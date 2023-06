Les actions bondissent alors que la Fed fait une pause, mais l’incertitude demeure avec le décalage de la politique monétaire

Pour la première fois depuis mars 2022, la Réserve fédérale n’augmente pas les taux d’intérêt. Après dix hausses de taux consécutives – un rythme jamais vu depuis les années 1980 – la Fed fait une pause. Les taux resteront entre 5% et 5,25% au moins jusqu’au 25 juillet, date de la prochaine réunion du FOMC.

Cette décision était largement anticipée et il y a donc eu peu de mouvement après l’annonce. Cependant, les marchés ont été brûlants ces derniers temps alors que cette pause a été intégrée. Le Nasdaq a augmenté de 10 % au cours du dernier mois, maintenant en hausse de 31 % sur l’année. Si ce rendement était annuel, ce serait le troisième rendement le plus élevé en 20 ans (après 2009, 2020 et 2013).

Y aura-t-il une récession ?

Dans un sens, tout cela est parfaitement logique. Les choses semblaient beaucoup plus inquiétantes il y a six mois, et bien que l’incertitude et l’inquiétude abondent encore, le tableau semble beaucoup plus brillant. L’économie a jusqu’à présent évité une récession (malgré le sentiment qu’elle se profile depuis un an maintenant) et les chiffres de l’inflation du mois dernier montrent une chute à 4 %. C’est loin au nord de 2%, mais aussi bien en deçà des lectures à près de deux chiffres qui sortaient l’année dernière.

D’un autre côté, il y a lieu de s’inquiéter et de s’interroger sur l’ampleur de la hausse des prix. Bien sûr, le marché du travail reste tendu et c’est une bonne chose, mais est-ce que tout va bien ? Si la Fed reste déterminée à ramener l’inflation à 2 %, il doit y avoir au moins quelques concessions avec l’emploi. Le mois dernier, le chômage est venu à 3,4 %, le plus bas depuis 1969. Hmm.

Il y a aussi un éléphant dans la salle : l’effet décalé de la politique monétaire. Les modifications des taux d’intérêt mettent un certain temps à filtrer à travers toutes les couches de l’économie. Au fil du temps, toutes sortes de leviers sont tirés par le siphonnage des liquidités hors du système – davantage de prêts hypothécaires à taux fixe nécessitent un refinancement, une moindre entreprise de nouveaux projets d’investissement deviendra plus claire à mesure que les projets déjà en cours se terminent, etc.

Et là encore, l’inflation reste élevée par rapport à l’objectif. La Fed a également indiqué très clairement que les futures hausses de taux d’intérêt étaient loin d’être à l’ordre du jour.

“Pour l’avenir, presque tous les participants au comité estiment qu’il est probable que de nouvelles augmentations de taux seront appropriées cette année pour ramener l’inflation à 2% au fil du temps”

C’est aussi explicite que possible et résume ce qui ne peut être considéré que comme une approche attentiste.

“L’inflation s’est quelque peu modérée depuis le milieu de l’année dernière, néanmoins, les pressions inflationnistes continuent d’être élevées et le processus de réduction de l’inflation à 2% a encore un long chemin à parcourir”, a ajouté Powell.

Les valorisations sont-elles trop élevées ?

Malgré ces craintes, il est difficile de dire que les valorisations sont trop élevées. Sans trop s’asseoir sur la clôture, il s’agit tout simplement d’un climat macro très inhabituel. Nous avons une inflation élevée malgré l’un des cycles de hausse des taux les plus rapides de tous les temps. Nous avons un taux de chômage record et pourtant, le sentiment semble être au sol. Et à travers tout cela, le avance prudemment, rattrapant lentement les pertes de 2022, lorsqu’il a perdu 20 % pour sa pire année depuis 2008.

D’autres remarques de Powell résument bien la situation. Personne ne le sait vraiment, encore moins la Fed elle-même. C’est un cas de pause pour l’instant, et voir ce qui se passe. Il n’y a pas beaucoup de précédents à cet état de l’économie.

“Maintenir la fourchette cible stable lors de cette réunion permet au comité d’évaluer des informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire … En évaluant l’orientation appropriée de la politique monétaire, le comité continuera de surveiller les implications des informations entrantes pour les perspectives économiques.”

L’« atterrissage en douceur » dont fantasme une si grande partie du marché est loin d’être garanti. Le sentiment reste faible et l’incertitude élevée. Mais c’est beaucoup plus probable maintenant qu’il y a six mois, et les choses semblent un peu plus roses. Mais encore une fois, les choses peuvent évoluer rapidement, et c’est l’économie 101 que la politique monétaire fonctionne avec un décalage.

Et non seulement nous avons eu une politique monétaire stricte, mais les taux ont bondi de zéro à plus de 5 %. C’est un bond énorme, et qui fera des ravages. C’est loin d’être terminé.