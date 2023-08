L’argument haussier pour la crypto : une autre course est-elle imminente alors que les attentes de hausse des taux ralentissent ?

Le sentiment au sein de la crypto a remarquablement basculé au cours des neuf derniers mois. Après un marché baissier qui a secoué toute la classe d’actifs, entraînant la réputation de l’industrie dans la boue alors que divers scandales ont frappé l’espace, l’optimisme est enfin de retour.

Malgré la reprise du sentiment et des prix dans l’espace, nous avons récemment discuté de la possibilité qu’un effet décalé d’une politique monétaire stricte pleuve sur le défilé, exposant des arguments expliquant pourquoi l’image macro n’est peut-être pas aussi rose pour la crypto que certains investisseurs croire.

Cependant, dans cet article, nous évaluerons une série d’indicateurs haussiers, analysant pourquoi certains spéculent qu’un tournant a été atteint. Ces temps restent très incertains et le risque est sans aucun doute élevé, mais pour les investisseurs en crypto, au moins l’espoir est bien plus abondant qu’il ne l’était il y a neuf mois, lorsque FTX s’est effondré et que Bitcoin a chuté à 15 500 $ peu de temps après.

L’argument du taureau

Le point de départ le plus évident est avec les rendements. Après une transition vers un nouveau paradigme de taux d’intérêt en mars 2022, la Réserve fédérale a connu une série incessante de hausses de taux, qui ont fait chuter les actifs à risque l’année dernière, y compris tout ce qui concerne la cryptographie.

Après la hausse de 25 points de base de mercredi, le marché anticipe que le voyage touche à sa fin – avec peut-être une seule hausse à venir (le cas échéant). Avec cela, le poids lourd autour des chevilles de Bitcoin semble enfin se desserrer. Pour illustrer la sensibilité de l’actif aux taux, qui ont été proches de zéro pendant la majeure partie de son existence avant l’année dernière, une régression du prix du Bitcoin par rapport au rendement des bons du Trésor à deux ans est indicative. Les rendements à deux ans ont tendance à évoluer avec les attentes en matière de taux et ont été représentés sur un axe inversé sur le graphique ci-dessous.

Au-delà des rendements, Bitcoin a également évolué historiquement par cycles de quatre ans. Nous sommes maintenant à neuf mois de la prochaine réduction de moitié, prévue pour avril 2024. Bien qu’il n’y ait eu que trois réductions de moitié à ce jour, il est donc difficile d’accorder beaucoup d’importance à leurs effets (sans compter qu’au moins un, sinon deux, a eu lieu alors que Bitcoin avait une liquidité minimale), beaucoup pointent encore vers la réduction de l’offre comme un catalyseur positif pour le prix du Bitcoin.

L’hypothèse de marché efficace dicte que ces événements doivent être pris en compte, bien que le contre-argument soit qu’avec le coût de production de Bitcoin qui va soudainement doubler, le prix doit augmenter pour maintenir l’équilibre du prix du marché et la convergence des coûts de production, comme la nouvelle offre libérée aux mineurs sera soudainement réduite de 50 %.

En réalité, nous ne savons pas encore très bien quels sont les effets de la réduction de moitié, compte tenu de l’extrême jeunesse de Bitcoin, mais le graphique ci-dessous montre pourquoi certains s’en tiennent à l’idée que ces événements ne peuvent être que haussiers pour le prix.

Dans un angle connexe, si nous traçons la moyenne mobile simple sur 200 semaines, nous voyons qu’elle a agi comme un indicateur fort de l’appréciation du prix du Bitcoin. Les cassures en dessous de la SMA ont été suivies de hausses de prix agressives à chaque fois. Le prix vient de passer le plus de temps qu’il ait jamais eu en dessous de cette ligne de tendance, la dépassant récemment et brossant un tableau intéressant.

Cela dit, pour encore une fois mettre en garde l’évidence ici : avec autant d’indicateurs techniques, il y en a forcément un qui semble séduisant lorsqu’il est représenté sur un graphique, surtout quand il y a si peu d’historique de prix avec lequel travailler.

De plus – et il est essentiel de garder à l’esprit les réductions de moitié également – la liquidité mondiale a également évolué en cycles de quatre ans depuis le lancement de Bitcoin. Cela a évidemment un impact énorme sur tous les actifs à risque et pourrait être la variable cachée derrière les graphiques SMA et de réduction de moitié apparemment significatifs discutés ci-dessus.

Il est difficile de le savoir, mais compte tenu de l’évolution récente du marché des taux d’intérêt et du ralentissement de l’inflation, il y a toutes les chances que le cycle mondial de la liquidité puisse à nouveau coïncider avec la prochaine réduction de moitié.

Si nous changeons de tactique et évaluons la baisse du marché baissier, nous constatons également des comparaisons intéressantes avec le passé. Bitcoin en cascade jusqu’à 15 500 $ représente l’un des pires marchés baissiers de ces derniers temps, et avec des hausses constantes avant beaucoup de côtelettes après souvent des rebonds antérieurs, il existe certainement des modèles similaires.

Dans les cas précédents, cette côtelette a ensuite été suivie de sommets soufflés, bien que le marché de la cryptographie soit bien sûr beaucoup plus mince à l’époque qu’il ne l’est aujourd’hui, et que le capital nécessaire pour de tels mouvements soit plus important.

En retournant à nouveau notre champ d’application pour évaluer maintenant les données en chaîne, il n’y a rien de trop dramatique, mais il y a des tendances constantes qui méritent d’être mentionnées. Le premier est la diminution de l’offre de Bitcoin sur les bourses, qui n’a cessé de diminuer au cours des dernières années. Le récit de la thésaurisation est souvent cité par les croyants, en conjonction avec le plafond d’approvisionnement, comme les raisons de leur décision que Bitcoin devrait se développer rapidement. Évidemment, cela dépend aussi du côté de la demande qui tiendra sa part du marché.

Dans une note connexe, la part des détenteurs à long terme continue de croître. Seulement 30 % de l’offre a été déplacée l’année dernière, tandis que 11 % sont actuellement en bourse (ce nombre a sans aucun doute été encouragé à la baisse par les bouffonneries de Sam Bankman-Fried l’année dernière). Plus de la moitié de l’offre n’a pas bougé depuis deux ans, alors que même les pièces qui n’ont pas bougé depuis plus de dix ans atteignent aujourd’hui près de 15 % (le mammouth de Satoshi constitue cependant environ un tiers de ce chiffre, s’il est difficile de savoir combien de ceux qui restent sont perdus depuis les premiers jours ou appartiennent à des personnes décédées).

Au-delà de la plus grande crypto du monde, il y a aussi des raisons d’être optimiste quant au fait que les altcoins pourraient continuer à fonctionner. Historiquement, nous avons observé un schéma typique au fil des ans : les capitaux affluent vers le Bitcoin, qui voit son prix et sa domination sur le marché augmenter, avant que les altcoins ne s’envolent et que la domination ne chute.

En regardant cette domination du Bitcoin, qui est le rapport entre la capitalisation boursière du Bitcoin et le reste du marché de la cryptographie, elle a grimpé au-dessus de 50 %, avec une tendance à la hausse constante au cours de la dernière année.

De toute évidence, le petit espace d’échantillonnage ici est à nouveau une énorme mise en garde. Bitcoin lui-même est un problème en ce qui concerne sa jeunesse et l’extrapolation des performances passées, mais les altcoins sont beaucoup plus jeunes, beaucoup n’apparaissant qu’au cours des cinq ou six dernières années.

De plus, le mécanisme de preuve de travail de Bitcoin, conduit à devenir une réserve de valeur et un actif monétaire, et le fait qu’il puisse même se tailler sa propre niche aux yeux des régulateurs signifie qu’il serait bien découplé du reste du marché de la cryptographie.. Cela constituerait une rupture structurelle et rendrait la tendance précédente à la domination du Bitcoin à la hausse avant que les altcoins ne s’accélèrent comme largement discutable à l’avenir.

Dans l’ensemble, de nombreux indicateurs indiquent que Bitcoin et crypto sont prêts à courir. Là encore, comme nous en avons discuté précédemment, le macro-climat actuel se présente toujours comme très inhabituel. Alors que l’inflation a diminué et a eu un effet positif sur les anticipations de taux, le taux des fonds fédéraux se situe au nord de 5 %, après avoir été proche de zéro il y a un peu plus d’un an. La politique monétaire fonctionne notoirement avec un décalage, il serait donc sage de ne pas encore célébrer la qutie.

De plus, la courbe des taux 10Y-2Y est à son plus haut niveau d’inversion depuis 1981, un indicateur de récession notoire, soulignant en outre que le risque demeure.

Quelle que soit votre apparence, il y aura toujours des raisons d’être haussier et baissier. Cependant, s’il est difficile de mettre le doigt sur la situation macroéconomique, il est incontestable que le sentiment en matière de cryptographie est bien meilleur aujourd’hui qu’il ne l’était il y a neuf mois, lorsque FTX s’effondrait et que certains se demandaient où allait cette industrie énigmatique.

