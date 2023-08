Le prix de Livepeer monte en flèche alors que l’intérêt ouvert et les liquidations de shorts sautent

Plus

Le prix de Livepeer (LPT) est devenu parabolique au cours des trois derniers jours alors que son volume d’échange augmente. Le jeton LPT a atteint un sommet de 9,36 $ dimanche, le plus haut niveau depuis le 15 février. Il a grimpé de plus de 172 % par rapport au niveau le plus bas de juin.

Livepeer est l’une des principales chaînes de blocs cherchant à perturber l’industrie de la vidéo. Les développeurs ont construit une infrastructure vidéo décentralisée pour une utilisation vidéo en direct et à la demande. Son concurrent le plus proche est Theta Network, le plus grand acteur de l’industrie.

Livepeer exécute trois produits clés : player, Livepeer.js et Livepeer Studio. Player est une plate-forme open source permettant de créer des lecteurs vidéo personnalisés, tandis que Studio fournit des outils pour créer, diffuser et publier des vidéos.

On ne sait pas pourquoi le prix du LPT est devenu parabolique ces derniers jours puisque le réseau n’a fait aucune nouvelle nouvelle. Cette performance signale qu’une courte compression est en cours sur le marché.

Les données compilées par CoinGlass montrent que les liquidations de shorts ont augmenté au cours des trois derniers jours. Des courts métrages d’une valeur de plus de 2,72 millions de dollars ont été liquidés au cours des dernières 24 heures. Cela se compare à des contrats longs d’une valeur de plus de 792 000 $.

Samedi, les liquidations de shorts ont bondi à 2,81 millions de dollars alors que vendredi, elles dépassaient 1,47 million de dollars. Les liquidations de shorts sont généralement considérées comme haussières pour les crypto-monnaies.

Livepeer liquidations

Dans le même temps, des données supplémentaires montrent que l’intérêt ouvert de Livepeer pour le marché à terme a augmenté. Il a bondi de plus de 17,4 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre plus de 349 millions de dollars. Comme indiqué ci-dessous, l’intérêt ouvert a bondi au plus haut niveau jamais enregistré, signalant que le jeton a plus de demande.

La majeure partie de cet intérêt ouvert provient de Bitget, qui s’élève à plus de 157,7 millions de dollars. Il a été suivi par Binance, Bybit et OKX, qui avaient 157 millions de dollars, 99,5 millions de dollars et 50 millions de dollars en intérêts ouverts.

Intérêt ouvert Livepeer

Pour être clair, car il n’y a pas de nouvelles de crypto-monnaie affectant Livepeer, l’action actuelle des prix est principalement due à un système de pompage et de vidage. Par conséquent, il est probable que le prix se rééquilibre dans les prochains jours.

