La capitalisation boursière de Tether atteint un niveau record, la grande ironie de DeFi

Malgré un fort rebond jusqu’à présent cette année, la majorité des crypto-monnaies sont bien en deçà de leurs sommets de l’hystérie du marché haussier pandémique en 2021. Cependant, il existe une exception notable : Tether.

La capitalisation boursière controversée du stablecoin est maintenant à un niveau record, un peu moins de 84 milliards de dollars. Remarquablement, cela survient alors que le capital a afflué de l’espace crypto – au cours de la dernière année, la capitalisation boursière totale des pièces stables a baissé de 18 %, tandis que celle de Tether a augmenté de 26 %.

Si vous cliquez sur “play timeline” sur le graphique ci-dessous, la croissance de Tether au cours de la dernière année contraste fortement avec la trajectoire de toutes les autres pièces stables majeures, qui se sont fermement orientées vers le sud.

Si nous présentons maintenant le graphique ci-dessus sous forme statique et évaluons la part de marché plutôt que la capitalisation boursière, il y a quelques dates notables. Le premier est mai 2022, lorsque la mort de l’écosystème Terra est tombée à zéro, entraînant avec elle son stablecoin de 18 milliards de dollars.

Mais bien que cela ait donné un petit coup de pouce à Tether, il s’est également brièvement détaché à l’époque et le vrai gagnant a donc été USD Coin, qui est rapidement passé d’une part de marché de 25% à 33%.

Cependant, c’est vraiment 2023 qui a vu Tether devenir véritablement dominant, passant d’une part de marché de 48 % au début de l’année à sa position actuelle de 67 %. Le graphique suivant le montre comme la valeur aberrante, avec toutes les autres pièces stables majeures.

Pourquoi Tether gagne-t-il des parts de marché ?

Il y a trois facteurs principaux à cela. Le premier est la réglementation, en particulier autour du stablecoin BUSD de marque Binance. Paxos, l’émetteur basé à New York, a annoncé en février qu’il ne frapperait plus de nouveaux jetons du stablecoin, ce qui signifie que sa capitalisation boursière diminuerait progressivement vers zéro (au moment de la rédaction, il détient toujours une part de marché de 2,9 % avec un capitalisation boursière de 3,7 milliards de dollars, mais cela devrait continuer à baisser).

Tether est basé en dehors des États-Unis et, par conséquent, les inquiétudes concernant son statut au regard des lois américaines sur les valeurs mobilières ne sont pas préoccupantes.

Le deuxième facteur a paralysé un autre des rivaux de Tether, USD Coin, qui doit également s’inquiéter de la législation américaine sur les valeurs mobilières, étant basée sur le mandat de Gary Gensler. Mais en plus, il y a eu une baisse visible de la capitalisation boursière du stablecoin soutenu par Coinbase en mars, Tether aspirant le capital fuyant l’USDC. Cela était dû à la crise bancaire, qui a révélé que l’USDC était partiellement soutenu par les réserves de liquidités détenues dans la Silicon Valley Bank déchue.

Au milieu de la panique, Circle a confirmé que 8,8% des réserves soutenant l’USDC étaient détenues dans SVB. Bien qu’il ait été confirmé par la suite que les déposants seraient rétablis, l’USDC avait entre-temps baissé à 88 cents et bien qu’il ait immédiatement repris son ancrage de 1 $ après la confirmation de la garantie, il n’a pas depuis récupéré la perte de part de marché.

La domination de Tether a donc augmenté, ironiquement considérée comme “plus sûre” au milieu du chaos, malgré l’inquiétude que les réserves de Tether soient probablement l’un des sujets les plus longs et les plus discutés en crypto.

Cela nous amène à notre troisième facteur : il est probablement juste de dire que le marché est un peu plus calme en ce qui concerne la situation des réserves derrière Tether. La société a fait des efforts pour accroître sa transparence et, selon les rapports comptables, a réduit son exposition aux certificats de dépôt et aux billets de trésorerie.

La majorité de ses réserves se trouvent désormais dans des bons du Trésor, sans aucun doute aidés par les rendements élevés proposés, avec des taux d’intérêt désormais au nord de 5%. En effet, Tether a annoncé cette semaine avoir réalisé plus d’un milliard de dollars de bénéfices d’exploitation au deuxième trimestre 2023, ses actifs augmentant de 5,7 % à 86,5 milliards de dollars, contre 83,8 milliards de dollars de jetons USDT en circulation. Les bénéfices exceptionnels ont été tirés par les bons du Trésor, la société détenant 72,5 milliards de dollars sur ses 86,5 milliards de dollars en instruments garantis par le gouvernement américain.

Cependant, il est important de préciser que ces « attestations » de réserve ne sont pas les mêmes que des audits financiers complets, et des inquiétudes subsistent dans certains milieux. Certes, comparé au secteur financier traditionnel et à la transparence qui est monnaie courante, Tether fait pâle figure en comparaison et doit faire plus. Mais le marché dans son ensemble s’est certainement adouci dans son opinion sur la situation – comme en témoigne la formidable croissance du stablecoin, en particulier à un moment où la capitalisation boursière globale du stablecoin a chuté.

La rupture de modèle au cours de l’année écoulée est notable et peut être vue sous un angle alternatif dans le graphique suivant, lorsque la capitalisation boursière de Tether est comparée à celle de Bitcoin. Historiquement, le duo a évolué étroitement, car Bitcoin est un indicateur pour un espace dans son ensemble, et plus la demande de Bitcoin est forte, plus il y a de demande pour Tether.

Mais alors que Bitcoin reste à 58% de son niveau record, Tether est revenu à son apogée, effaçant complètement la baisse du marché baissier.

Qu’est-ce que cela signifie pour la crypto ?

Nous avons mentionné l’inquiétude concernant les réserves de Tether ci-dessus, et il n’est donc pas surprenant que beaucoup ne soient pas enthousiasmés par le fait que le stablecoin contrôle une si grande emprise sur le marché. Sans aucun doute, si quelque chose arrivait à Tether, l’espace serait absolument ravagé. C’est la principale source de liquidité sur toutes les paires de trading, DeFi en dépend, et c’est l’élément vital qui sous-tend l’ensemble de l’écosystème.

Bien que la situation autour de Tether ait été bien couverte et que nous n’y reviendrons pas ici (et comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cela semble au moins aller dans la bonne direction), il reste d’autres points de discorde. L’ironie de tout cela est que, dans un espace construit sur le pilier de la décentralisation, tant de choses dépendent d’une seule entreprise très centralisée.

DeFi tire son nom de la finance décentralisée, mais ce n’est rien de plus qu’un abus de langage alors qu’une grande partie du système est soutenue par Tether (sans oublier que USD Coin est également centralisé, le prochain plus grand concurrent). Même si tout va bien avec Tether (et pour être clair, il n’y a aucune preuve du contraire), cela reste un point central d’échec, et DeFi ne sera jamais décentralisé tant qu’il sera construit sur USDT.

Là encore, ce ne serait pas un problème si Tether était entièrement réglementé et transparent, ce vers quoi il semble se diriger (même si lentement). Cela résoudrait probablement tous les problèmes car il n’y a certainement aucun problème avec la fonctionnalité du jeton : il fait exactement ce qu’il dit sur la boîte, et dans un espace DeFi qui est beaucoup plus centralisé que beaucoup ne le pensent pour diverses raisons, il ne se sent pas comme un problème que Tether est centralisé – c’est simplement le fait que la confiance derrière cette institution centralisée ne peut pas être garantie.

Sans devenir trop philosophe, certains diront qu’il est impossible d’obtenir ce niveau de confiance dans une entreprise centralisée. En effet, ce sont les braises à partir desquelles l’espace de crypto-monnaie est né, et une discussion pour un autre jour.

Mais un c’est clair. En regardant les chiffres, la capitalisation boursière et la part de marché ne vont que dans une seule direction pour Tether : vers le haut. Le temps nous dira si cela continue, mais en ce moment, sa domination est stupéfiante.

