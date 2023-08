La Little League World Series 2023 commence aujourd’hui alors que la prévente de Chancer approche de la barre de 1,4 million $

La Little League World Series 2023, un tournoi de baseball pour les jeunes, débute aujourd’hui et devrait se terminer le 27 août au complexe du siège de la Petite Ligue à South Williamsport, en Pennsylvanie. Le tournoi verra dix équipes des États-Unis et dix équipes d’autres pays s’affronter dans la 76e édition des Little League World Series (LLWS).

Calendrier de la Little League World Series 2023

Les Little League World Series de cette année compteront 38 matchs qui se joueront sur une période de 12 jours pour déterminer le champion de cette année. Le tournoi sera largement diffusé sur ESPN, ESPN2 et ABC.

Le 16 août (aujourd’hui) à 13 h 00 HE, le tournoi débutera avec la petite ligue de la République tchèque du Sud (championne de la région Europe-Afrique) face à la petite ligue Activo 20-30 (championne de la région de Panama).

Le premier match américain de la Little League World Series aura lieu le 16 août à 15 h 00 HE avec Henderson Little League (le vainqueur de la région montagneuse) contre Smithfield Little League (le champion de la région métropolitaine).

Les 10 équipes des États-Unis de la Little League World Series 2023 comprennent :

Région montagneuse – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Région métropolitaine – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Région des Grands Lacs – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Région du Midwest – Fargo Little League (Fargo, Dakota du Nord)

Région du centre de l’Atlantique – Media Little League (Media, Pennsylvanie)

Région de la Nouvelle-Angleterre – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Région du sud-est – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Région du Nord-Ouest – Petite Ligue du Nord-Est de Seattle (Seattle, Washington)

Région Ouest – El Segundo Little League (El Segundo, Californie)

Région du sud-ouest – Needville Little League (Needville, Texas)

Les 10 équipes internationales de la Little League World Series 2023 comprennent :

Région Europe-Afrique − Petite Ligue de la République tchèque du Sud (Brno, République tchèque)

Région Asie-Pacifique − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Chinese Taipei)

Région du Canada − North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Région Australie − Hills Little League (Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie)

Région des Caraïbes – Pabao Little League (Willemstad, Curaçao)

Région du Japon – Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Japon)

Région de Cuba Région − Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Région du Mexique – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Mexique)

Région Amérique latine – Petite Ligue de San Francisco (Maracaibo, Venezuela)

Région de Panama − Active 20-30 Petite Ligue (Santiago de Veraguas, Panama)

Que signifie la LLWS 2023 pour Chancer ?

