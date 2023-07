La prévente de Chancer dépasse la barre du million de dollars alors que le prix du jeton passe à 0,011 $

Md Motiur est analyste de marché d’Invezz et couvre les marchés boursiers nord-américains, européens et asiatiques. Il a 5… lire la suite

Les paris basés sur la blockchain ont toujours été un rêve mais pourraient bientôt devenir réalité avec un nouveau projet de crypto-monnaie Chancer. Depuis le lancement d’une prévente du jeton natif $CHANCER le 13 juin 2023, la demande pour le jeton a été élevée. L’équipe a collecté plus d’un million de dollars, la valeur du jeton augmentant à chaque étape. Le jeton est actuellement au prix de 0,011 $, supérieur au précédent prix de 0,01 $. Dans la phase suivante, le prix de $CHANCER est attendu à 0,012 $. Les jetons peuvent être achetés via le site Web de la société en utilisant ETH, USDT, BNB ou BUSD.

« Votre jeu, vos règles, vos chances » – La promesse de Chancer

Les paris pourraient bien être l’un des secteurs les plus lucratifs et à la croissance la plus rapide. Les statistiques montrent que les paris sportifs, l’un des plus populaires, vont croître de 9,50 % cette décennie. Malgré cette tendance, la position de l’investisseur a été à la périphérie.

Chancer veut changer la façon dont les paris se déroulent, en plaçant l’investisseur au centre du processus. Inventé en se basant la phrase « Votre jeu, vos règles, vos chances », Chancer permettra aux investisseurs de créer leurs marchés de paris P2P personnalisés via sa plate-forme décentralisée. Les investisseurs peuvent créer des marchés de paris P2P concernant presque tous les événements, augmentant ainsi la flexibilité et les opportunités. Cela pourrait être sur le football, la météo, le résultat d’une élection, le prochain marathon et bien d’autres.

Un utilisateur qui met en place un marché P2P peut alors en inviter d’autres et déterminera les règles et les cotes du jeu. Cela permet aux utilisateurs d’avoir le contrôle contrairement au système actuel, dans lequel les bookmakers ont le dernier mot.

La perspective d’un écosystème de paris flexible pourrait être la raison pour laquelle Chancer a été un projet si passionnant et demandé jusqu’à présent.

Chancer n’est pas seulement une plateforme de paris. Il a un angle d’investissement qui récompense les utilisateurs pour la création de marchés sur Chancer. $CHANCER, le jeton qui alimente la plate-forme, est également disponible pour le jalonnement. Cela signifie que les investisseurs peuvent générer des revenus passifs en plus des revenus des paris réussis.

Le prix du jeton Chancer, devrait-il monter en flèche en 2023 et 2024 ?

Le prix pourrait être la considération la plus importante pour investir dans une crypto-monnaie. Une augmentation de prix montre une forte croyance dans la valeur et le potentiel du projet sous-jacent.

Les perspectives à long terme de Chancer dépendent de la popularité croissante de ses paris décentralisés. Les premières indications de la prévente et des statistiques du secteur des paris montrent que le projet a une chance réaliste de réussir. Mais le jeton, comment évoluera-t-il en 2023 et en 2024 ?

En regardant la feuille de route du projet, tout gain solide et durable de $CHANCER pourrait se produire en 2024. En 2023, les investisseurs pourraient être traités avec des fluctuations de prix lorsque le jeton sera répertorié. Le prix pourrait prendre de l’ampleur après sa cotation sur les CEX, à commencer par Uniswap au troisième trimestre. Une prévision prudente est une augmentation des prix en pourcentage à deux ou trois chiffres en 2023.

2024 est l’année au cours de laquelle $CHANCER pourrait commencer à voir son prix monter en flèche avec le lancement de la plate-forme principale au premier trimestre. Cela signifie que la croissance de CHANCER en 2024 émergera de l’utilisation de la plate-forme plutôt que de la spéculation du jeton, lui permettant d’augmenter sa valeur au fil du temps. Bien qu’il n’y ait pas de limite au potentiel du jeton en 2024, une augmentation de plus de 1 000 % ne doit pas être ignorée.

Investir dans $CHANCER cette semaine, est-ce une bonne idée ?

La prévente de Chancer se déroule en 12 étapes, avec un objectif de 15 000 000 $ à recolter. La valeur du jeton augmente à chaque étape et sa prévente se trouve actuellement dans la deuxième étape.

Les premiers investisseurs ont la possibilité d’acheter le jeton à une faible valorisation et de profiter du reste de la prévente. Cela signifie également que les premiers investisseurs maximiseront leurs revenus au moment où le prix du jeton commencera à augmenter suivant son apparition sur les échanges. Ainsi, investir est désormais logique pour les investisseurs qui cherchent à maximiser les rendements.