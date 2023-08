Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Apple Inc (NASDAQ : AAPL) vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre qui ont dépassé les estimations de Street. Les actions continuent de se négocier pendant des heures prolongées.

Le chiffre d’affaires des services se démarque ce trimestre

Copy link to section

Le géant de la technologie a attribué la force de son trimestre récemment conclu principalement aux revenus des services qui ont augmenté de 8,0 % mieux que prévu pour atteindre 21,21 milliards de dollars. Le PDG Tim Cook a déclaré à CNBC après la publication :

La publicité s’est définitivement accélérée par rapport à avant, et l’App Store a définitivement accéléré par rapport à avant.

Il a surnommé le casque de réalité mixte Vision Pro récemment dévoilé comme un rejeton de l’accent mis depuis des années par Apple sur l’intelligence artificielle et a confirmé que la multinationale continuera d’investir dans l’IA à l’avenir.

Apple Inc a récemment été signalé en train de travailler sur un rival de ChatGPT (en savoir plus).

Les revenus de l’iPhone ont manqué les estimations de Street

Copy link to section

En revanche, l’iPhone, qui a généralement tendance à être son segment le plus fort, a baissé de 2,0 % d’une année sur l’autre.

Le combiné a généré 39,67 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre contre 39,91 milliards de dollars attendus. Pourtant, Angelo Zino de CFRA Research a déclaré aujourd’hui sur ” Closing Bell: Overtime ” de CNBC :

Le trimestre de juin est généralement le creux du cycle de l’iPhone. Donc, cela a tendance à avoir beaucoup moins d’importance. Nous nous attendons à ce qu’ils impliquent au moins leur orientation vers un retour à la croissance au trimestre de septembre.

Sa cote “d’achat” sur l’action Apple est accompagnée d’un objectif de cours de 220 $ qui suggère une hausse d’environ 20 % à partir d’ici.

Les revenus de l’iPad ont chuté de 20 %

Copy link to section

Apple a également noté une baisse de 7,0 % de ses revenus Mac au troisième trimestre, qui s’élevait à 6,84 milliards de dollars. Mais cela dépassait toujours les 6,62 milliards de dollars que les analystes avaient réclamés.

Les choses étaient pires dans le segment iPad, cependant. Les tablettes PC ont rapporté 5,79 milliards de dollars, soit 20 % de moins qu’il y a un an et bien en deçà du consensus de 6,41 milliards de dollars. Selon Scott Kessler – le responsable du secteur mondial chez Third Bridge :

Je pense que les gens ont reconnu qu’il y a des vents contraires persistants sur le matériel. Mais ils sont vraiment concentrés sur le prochain iPhone – l’annonce venant peut-être le mois prochain.

Un élément positif dans l’impression des bénéfices a été les ventes en Chine qui ont connu une “nette accélération” et se sont élevées à 15,76 milliards de dollars, en hausse de 8,0 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Au moment de la rédaction, l’action Apple est en hausse de 50 % depuis le début de l’année.

Autres chiffres notables dans les résultats d’Apple au troisième trimestre

Copy link to section

A gagné 19,88 milliards de dollars contre 19,44 milliards de dollars il y a un an

Le BPA est passé de 1,20 $ à 1,26 $ selon le communiqué de presse

Les revenus ont baissé de 1,0 % en glissement annuel pour atteindre 81,80 milliards de dollars

Le consensus était de 1,19 $ par action sur 81,69 milliards de dollars de revenus

Les revenus des autres produits ont augmenté moins que prévu de 2,0 %

Apple a amélioré sa marge brute au troisième trimestre de 30 points de base à 44,5 %. Partageant son point de vue sur le fabricant d’iPhone, l’analyste de Wedbush Securities, Dan Ives, a déclaré sur ” Closing Bell ” de CNBC :

À l’approche de l’année prochaine, si les services augmentent et que nous pensons que vous reviendrez à une croissance à deux chiffres des services, nous pourrions envisager une valorisation des services potentiellement de 1,5 billion de dollars, ce qui, je pense, pourrait finalement représenter 100 milliards de dollars de revenus annuels. Et puis, 25% des 1,2 milliard n’ont pas mis à jour leur iPhone depuis plus de quatre ans. La demande refoulée continue d’être l’histoire.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.