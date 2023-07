Méfiez-vous du décalage de la politique monétaire, alors que le marché de la cryptographie bourdonne dans un climat d’optimisme face à la fin des hausses de taux

Le mois dernier a marqué la première fois depuis mars 2022 que la Réserve fédérale n’a pas augmenté les taux d’intérêt, Jerome Powell a plutôt choisi de faire une pause et de voir comment les choses évoluent.

Alors que la réunion de mercredi devrait voir la reprise de la hausse avec une augmentation de 25 points de base prévue avec une quasi-certitude sur l’ensemble du marché (les cotes implicites des contrats à terme de la Fed donnent 99% de chances d’être exactes), il y a un optimisme croissant quant à l’approche de la lumière au bout du tunnel.

Alors que l’économie continue de tourner, évitant obstinément la récession qui semble imminente depuis dix-huit mois, et l’inflation tombant à 3 %, beaucoup déclarent que les temps difficiles sont terminés et que l’« atterrissage en douceur » tant convoité peut être atteint après tout.

Avec cela, le rallye de la cryptographie est appelé à se poursuivre, affirment-ils, le grand obstacle macro étant finalement écarté. Mais il y a quelques points qui incitent à la prudence dans l’environnement actuel, que nous détaillerons ici.

La bataille contre l’inflation est-elle terminée ?

Avec le chiffre de l’IPC en cascade jusqu’à 3 %, nous sommes actuellement dans une position où, de manière quelque peu incroyable, le taux d’inflation global aux États-Unis est inférieur à celui du Japon.

Malgré cette chute de l’IPC, les choses ne sont peut-être pas aussi roses qu’elles le paraissent. Le nombre de base, qui exclut les éléments volatils tels que la nourriture et l’énergie et est généralement utilisé comme une jauge par la Réserve fédérale, a été beaucoup plus collant. Le graphique ci-dessous le montre, montrant que si le chiffre global a chuté de 690 bps, passant de 9,9 % à 3 % l’année dernière, le chiffre de base n’a baissé que de 110 bps au cours de la même période, se situant toujours à 4,8 %.

Deuxièmement, la baisse de l’inflation traduit une baisse spectaculaire en partie parce que la mesure est capturée sur une base de douze mois. L’inflation allait toujours baisser ce mois-ci – et continuera de le faire au cours des deux prochains mois – parce que l’été dernier a vu les lectures de l’IPC devenir brûlantes, qui sont maintenant en train de sortir de l’indice lorsque ce nombre annuel de 3 % est cité.

Ainsi, la prudence s’impose. L’inflation est certainement en train de baisser, et beaucoup plus rapidement que presque personne ne l’aurait prédit il y a six ou neuf mois, mais elle ne descendra peut-être pas aussi rapidement que le nombre de gros titres voudrait vous le faire croire.

Le fait qu’il était prévisible que l’inflation chuterait de façon spectaculaire pour ce mois peut être démontré en supprimant les cotes implicites du taux des fonds fédéraux du marché à terme et en comparant ces cotes à ce que le marché indiquait avant la lecture de l’inflation de 3 %. En fait, le marché s’attend actuellement à des taux plus élevés qu’il y a un mois.

Le président de la Fed, Jerome Powell, l’a dit. Lors de la réunion du mois dernier, il a affirmé au marché que “presque tous” les responsables politiques de la Fed “s’attendent à ce qu’il soit approprié de relever un peu plus les taux d’intérêt d’ici la fin de l’année”.

La principale “préoccupation” est le dynamisme du marché du travail, qui reste extrêmement tendu. Les salaires continuent d’augmenter et le chômage est à 3,6%, se situant autour des niveaux les plus bas depuis les années 1960.

Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela offre également un récit édifiant. Il serait remarquable d’échapper à la crise inflationniste des dix-huit derniers mois, et aux hausses de taux incessantes, sans au moins un peu céder sur le marché du travail. Powell l’a dit lui-même le mois dernier, notant que “la demande de main-d’œuvre dépasse encore largement l’offre de travailleurs disponibles”.

Les années 1970 jouent peut-être dans l’esprit de l’administration. Bien que le climat actuel soit unique à bien des égards, la comparaison la plus proche que nous ayons est peut-être celle des années 1970, lorsque le monde a connu pour la dernière fois une flambée inflationniste de cette ampleur. Au cours de cette décennie, on pensait que l’inflation avait été tuée trois fois, seulement pour qu’elle remonte de façon plus agressive qu’auparavant. Les taux d’intérêt ont dû être relevés à un niveau suffocant de 20 % alors que l’inflation s’enracinait dans l’économie.

Encore une fois, cela ne veut pas dire que la situation des années 70 se répétera, mais cela montre quels pourraient être les dangers si la Fed relâchait le frein trop tôt – ce que Powell a juré depuis le début qu’il refusera de laisser se produire.

Rendements et crypto

Un autre avertissement concernant l’état actuel du marché est la courbe de rendement souvent référencée. L’un des indicateurs incontournables de la récession, sa précision au fil des ans a été remarquable, même si un débat surgit autour de son utilité, étant donné les périodes de temps variables entre le moment où la courbe s’inverse pour la première fois et le moment où une récession se produit.

Il y a eu des moments où la courbe s’est brièvement inversée et aucune récession ne s’est produite. Plus récemment, cela s’est produit lorsqu’une inversion très rapide s’est produite en août 2019. Auparavant, la courbe s’était également brièvement inversée lorsque la Russie a fait faillite en 1998, mais encore une fois, une récession n’est jamais survenue (la Fed a rapidement réduit les taux).

Cependant, au cours des quarante dernières années, chaque fois que la courbe s’est inversée pendant une période supérieure à six mois, une récession a suivi à chaque fois. Le temps entre l’inversion et l’arrivée de la récession a varié entre 12 et 18 mois. Aujourd’hui, la courbe des taux entre dans son treizième mois d’inversion. De plus, le niveau d’inversion est le plus profond depuis 1981.

En ce qui concerne la signification de toutes ces mises en garde pour la cryptographie, il s’agit certainement d’un avertissement face au sentiment croissant que le marché a connu.

D’un autre côté, il y a aussi des contrepoints qui peuvent pointer vers la poursuite du rallye. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les actifs à risque ne chutent pas toujours pendant les récessions (nous n’avons pas d’antécédents de crypto pendant les récessions, étant donné que Bitcoin n’a été lancé qu’au lendemain de la GFC). Souvent, plutôt que de tomber pendant la récession, ils tombent avant.

Prenez 1989, lorsque la courbe des taux s’est inversée en janvier, avant qu’une récession ne frappe dix-huit mois plus tard. Les actions ont augmenté de 27 % en 1989, ont chuté de 6 % en 1990 et ont bondi de 26 % en 1991 (la récession a officiellement pris fin en juin 1991).

Comme toujours, les performances passées ne préjugent pas de l’avenir. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la cryptographie, qui n’a même pas encore connu de récession et qui n’a découvert le concept de politique monétaire restrictive que pour la première fois de sa brève existence l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, avec la classe d’actifs qui se négocie si loin sur le spectre des risques, l’environnement macro reste essentiel. Un coup d’œil sur la façon dont Bitcoin s’est échangé par rapport aux rendements ci-dessous le démontre (en traçant Bitcoin par rapport au rendement sur deux ans sur un axe inversé).

Le climat est sans aucun doute plus clément aujourd’hui qu’il ne l’était plus tôt cette année. Cependant, alors que des termes tels que «meme coin» recommencent à circuler, il est important d’être vigilant et de réaliser que l’incertitude est encore extrême ici, et de se méfier du marché qui devance lui-même.

Quelle que soit la manière dont vous le faites basculer, le levier le plus important de l’économie, c’est-à-dire le taux d’intérêt, est supérieur à 5%, malgré une dernière décennie proche de zéro. La politique monétaire agit notoirement avec un décalage, et avec une inflation sous-jacente toujours élevée, une forte pression sur les salaires et une courbe des rendements profondément inversée, le virage n’est peut-être pas encore tout à fait tourné. Le temps nous le dira, mais la prudence pourrait être le nom du jeu.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.