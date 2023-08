Le piratage de Curve Finance laisse les jetons DeFi sous le choc : devriez-vous acheter des jetons Shiba Memu ?

Les prix des crypto-monnaies ont connu un mois de juillet sens dessus dessous, d’après ce que les analystes de la plateforme d’informations sur le marché Sentiment ont observé dans leurs dernières perspectives pour l’industrie. Pendant ce temps, l’accent est mis sur les pièces de monnaie de mème, avec Dogecoin et Shiba Inu à l’honneur. Mais le marché pourrait-il envisager un autre joyau comme Shiba Memu ?

Ici, nous évaluons le piratage de Curve Finance et pourquoi l’intérêt pour la nouvelle pièce de monnaie alimentée par l’IA mentionnée ci-dessus augmente.

Les jetons de DeFi prennent un coup après le piratage de Curve Finance

Copy link to section

Après un mois qui a vu Bitcoin remonter de près de 6 % et Ethereum d’un peu moins de 5 %, l’exubérance précoce qui a suivi la victoire de Ripple contre la SEC semble avoir cédé la place à une accalmie ennuyeuse. Les traders tournent maintenant leur attention vers ce qui pourrait être un mois charnière pour les jetons, en particulier pour ceux appartenant à la DeFi après le piratage de Curve.

Ce qui s’est passé chez Curve Finance, c’est que l’échange de DeFi a récemment subi un important piratage, une attaque qui a vu des millions de dollars d’actifs d’utilisateurs volés.

Certains experts du marché affirment que le chaos de Curve présente un risque pour le secteur au sens large, avec plusieurs pools de pièces stables susceptibles d’être épuisés. L’équipe de Curve a identifié de nombreux pools de liquidités qui pourraient être épuisés à la suite du bogue de « réentrée » dans le compilateur Vyper.

Le PDG de Curve, Michael Egorov, aurait promis 34 % de la capitalisation boursière de CRV en garantie de prêts sur plusieurs protocoles de DeFi. Si les prix chutent et qu’une liquidation forcée se produit, l’ensemble du secteur pourrait subir de nouvelles pressions à la baisse. La liquidation contre le fondateur de Curve est donc une énorme préoccupation. La confluence de ces facteurs a vu plusieurs jetons et pièces de gouvernance chuter fortement au cours de la dernière journée.

Par exemple, Compound (COMP) était en baisse de 18 %, Convex (CVX) de 14 %, Frax (FXS) de 13 % et Aave (AAVE) de 12 %. Le prix de CRV, le jeton de gouvernance de CurveDAO a chuté de 20 % après le piratage.

Qu’est-ce que cela signifie pour les jetons appartenant à d’autres secteurs, y compris les pièces de mème ? Est-ce pour cela que la prévente de Shiba Memu attire autant ?

Qu’est-ce que le jeton Shiba Memu ?

Copy link to section

Bien que le marché des pièces de monnaie de mème connaisse un élan de vente similaire à celui d’autres pièces de monnaie – l’évolution massive et frappante du jeton BALD mis à part – il y a une flottabilité notable pour Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB).

Alors que des rumeurs commencent à tourbillonner autour du développeur probable de jetons Bald et de jetons de la DeFi dans un flux, les investisseurs qui recherchent des jetons de mème qui promettent un attrait comparable à DOGE et SHIB ont afflué vers Shiba Memu.

Shiba Memu est un nouveau projet qui cherche à exploiter la technologie blockchain et l’intelligence artificielle (IA) pour créer les plus grandes communautés de pièces de monnaie de mème. Le jeton est actuellement en cours de prévente – accessible ici – et a levé plus de 1,4 million $ en moins de quatre semaines depuis son lancement en juillet.

La prévente de huit semaines du jeton de mème inspiré du chien est la première étape d’une feuille de route de développement prévoyant une refonte complète des pièces de mème et de l’espace de l’IA.

Une pièce de mème avec une touche d’IA

Copy link to section

En tant que nouveau jeton de mème sur le thème du chien, Shiba Memu pourrait être confondu avec un autre rival en herbe de Dogecoin. Alors que le recours au battage médiatique et à l’élan pour atteindre et créer une communauté dominante fait partie des projets de Shiba Memu – comme c’est le cas avec la plupart des jetons de mème – il y a un aspect qui pourrait différencier le nouveau projet des autres.

C’est la façon dont Shiba Memu fonctionne et ce qu’il pourrait réaliser qui est susceptible d’être la principale différence avec d’autres jetons de mème. L’intégration de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel, de l’analyse de vidéos et d’images indique une manière innovante de maintenir une machine de marketing bien huilée. Comme indiqué dans le livre blanc, Shiba Memu développe un tableau de bord marketing basé sur l’IA.

Celui-ci sera en mesure d’écrire, de déployer et de gérer automatiquement ses stratégies marketing, y compris la recherche de traction sur toutes les plateformes de médias sociaux. L’IA continuera également d’apprendre et d’affiner son approche.

Au milieu de la révolution de l’IA, il y aura l’intégration des commentaires des utilisateurs et des suggestions de développement, tous adaptés autour de la valeur que les détenteurs de SHMU obtiennent.

Quelle est la prévision de prix pour Shiba Memu ?

Copy link to section

L’IA et la blockchain sont les deux mots à la mode sur le marché aujourd’hui, et un jeton qui combine le meilleur des deux mondes s’avère attrayant pour les investisseurs du Web3.

Cette perspective pourrait mettre le projet Shiba Memu sur la voie qui lui permettra de dominer le monde de la crypto-monnaie sur le thème du chien, ce qui pourrait se refléter dans le prix futur du jeton SHMU.

La prévente a été programmée pour que le prix de SHMU augmente à intervalles réguliers tout au long de la période de 8 semaines. De 0,011125 $ au lancement de la prévente, la valeur de SHMU bondira tous les jours à 18 h GMT jusqu’à ce qu’elle atteigne le niveau de 0,021 $.

Après cela, les augmentations de prix seront soumises aux conditions du marché, ainsi qu’à d’autres facteurs. La feuille de route est également définie avec des étapes clés qui pourraient fournir des déclencheurs qui feront augmenter les prix, par exemple le lancement du tableau de bord d’IA et l’intégration de diverses plates-formes de médias sociaux au premier trimestre de 2024. Le jeton sera également mis en ligne sur les principaux échanges centralisés et intégré avec principales applications décentralisées au troisième et au quatrième trimestre de 2024, respectivement.

Un tel catalyseur pourrait grandement influencer les performances futures de SHMU, c’est également probablement la raison pour laquelle les investisseurs profitent autant de cette prévente.

Save