Prévision de prix Chainlink : perspectives LINK après l’intégration de Base

Le prix de Chainlink (LINK) a dérivé à la hausse mercredi après l’intégration du réseau Base, le nouveau réseau de couche 2 de Coinbase. Le jeton LINK a bondi à 7,5 $, le plus haut niveau depuis le 2 août de cette année. Il a bondi de plus de 7 % par rapport à son point le plus bas cette année.

Chainlink s’intègre à Base

Chainlink, le plus grand réseau oracle au monde, a annoncé que ses flux de prix étaient désormais disponibles dans Base. Cette intégration permettra aux développeurs de Base d’accéder aux marchés les plus populaires de l’industrie.

Les oracles de Chainlink sont utiles dans la finance décentralisée (DeFi) parce qu’ils simplifient la façon dont les développeurs intègrent les données hors chaîne. Ses flux de prix sont sécurisés par des réseaux oracle décentralisés composés de nombreux opérateurs de nœuds.

Ces flux de prix reflètent une moyenne pondérée en fonction du volume sur les plus grandes bourses DEX et CEX et d’autres fournisseurs de données. Dans un communiqué, Johann Eid de Chainlink a déclaré :

“La sécurité, la fiabilité et la précision garanties par les réseaux oracle résistants à Sybil de Chainlink permettront aux développeurs de repousser les limites de ce qui est possible lorsqu’une blockchain de couche 2 rapide rencontre une infrastructure oracle de pointe.”

Base est le réseau de couche 2 le plus récent du secteur. Créée par Coinbase à l’aide d’Optimism, la plate-forme vise à créer un réseau où les développeurs peuvent créer des applications de qualité dans des domaines tels que DeFi et le métaverse.

#Chainlink Price Feeds are now live on Base—a layer 2 incubated by @Coinbase.



Developers can now build next-gen DeFi apps that combine fast execution with Chainlink's proven price oracle infrastructure.



Explore what you can @BuildOnBase ⬇️ — Chainlink (@chainlink) August 8, 2023

Base est entré dans l’une des industries les plus encombrées du secteur de la cryptographie. Certains des plus grands réseaux de couche 2 sont Polygon, Arbitrum et Optimism. De plus, ces réseaux sont en concurrence avec des plates-formes de couche 1 comme Avalanche et Solana qui ont un temps de transaction plus rapide et des coûts inférieurs.

Le prix de Chainlink a également bondi après le rebond des crypto-monnaies, Bitcoin a retesté la résistance à 30 000 $ après que Moody’s a déclassé certaines grandes banques américaines.

Prévision des prix Chainlink

Graphique Chainlink par TradingView

Le graphique 4H montre que le prix de la cryptographie LINK a reculé ces derniers jours. Il est passé d’un creux de 6,95 $ lundi à 7,5 $. La pièce s’est déplacée au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en noir.

Chainlink a également dépassé la moyenne mobile pondérée en fonction du volume sur 25 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) pointe vers le haut. Il a également retesté la ligne de tendance descendante qui relie les points les plus élevés depuis le 21 juillet.

Par conséquent, le prix LINK aura probablement une cassure haussière alors que les acheteurs ciblent le niveau de résistance clé à 8 $. Un mouvement sous le support à 7,30 $ invalidera la vue baissière.

