Méfiez-vous de l’extrapolation naïve des cycles Bitcoin précédents pour les prévisions de prix de la cryptographie

Je n’aime pas le terme « le prochain marché haussier » lorsque je regarde les marchés des crypto-monnaies. Idem pour “crypto hiver” et, pire que tout, “si on regarde les cycles précédents”.

La crypto a peut-être traversé des hauts et des bas violents dans le passé, et il se peut qu’elle le fasse à l’avenir, mais nous devons être diligents avec des hypothèses générales que les cycles précédents se répéteront. Prenez le graphique ci-dessous, par exemple, qui superpose le cycle de prix actuel du Bitcoin (à partir de 2021) au cycle 2013-2017 et au cycle 2017-2021. Les variantes populaires de ce graphique sont souvent partagées dans l’espace et référencées comme des présages inévitables d’une appréciation future des prix.

C’est un graphique séduisant, et qui illumine l’imagination de tout détenteur de Bitcoin une fois qu’il le voit. Il est facile de voir comment une telle analyse gagne une telle traction (sans même mentionner la suite déjà culte que beaucoup de crypto recueille).

Cependant, il y a un certain nombre de problèmes flagrants avec cela, et avec toute autre comparaison de cette nature. Pour être clair, je ne pense pas que Bitcoin n’augmentera plus jamais comme il l’a fait dans le passé (c’est mon cas), et je ne pense pas non plus que les cycles précédents soient complètement hors de propos, mais je pense que les prévisions et les prédictions temporelles dérivées de ces cycles précédents sont souvent erronées, pour trois raisons principales.

Taille de l’échantillon

Le principe le plus fondamental et le plus souvent violé dans toutes les statistiques est l’erreur de taille d’échantillon. Bitcoin a à peine été autour d’une minute, le premier bloc extrait par l’énigmatique Satoshi Nakamoto en janvier 2009, avec le premier échange mis en ligne à la mi-2010. Treize ans de données sur les prix sont-ils vraiment suffisants pour en tirer des conclusions concrètes ?

Non seulement cela, mais une grande partie de ces treize années est venue quand une grande partie du monde financier n’avait aucune idée de ce qu’était cet argent amusant sur Internet, rendant une grande partie de son histoire largement hors de propos lors de son évaluation aujourd’hui en ce qui concerne la construction de modèles ou la formulation de prédictions autour évolutions futures des prix. Cela nous amène au faux-pas numéro deux…

Liquidité

La liquidité sur les marchés Bitcoin est actuellement très faible. Et c’est aujourd’hui, en 2023. Il y a cinq ans, les marchés étaient encore plus minces, lorsque Bitcoin était un actif extrêmement de niche loin de la scène grand public. Le passage de l’actif du statut de jouet culte à celui d’actif financier authentique s’est accompagné, comme on pouvait s’y attendre, de toute une gamme d’infrastructures : des bourses aux sociétés minières cotées en bourse, en passant par les fiducies (et peut-être bientôt les ETF), etc. Avec tout cela est venu une plus grande liquidité.

Il semble donc énorme de tirer des conclusions concrètes des mouvements de prix de Bitcoin avant au moins 2017. Les cycles de réduction de moitié sont souvent référencés ici comme des références, et bien que la réduction soudaine de la libération de nouvelles offres ait sans aucun doute un impact sur l’offre- relation de demande et donc le prix, il en va de même pour l’autre côté de cette équation : la demande.

J’ai juste du mal à voir comment les premiers jours de l’histoire commerciale de Bitcoin ont beaucoup de pertinence par rapport à aujourd’hui, des années au cours desquelles plus de 70% des échanges prenaient sur un échange (Mt Gox) et le prix oscillait violemment sur une base quotidienne (pas que cela reste ne se produit pas, comme le montre le graphique suivant). La liquidité est l’un des facteurs les plus importants lors de la détermination du prix de tout actif, et la liquidité de Bitcoin a considérablement basculé au cours de sa courte histoire jusqu’à présent.

La liquidité a été inexistante pendant plusieurs années. Pouvons-nous vraiment peser sur les mouvements de prix à partir d’une période où un ordre d’achat important pourrait émettre une énorme bougie verte, ou quelques ventes rapides anéantir l’ensemble du graphique ? Pendant les premières années de l’histoire commerciale de Bitcoin, c’est précisément ce qui s’est passé.

La fin de la plus grande course de taureaux de l’histoire

Le dernier facteur qui, à mon avis, est le plus négligé lors de l’évaluation des cycles Bitcoin précédents est le suivant : Bitcoin n’a jamais connu de marché baissier dans l’économie au sens large.

Bitcoin a été lancé en janvier 2009, à la suite du grand krach financier. Une référence aux renflouements bancaires est même contenue dans le code du bloc Genesis miné par Satoshi Nakamoto.

Deux mois après ce lancement, et alors que le Bitcoin ne se négociait pas encore sur une place de marché, la bourse a touché le fond. Depuis lors, jusqu’au pic avant 2022, le S&P 500 s’est multiplié par 7 et le Nasdaq a bondi par 13.

Ainsi, Bitcoin a été lancé dans un environnement de marché parfait : presque exactement au plus bas du marché boursier, avant l’un des marchés haussiers les plus longs et les plus explosifs de l’histoire, où presque tous les actifs sous le soleil ont augmenté de valeur.

Bien sûr, l’une des principales raisons sous-jacentes de tout cela était les taux d’intérêt. Les taux ont été maintenus proches de zéro pendant la majeure partie de cette période, facilitant l’argent bon marché et un raz-de-marée d’appréciation des actifs à risque. Bitcoin était sur ces actifs pour surfer avec bonheur sur cette vague.

Et puis vint 2022. Une inflation rampante est apparue à la suite d’une impression monétaire agressive, d’une pandémie unique dans une vie, de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’une guerre en Europe qui a étouffé le marché de l’énergie. Les banques centrales ont été contraintes de relever les taux d’intérêt, mettant fin à la fête avec force. Non seulement cela, mais le cycle de hausse des taux a été le plus rapide de l’histoire moderne, avec des taux maintenant au nord de 5% aux États-Unis, la pause du mois dernier étant la première fois que les taux n’avaient pas été relevés depuis mars 2022.

L’année dernière a donc représenté la première fois dans la courte histoire de Bitcoin qu’il a connu autre chose qu’un marché haussier effervescent pour les actifs à risque. Il assiste actuellement au concept d’un taux d’intérêt (matériel) pour la première fois également, avec des taux proches de zéro (voire négatifs) tout au long de sa jeune vie.

Ce climat macro contrasté a invalidé tant de modèles prédictifs pour Bitcoin, tels que les déclarations d’un «supercycle» ou le modèle stock-flux du Plan B (bien que je sois toujours intrigué par ce dernier et que je pense qu’il a des implications intéressantes, mais c’est pour un autre jour). Et il faut tout simplement en tenir compte lorsque l’on s’appuie sur des cycles antérieurs pour prédire les mouvements futurs des prix.

Dernières pensées

Le fait est que lorsque nous mettons tous ces facteurs ensemble – la petite taille de l’échantillon, le renversement de la liquidité et le premier environnement de marché à taux d’intérêt élevé / baissier de la vie de Bitcoin – cela met en évidence à quel point il faut faire attention lorsqu’on s’inspire du passé de Bitcoin performance dans le but de prévoir l’évolution future des prix.

Bien sûr, il y a des informations intéressantes à prendre (et j’en utilise plusieurs dans mon analyse), mais c’est un atout qui s’est littéralement transformé d’une expérience obscure sur un coin lointain d’Internet en un atout financier grand public. Parallèlement, l’économie mondiale a basculé de manière tout aussi dramatique, passant du GFC frissonnant au remarquable marché haussier au cygne noir de tous les cygnes : la pandémie de COVID.

Pour une dernière fois, je ne dis pas une seconde que Bitcoin ne remontera pas, comme il l’a fait par le passé. Mais extraire aveuglément des modèles de cycles passés sans tenir compte de tout ce qui s’est passé depuis, et de l’environnement dans lequel ces modèles se sont produits, semble au mieux erroné.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.