L’inversion profonde de la courbe des taux fournit une mise en garde face à l’optimisme croissant

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Probablement l’indicateur de récession le plus notoire, une courbe de rendement inversée attire toujours l’attention. Un tel exemple de ceci est, eh bien, maintenant. En prenant les échéances 10Y-2Y les plus couramment référencées, la courbe des taux est actuellement à son plus haut niveau d’inversion depuis 1981. Mais cela signifie-t-il vraiment quelque chose ?

Eh bien, la première étape consiste à évaluer sa signification historique, avant d’analyser si cela indique ce qui pourrait se passer ensuite. Dans le graphique ci-dessous, nous avons tracé la courbe des taux remontant aux années 70, en marquant par une ligne pointillée rouge le point d’inversion. Les zones ombrées en jaune montrent les périodes de récession.

Le graphique montre un indicateur qui a été étonnamment précis, bien qu’imparfait. On peut voir la courbe s’inverser brièvement en 1998, mais il n’y a pas eu de récession. C’était au milieu de l’effondrement de la gestion du capital à long terme (LTCM), lorsque la Russie a fait défaut sur sa dette. La Fed a immédiatement réduit ses taux, aidant à éviter une récession. L’autre scénario qui s’est avéré être une fausse alerte a été la brève inversion en août 2019.

Cependant, si nous omettons ces inversions temporaires et nous concentrons plutôt sur les épisodes au cours desquels la courbe des taux a été inversée pendant plus de six mois, nous obtenons un résultat inquiétant – au cours des quarante dernières années, chaque fois que cela a duré six mois, une récession a suivi.

Je dis de mauvais augure parce qu’aujourd’hui, nous sommes dans le treizième mois d’inversion, le delta devenant négatif pour la première fois en juillet 2022 (il est passé en dessous de zéro pendant une journée en avril 2022, mais a rapidement rebondi avant de s’effondrer “définitivement” en juillet 2022).

De plus, si l’on regarde le temps écoulé entre la première inversion de la courbe des taux et la récession qui a suivi, il a varié entre treize et dix-huit mois. Nous sommes maintenant dans le treizième mois d’inversion.

Y aura-t-il une récession ?

Copy link to section

Bien que tout cela semble inquiétant, il est important de se rappeler que nous sommes actuellement dans une situation très inhabituelle. Sortant du cygne noir de tous les cygnes noirs, la pandémie de COVID, est assez inhabituelle. Mais il y a aussi la question d’une combinaison sur mesure d’une inflation élevée (bien qu’elle se soit atténuée), de taux d’intérêt fortement resserrés et d’un chômage record.

Malgré la hausse des taux de près de zéro à plus de 5 %, l’économie a été remarquablement résiliente. Le chômage est à 3,6%, ce qui signifie qu’il pourrait même être trop bon, avec la crainte qu’une économie encore chaude ait besoin de voir au moins un peu de relâchement sur le marché du travail pour atteindre l’objectif d’inflation de 2%, d’autant plus que les salaires continuent d’augmenter.

La crise d’inflation de l’année dernière (cela ne veut pas dire qu’elle est encore terminée !) ne peut peut-être être comparée qu’aux années 1970, et même alors, nous avons vu les taux d’intérêt approcher les 20 % – bien loin d’aujourd’hui où une économie fortement financiarisée est presque impossible à imaginer sous un tel fardeau.

En vérité, il est difficile de comparer la situation macroéconomique actuelle à quoi que ce soit. Un rapide coup d’œil sur la dette souveraine vous dira tout ce que vous devez savoir sur le fait que les taux ne peuvent pas rester élevés indéfiniment. Ils devront baisser, et le marché parie avec une confiance croissante que nous approchons maintenant de cette dernière ligne droite.

La courbe des taux reflète simplement cette situation. Avec des taux attendus à la baisse, la courbe des taux est bien entendu inversée. Et historiquement, les taux ont été réduits lorsque l’économie était en difficulté, la Fed intervenant pour la soutenir. Bien sûr, ce scénario est à nouveau possible, mais il convient de noter que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l’organisation ne s’attendait plus à une récession lors de la réunion du FOMC la semaine dernière.



Si cette prédiction s’avère exacte, le mythique « atterrissage en douceur » aura été réalisé. Ce sera également l’une des rares occasions où la tristement célèbre courbe de rendement inversée se sera avérée un faux-fuyant. Mais pour emprunter l’expression la plus surutilisée de 2021, ce sont vraiment des temps sans précédent, donc tous les paris sont en direct.

Save