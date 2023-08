Voici pourquoi les prix d’ApeCoin, Zilliqa, Sei, Sui, Solana baissent

Les prix des crypto-monnaies étaient dans le rouge vendredi matin alors que l’inquiétude se répandait sur le marché. Bitcoin a plongé en dessous du support important à 28 000 $ et a atteint un creux de plusieurs mois de 26 000 $. La plupart des altcoins, y compris ApeCoin, Zilliqa, Bitcoin Cash, Sui et Solana ont également plongé.

Prix SEI, Zilliqa, Solana

Les risques liés à la Chine demeurent

Les crypto-monnaies n’étaient pas les seuls actifs dans le rouge. Les actions américaines ont plongé durement jeudi, le Dow Jones perdant plus de 300 points et le Nasdaq 100 chutant de plus de 110 points.

En Asie, le Hang Seng était sur le point d’entrer dans un marché baissier après qu’Evergrande a déposé une demande de mise en faillite à New York. Le dépôt a marqué une chute majeure d’une prestigieuse entreprise chinoise qui a débuté en 2021.

Evergrande n’est pas la seule grande entreprise à s’effondrer. Country Garden, un promoteur immobilier tout aussi important, a également mis en garde contre ses finances, ses pertes au premier semestre s’élevant à plus de 7,5 milliards de dollars.

La Chine est un marché important pour tous les actifs financiers. En actions, la plupart des entreprises ont une exposition directe ou indirecte au pays. Par exemple, des entreprises américaines comme Tesla et Apple considèrent la Chine comme leur principal marché.

La Chine a interdit les crypto-monnaies en 2021. Cependant, comme je l’ai écrit ici , la Chine est toujours un acteur important dans le secteur de la crypto et est le plus grand marché pour les sociétés de crypto comme Binance et Huobi.

Par conséquent, la nouvelle normalité de la faiblesse de la production chinoise et de la déflation fait froid dans le dos dans le monde entier.

La vente d’obligations américaines s’intensifie

Le Bitcoin et les altcoins comme ApeCoin, Zilliqa et Sui ont également plongé de 4,36 % tandis que le 10 ans est passé à 4,2 %. Ces rendements ont atteint leur plus haut niveau en plus d’une décennie. Les prix des obligations évoluent en sens inverse du rendement.

Dans le même temps, les taux hypothécaires américains ont atteint leur plus haut niveau en plus de 20 ans. Une raison probable de cette performance est le procès-verbal du FOMC, qui indiquait une nouvelle hausse des taux lors de la prochaine réunion en septembre.

Bien que les États-Unis aient publié de solides données sur les ventes au détail et le logement, il existe un risque de ralentissement maintenant que la plupart des Américains épuisent leur excédent d’épargne. Des millions d’Américains devraient commencer à rembourser leurs prêts étudiants dans les prochains mois.

Plus important encore, ces altcoins ont plongé après que Bitcoin soit tombé en dessous du support important à 28 000 $. Comme je l’ai écrit mercredi, BTC a formé un modèle à double sommet, qui est généralement un signe baissier. Dans ce rapport, j’ai averti que la pièce pourrait chuter à environ 25 000 $.

Par conséquent, dans tout cela, les investisseurs en cryptographie devraient se rassurer, car d’autres actifs sont également en pleine crise. En tant que tels, ils rebondiront probablement si les actions et les obligations rebondissent.

