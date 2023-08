La corrélation Bitcoin avec la baisse du S&P 500 mais reste élevée

Bitcoin est bien connu pour sa volatilité, capable de monter ou de chuter des graphiques de prix en quelques minutes seulement. Ces mouvements sont souvent des ordres de grandeur supérieurs à ce que d’autres classes d’actifs pourraient faire en quelques semaines. Pourtant, récemment, ces mouvements de marque ont été absents; Bitcoin est plutôt serein, faisant du surplace depuis quelques mois maintenant.

Un coup d’œil à son tableau de prix montre une ligne inhabituellement plate, loin des gribouillis de style écriture du médecin qu’elle produit souvent.

En présentant le prix d’une manière alternative dans le graphique suivant, en traçant les rendements hebdomadaires glissants, nous pouvons voir que toute l’année a été plutôt modérée, mis à part le saut au début de l’année et la flambée à la mi-mars alors que les marchés réagi aux faillites bancaires menées par la Silicon Valley Bank.

En ce qui concerne la volatilité implicite des marchés d’options, nous ressortons également à des plus bas historiques. Ceci est exacerbé par une pénurie d’activité dans tout l’espace cryptographique. Le graphique suivant, via le bloc, affiche les volumes au comptant sur les bourses. Les volumes sont orientés à la baisse depuis dix-huit mois ; Juillet a apporté une nouvelle baisse, et nous sommes maintenant à des niveaux vus pour la dernière fois en 2020.

Pourquoi la volatilité et le volume sont-ils si bas ?

La première réponse est la plus simple : le décalage commercial estival classique. Nous le constatons dans toutes les classes d’actifs, et bien que l’effet ait été dramatique dans la cryptographie, les effets de saisonnalité sont indéniables. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique de Kaiko, le troisième trimestre a confortablement enregistré le plus faible volume de transactions de l’histoire de Bitcoin, 19 % en dessous du deuxième trimestre le plus bas (Q4).

Cela dit, nous avons un espace d’échantillonnage très court avec lequel travailler. Alors que le graphique ci-dessus prend le volume de 2012 à 2022, Bitcoin ne s’échangeait avec une liquidité raisonnable que pour peut-être la moitié (au mieux). De plus, les volumes ont suivi une tendance à la baisse toute l’année ; nous sommes actuellement aux niveaux les plus bas depuis 2020, mais ce n’est pas comme si les deux premiers trimestres avaient été une aubaine d’activité commerciale.

La grande répression réglementaire aux États-Unis a également été un facteur. Des poursuites ont été intentées contre Binance et Coinbase, et si l’affaire Ripple semblait être au moins une victoire partielle (du point de vue de la cryptographie) dans le grand débat sur les valeurs mobilières, le paysage est sans aucun doute plus dur d’un point de vue juridique.

Le dossier de la SEC contre Binance résume tout. Il lance toutes sortes d’accusations, du commerce contre les clients, de la manipulation des volumes d’échanges (suggérant que les volumes déjà faibles pourraient être encore plus faibles en réalité), du contournement des lois KYC et AML et bien d’autres. Il s’agit d’un échange qui a commencé l’année avec une part de marché de 67%, de loin le plus grand échange cryptographique de la planète. La ponction sur l’espace de ces batailles réglementaires a été formidable.

Cependant, alors que les difficultés réglementaires et le décalage estival ont supprimé les volumes et la liquidité, le marché baissier qui a ravagé le secteur l’année dernière est peut-être le principal moteur, même si les prix ont rebondi en 2023. Malgré le rebond, Bitcoin reste à plus de 55% de son record absolu depuis fin 2021, tandis que l’espace a subi de sérieux coups sous la forme du crash de Terra, du scandale FTX et d’une myriade d’autres faillites et effondrements.

Le volume au comptant sur les échanges a chuté de 46 % l’année dernière, donc encore une fois, ce n’est pas uniquement le résultat du décalage estival typique.

La volatilité et le volume reviendront-ils ?

Oui.

Mais d’abord, comme mise en garde, nous l’avons mentionné ci-dessus lors de la discussion de l’échantillon à partir duquel le décalage commercial estival est tiré, nous devons être prudents quant à l’extrapolation des cycles passés pour Bitcoin. Nous n’avons que quelques années de données sur les prix et l’environnement en évolution rapide au sein de cet échantillon, alors que Bitcoin est passé d’un projet Internet de niche à un actif de plusieurs milliards (et brièvement de billions) de dollars.

Cela dit, si une chose est vraie, c’est que Bitcoin n’a guère été synonyme de stabilité jusqu’à présent, et nous pouvons être sûrs que la volatilité notoire reviendra à un moment donné.

Fait intéressant, un facteur pourrait être la faible liquidité elle-même. Nous avons discuté ici de l’effondrement des volumes, mais cela signifie également que la liquidité est faible. Le téléchargement d’un carnet de commandes à partir de la plupart des principales bourses ces jours-ci vous laissera vous demander à quel point les choses sont devenues si peu profondes (les livres ont connu de gros retraits après FTX et il reste un trou de la taille d’Alameda dans l’activité de tenue de marché). capital pour faire bouger les prix, ce qui signifie que les mouvements à la fois à la hausse et à la baisse peuvent être amplifiés.

Deuxièmement, Bitcoin reste un actif à risque, soumis aux caprices de l’environnement macro. Et au cours des deux derniers mois, nous avons connu un climat macro relativement calme. L’inflation continue de ralentir, le marché se tourne vers une fin potentielle du cycle de hausse et l’atterrissage en douceur tant convoité commence à (peut-être ?) sembler moins tiré par les cheveux (bien qu’il y ait encore des raisons d’être prudent). Mais tout cela s’est fait en douceur et progressivement, sans véritable surprise, le marché ayant intégré la plupart des événements. Il n’y a pas vraiment eu de chocs sur le marché ces derniers temps.

Dans l’ensemble, cependant, le tableau suivant vous dit tout ce que vous devez savoir.

Bitcoin pourrait un jour s’installer pour de bon, se négociant comme une réserve de valeur avec un minimum de liquidités, les commerçants de Robinhood décriant à quel point c’est ennuyeux. Mais cet été n’est pas ce moment. Comme nous ne cessons de le dire, nous devons être prudents lorsque nous regardons l’historique de Bitcoin, mais le graphique ci-dessus crie une chose : la volatilité. Cela a peut-être pris une courte pause, mais la volatilité sera de retour avant longtemps.

