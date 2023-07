Shiba Memu, est-ce la prochaine pièce de mème à voir sa valeur exploser en 2023 ?

Shiba Memu (SHMU), un jeton de mème dirigé par l’IA en termes de commercialisation, se taille une niche à part entière. Le jeton de mème survient lorsque la demande d’IA est élevée et croissante. Mais qui ne se connecte pas avec la vieille histoire des crypto-monnaies de mème ? Ce sont des jetons qui peuvent augmenter jusqu’à 50 fois en quelques jours. Combinant l’IA et la blockchain, SHMU vise à reproduire le même conte. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Shiba Memu a plus de capacités. Il peut faire plus que les humains. Cela explique peut-être la prévente rapide, qui a permis de récolter 1,28 million $ jusqu’à présent.

En quoi Shiba Memu est-il si unique ?

Shiba Memu est un jeton cryptographique qui exploite l’IA et la blockchain pour créer une centrale de marketing autonome. En tant que tel, Shiba Memu peut écrire ses propres relations publiques et se promouvoir en ligne. Avec une capacité d’IA, Shiba Memu devrait effectuer plus de travail que 100 agences de marketing combinées. Comment est-ce possible ?

Nous connaissons déjà la puissance de l’IA. Il peut lire, prédire et aider à donner un sens à des phénomènes complexes. Pensez à ceci : lorsque vous dormez, que vous vous fatiguez ou que vous vous absentez du travail, l’IA fonctionne. Il ne fatigue pas. Shiba Memu peut travailler pendant que les autres dorment, 24h/24 et 7j/7.

À l’avenir, Shiba Memu peut devenir plus intelligent et puissant à mesure qu’il apprend. Il peut parcourir le Web à la recherche des meilleures idées de marketing, les organiser et les appliquer pour améliorer ses stratégies.

Shiba Memu, est-ce un bon investissement ?

Les crypto-monnaies de mème sont parmi les plus populaires en raison de leur capacité à augmenter à des niveaux supranormaux. Les investisseurs récoltent gros avec ces augmentations de prix exponentielles.

Cette année, la plupart des jetons de mème traditionnels comme Dogecoin et Shiba Inu sont maîtrisés dans un marché baissier. En conséquence, les investisseurs se sont tournés vers de nouveaux entrants à fort potentiel. Cela a fonctionné.

Des jetons comme PEPE, qui ont fait leurs débuts plus tard cette année, ont augmenté de pourcentages à mille chiffres. Les premiers investisseurs ont récolté gros lorsque ces élans de prix ont commencé.

Shiba Memu est un jeton qui représente une opportunité considérable, compte tenu de son angle d’IA unique. Ainsi, son potentiel actuel et futur est robuste. Cette thèse d’investissement considère le jeton idéal pour les investisseurs qui envisagent des crypto-monnaies de mème avec un nouveau cas d’utilisation.

Une préoccupation de l’investissement dans les mèmes est l’incapacité des actifs à maintenir les gains car ils sont motivés par le battage médiatique. Shiba Memu n’a pas besoin de battage médiatique pour atteindre son objectif. Il peut le faire de manière indépendante et explorer davantage de cas d’utilisation à l’aide de l’IA. Cela signifie que sa valeur pourrait être durable à long terme.

Mais aussi, investir dans la crypto-monnaie ne doit pas être ennuyeux. Les utilisateurs de Shiba Memu peuvent interagir avec l’IA, lui poser des questions et obtenir des mises à jour sur ce qui est tendance ou nouveau. Au fur et à mesure que le projet se développe, l’utilisateur bénéficie également de l’accès à l’information. Ceci est crucial pour comprendre le monde de la blockchain, de la crypto-monnaie et de l’IA.

Shiba Memu, va-t-il voir son prix exploser en 2023 et en 2024 ?

La prévente de Shiba Memu aura lieu dans seulement huit semaines. Après 8 semaines, le développement du projet commencera.

Cependant, Shiba Memu commencera à être coté sur les bourses centralisées au troisième trimestre de 2024. On peut s’attendre à d’énormes mouvements de prix à partir de là. D’après l’historique des mouvements de prix des jetons de mème, on peut s’attendre à une augmentation de 10 et jusqu’à 50 fois.

Devriez-vous acheter des jetons Shiba Memu cette semaine ?

Pour les amateurs de Shiba Memu, acheter aujourd’hui vaut mieux que demain. Le prix du jeton augmente tous les jours à 18 h 00 GMT. Ainsi, chaque jour qui passe, les investisseurs paient un prix plus élevé pour obtenir les jetons en prévente.

Le jeton sera évalué à 0,0244 $ à la fin de la prévente. Ce sera le double du prix de 0,011125 $ qui était en vigueur lorsque la prévente a commencé. Acheter maintenant est une occasion unique d’acquérir le jeton avant que sa valeur n’augmente.

