux plus élevés pour le prix du jeton pourraient être réalisables.

Quels facteurs pourraient affecter le prix de Chancer en 2024 ?

Très probablement, l’un des facteurs qui pourraient être énormes pour le prix symbolique de Chancer est le potentiel de son marché des paris P2P au milieu d’une projection de croissance de 11 % pour l’industrie mondiale des paris.

En outre, le lancement de la plate-forme bêta et les réseaux de test pour la création de marché, les paris virtuels et la diffusion en direct au quatrième trimestre pourraient être des événements clés. Le lancement du réseau principal et le déploiement du protocole de gouvernance au premier trimestre de 2024 pourraient également être un développement très attendu.

Souvent, ces jalons sont accompagnés d’une demande accrue pour le jeton d’utilité sous-jacent sur le marché libre.

Un autre déclencheur pourrait être la liste éventuelle des jetons sur les principaux échanges de crypto-monnaies, qui, selon la feuille de route, est attendue au troisième trimestre. Le marché du marché des crypto-monnaies n’est pas étranger aux jetons qui explosent 50x, 100x lorsqu’ils sont mis en ligne sur des plateformes comme Coinbase et Binance – en particulier pendant un marché haussier.

Perspectives à long terme pour Chancer et ces facteurs mis à part, il est bon de noter que la cryptographie est encore un espace naissant. Une confluence de n’importe quelle gamme de vents contraires peut entraîner des déclencheurs négatifs.