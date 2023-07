Les hausses de taux d’intérêt sont-elles terminées ? Évaluer ce que pense le marché

Plus

Depuis dix-huit mois maintenant, les réunions de la Réserve fédérale sont devenues incontournables à la télévision pour quiconque investit dans les marchés financiers. Les changements apportés au très important taux des fonds fédéraux, ainsi que le langage des conférences de presse du président Jerome Powell, ont secoué le marché à volonté.

Après une hausse proche de zéro, nous sommes maintenant dans une situation où les bons du Trésor paient bien au-delà de 5 %.

La ponction sur les liquidités a été sévère. Le S&P 500 a perdu 20 % de sa valeur l’an dernier, sa pire année depuis 2008. Pendant ce temps, le dollar s’est renforcé par rapport à presque toutes les principales devises alors que l’actif refuge mondial a aspiré des capitaux, les investisseurs reculant rapidement sur la courbe de risque.

Et pourtant, malgré le malheur et la morosité, une récession n’a pas encore frappé. De plus, lors de la dernière réunion de la Fed la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a même annoncé que la Réserve fédérale ne prévoyait plus du tout de récession, un écart notable par rapport à sa position précédente.

Non seulement cela, mais les marchés ont grésillé jusqu’à présent en 2023. Après la perte de 20 % susmentionnée en 2022, le S&P 500 a fortement rebondi et est maintenant à moins de 5 % de son sommet historique, avec les grandes actions technologiques en particulier. impression de gains solides.

Une grande partie de l’optimisme découle de l’espoir que les hausses de taux d’intérêt touchent enfin à leur fin. Cela fait suite à une baisse rapide de l’inflation au cours des deux derniers trimestres, les chiffres les plus récents pour juin s’établissant à 3 %, bien en deçà du pic de 9,9 % de l’été dernier.

Mais quelle est la probabilité que les hausses de taux soient terminées ? Et pourrions-nous même voir des baisses de taux ? Eh bien, la meilleure façon d’analyser cela est de revenir sur les probabilités implicites du marché à terme de la Fed. En regardant cela pour la réunion de fin d’année (décembre 2023), nous voyons qu’il y a 63% de chances que le taux soit le même que les 5,25%-5,5% actuels. Bien que ce soit le résultat le plus probable, il est loin d’être garanti et il y a encore 27 % de chances que les taux soient supérieurs de 25 points de base.

L’autre chose que ces probabilités véhiculent est qu’il y a peu de chances que des baisses de taux se produisent cette année, du moins en ce qui concerne le marché, avec 7 % de chances que les taux soient inférieurs de 25 points de base.

Cependant, si nous regardons à plus long terme, les baisses de taux entrent fermement en scène. En évaluant les probabilités implicites du marché à terme pour la réunion de juin 2024, nous ne voyons que 10 % de chances que les taux soient les mêmes qu’actuellement, tandis que les chances que les taux soient plus élevés sont minuscules, à seulement 2 %.

Au lieu de cela, les baisses de taux sont les préférées. Il y a 28 % de chances que les taux soient inférieurs de 25 points de base, 35 % (le favori) d’être inférieurs de 50 points de base, 20 % de chances d’être inférieurs de 75 points de base et même 5 % de chances de moins 100 points de base.

Dans l’ensemble, l’attente de base est que, bien qu’il puisse y avoir une autre hausse cette année, nous sommes sur la dernière ligne droite en ce qui concerne le resserrement de la politique des taux d’intérêt.

Cependant, il y a lieu d’être prudent face à cette reprise du sentiment. Alors que l’inflation a fortement baissé, une fois les éléments volatils de l’alimentation et de l’énergie éliminés, le tableau n’est pas aussi rose. Il s’agit de la mesure de l’inflation sous-jacente, généralement utilisée comme une béquille par la Réserve fédérale. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce nombre de base a été beaucoup plus collant que le chiffre global et reste à 4,8 %.

Cela dit, le tableau est sans aucun doute plus lumineux qu’au début de cette année. Le chiffre global n’est peut-être pas parfait, mais il montre certainement que la crise du coût de la vie s’atténue, même si la terre promise de 2 % n’a pas encore été atteinte.

La vraie question est de savoir dans quelle mesure tout cela est désormais intégré. Bien que la Fed annule ses prévisions de récession et que les hausses de taux suffocantes semblent toucher à leur fin, cela ne signifie pas que la douleur ne peut pas nous guetter. De plus, ce n’est pas comme si le marché avait soudainement découvert tout cela ; l’inflation a ralenti toute l’année et les actions ont suivi une tendance à la hausse en conséquence – le premier semestre du Nasdaq a été le meilleur depuis 1983.

Ainsi, bien qu’une récession horrible soit beaucoup moins probable et que la possibilité d’un atterrissage en douceur tant convoité semble moins éloignée, cela ne signifie pas nécessairement que les prix continueront de monter en flèche. Les actions sont brûlantes depuis des mois maintenant (ou, du moins, les grandes entreprises technologiques l’ont été), et les bonnes affaires de l’année dernière ne se négocient plus à des valorisations aussi bon marché.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’après dix-huit mois de hausses de taux, la fin approche peut-être enfin. Au-delà, tout est en mouvement.

