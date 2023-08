Voici pourquoi le prix de la cryptographie SEI a chuté

Le prix de la cryptographie Sei a chuté de plus de 80 % par rapport au plus haut niveau cette semaine alors que la demande pour le jeton a diminué. Le jeton a plongé à un creux de 0,1664 $ vendredi, en baisse par rapport à son sommet historique d’environ 1 $. Cette baisse a porté la capitalisation boursière totale à un peu moins de 300 millions de dollars.

Tableaux de prix SIX

SEI Blockchain fait face à une forte concurrence

Sei Blockchain est un réseau de couche 1 soutenu par des investisseurs bien connus tels que Foresight Ventures, Bitget et d’autres sociétés. Il a récemment levé 30 millions de dollars auprès de ces investisseurs, ce qui lui donne une valorisation de 800 millions de dollars.

L’objectif de Sei Blockchain est de perturber l’industrie très compétitive de la couche 1. Il vise à attirer les développeurs attirés par ses fonctionnalités, notamment des frais de transaction réduits et des vitesses de traitement rapides. Il peut gérer plus de 20 000 transactions par seconde.

Le défi pour Sei est qu’il entre dans une industrie qui est déjà saturée. Par exemple, d’autres réseaux de couche 1 comme Bitgert, Hedera Hashgraph, Cardano et Kadena ont des vitesses de transaction plus élevées et des coûts inférieurs.

En plus de cela, il existe des réseaux de couche 2 qui font évoluer le réseau d’Ethereum. Les réseaux L2 les plus populaires sont Arbitrum, Optimism et Polygon. Consensys, le créateur de MetaMask, et Coinbase ont également lancé Linea et Base, leurs réseaux L2.

L’objectif principal de SEI est le commerce. Les développeurs visent à attirer les plus grands développeurs de DeFi et d’autres domaines, y compris le commerce du carbone et la tokenisation.

Pacific-1 Public Launch is here.



Read more here: https://t.co/OVVck23O1G — Sei Foundation (@Sei_FND) August 16, 2023

Pourquoi le prix SEI baisse

En plus de la concurrence croissante, le prix SEI est en baisse pour plusieurs autres raisons. Tout d’abord, la plupart des nouvelles crypto-monnaies augmentent au cours de leur premier jour de négociation, puis s’effondrent à mesure que l’élan diminue et que les initiés commencent à liquider leurs jetons. Certaines des principales pièces qui ont éclaté et chuté sont WorldCoin, Aptos et Sui.

Deuxièmement, le prix du SEI a chuté en raison de la crainte croissante d’une plus grande dilution dans les années à venir. SEI a une limite d’approvisionnement maximale de 10 milliards de jetons tandis que l’offre en circulation actuelle est de 1,8 milliard de jetons. Cela signifie que plus de 8,2 milliards de jetons seront débloqués au cours des prochaines années, entraînant une plus grande dilution.

De plus, le prix de la cryptographie SEI plonge également en raison de la vente en cours. Comme je l’ai écrit dans cet article , la plupart des crypto-monnaies ont plongé, le Bitcoin tombant en dessous de 26 000 $. D’autres pièces comme Ethereum, Solana et Zilliqa ont également reculé.

Cette baisse est également conforme à la performance d’autres actifs financiers comme les actions, les matières premières et les obligations.

