Perspectives de prix pour Chancer et Bitcoin alors que l’intérêt ouvert de Shiba Inu dépasse 100 millions $

Shiba Inu (SHIB) s’échangeait en hausse de 7 % samedi matin, un rendement sur 24 heures qui a dépassé les 0,1 % pour la crypto-monnaie phare Bitcoin (BTC). Pendant ce temps, la prévente de Chancer se rapproche de la prochaine étape avec près de 1,3 million $ collectés jusqu’à présent.

Nous examinons ici le pic d’intérêt ouvert (OI) pour Shiba Inu et ce que cela pourrait signifier pour Bitcoin – avec une perspective pour Chancer en tant que nouveau projet passionnant.

Shiba Inu se rallie alors que Bitcoin cale en dessous de 30 000 $

Shiba Inu est l’une des principales pièces de mème, actuellement classée 12e en termes de capitalisation boursière avec plus de 6,35 milliards $. Plus de 659 millions $ de SHIB ont été échangés au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko consultées le 12 août à 3 h 30 HE.

Le prix de SHIB a augmenté de plus de 40 % au cours du mois dernier, contre -3 % pour Bitcoin qui a vu des taureaux arriver mais ces derniers ont du mal à se débarrasser des ours près du niveau crucial de 30 000 $.

Augmentation de l’intérêt ouvert de Shiba Inu et implications potentielles pour Bitcoin

Comme souligné ci-dessus, les performances de Shiba Inu au cours des dernières semaines ont été stimulées par l’anticipation du lancement imminent de Shibarium. Le protocole de couche 2 sur la chaîne Shiba Inu devrait apporter plus de fonctionnalités à l’écosystème et éloigner la crypto-monnaie de l’étiquette de jeton de mème peu impressionnante.

Alors que le lancement de Shibarium se rapproche, l’intérêt ouvert de Shiba Inu a explosé. Historiquement, un pic d’OI pour la meilleure crypto-monnaie de mème a coïncidé avec une lutte au sommet local pour les taureaux de BTC.

Les données de Coinglass montrent que l’OI dans les contrats à terme de SHIB sur l’échange de crypto-monnaies Binance a dépassé 114 millions $, en hausse de plus de 33 %. Cela a également doublé par rapport aux chiffres enregistrés plus tôt ce mois-ci et est à son plus haut niveau depuis le début du mois de février. Bitcoin reste dans une fourchette étroite près de l’obstacle de plus en plus difficile à 30 000 $, même si les analystes du marché soulignent la volatilité entrante.

Mais, les occasions précédentes où l’intérêt ouvert de SHIB a bondi au-dessus de 100 millions $ ont coïncidé avec une retraite pour Bitcoin.

Si les performances passées se répètent cette fois-ci, Bitcoin pourrait encore chuter pour retrouver ses creux récents. D’autre part, les entrées dans d’autres pièces contribueront probablement à de nouveaux projets tels que Chancer.

Prévision de prix pour Chancer

Chancer est un nouveau projet de marchés de prédiction basé sur la blockchain qui cherche à révolutionner l’industrie mondiale des paris avec un nouveau modèle peer-to-peer (P2P). Le projet est toujours en phase de développement, le lancement du réseau principal étant prévu au premier trimestre de 2024.

Cependant, la plate-forme qui change la donne suscite déjà un intérêt massif, comme en témoigne la prévente de son jeton natif $CHANCER. La promesse d’une plate-forme de paris transparente et communautaire où le contrôle appartient aux parieurs individuels et non à un bookmaker central fait vibrer l’industrie des paris à propos de Chancer.

Actuellement, les amateurs de paris et de crypto-monnaies peuvent acheter les jetons Chancer à 0,011 $ en utilisant ETH, BNB, USDT et BUSD. Le prix de prévente du jeton passera à 0,021 $ avant le début des échanges sur les principaux échanges de crypto-monnaies décentralisés et centralisés.

Un regard sur les performances passées des jetons nouvellement lancés suggère que la plupart d’entre eux ont fait leurs débuts dans le commerce, ce qui éclaire les énormes prévisions pour $CHANCER. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs et les investisseurs doivent tenir compte de ces perspectives lorsqu’ils investissent dans un projet.

Pour en savoir plus sur Chancer et son modèle de pari P2P, visitez la page de prévente officielle du projet.

