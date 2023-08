Le cours de l’action Country Garden et le cygne noir de 200 milliards de dollars

Le secteur immobilier chinois a subi une pression intense, entraînant de nombreuses pertes importantes en cours de route. La plus grande était Evergrande, la société géante qui s’est effondrée en 2021. De nombreuses autres sociétés immobilières plus petites se sont effondrées ou sont sur le point.

Le cours de l’action Country Garden s’est effondré

Le cours de l’action Country Garden, qui a bondi en 2022, est redescendu sur terre alors qu’il traverse une crise majeure du crédit. Le titre a plongé vendredi à un plus bas de 1 $ H, son plus bas niveau depuis 2009.

Il a plongé après que la société a manqué des paiements sur deux obligations internationales d’une valeur de plus de 22 millions de dollars. Il existe maintenant des risques élevés que l’entreprise sombre également dans l’administration dans les mois à venir.

Country Garden est un gros problème dans le secteur immobilier chinois. D’une part, son passif total s’élève à près de 200 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux 340 milliards de dollars d’Evergrande. Surtout, pendant longtemps, l’entreprise a souvent été considérée comme le développeur le plus sûr du pays.

Dans un communiqué publié vendredi, Country Garden a déclaré qu’il pourrait perdre environ 7 milliards de dollars au cours du premier semestre de l’année. Il a réalisé un bénéfice de plus de 265 millions de dollars au cours de la même période en 2022.

L’entreprise fait face à de nombreux vents contraires. Premièrement, le gouvernement chinois a lancé une campagne de répression contre le secteur immobilier il y a deux ans. Il a fait valoir que la mesure était nécessaire pour lutter contre les niveaux d’endettement élevés.

Deuxièmement, Country Garden fait face à des défis alors que les taux d’intérêt augmentent à l’échelle internationale. Aux États-Unis, les taux d’intérêt s’élèvent à 5,50 %, le plus haut niveau depuis plus de 22 ans. En conséquence, les investisseurs sont désormais plus à l’aise d’investir dans des obligations plutôt que dans des sociétés risquées.

De plus, le pays est aux prises avec un ralentissement de l’économie. Les données publiées cette semaine ont montré que le pays est entré en déflation alors que les exportations et les importations a de nouveau chuté en juillet.

Country Garden n’est pas la seule société immobilière en difficulté en Chine. Les ventes d’entreprises comme Sunac, Shimao, Ynago, Kaisa et Jiangsu Zhongnan ont plongé ces derniers mois.

Acheter la trempette Country Garden ?

Les malheurs de Country Garden se poursuivront probablement au cours des prochains mois alors que les problèmes de liquidité de l’entreprise se poursuivent. D’une part, il existe des similitudes avec la façon dont la crise d’Evergrande s’est produite en 2021.

Par conséquent, je pense que les actions continueront de baisser dans les mois à venir, même si elles se situent au niveau le plus bas depuis plus d’une décennie. D’une part, il y a peu de chances que Pékin intervienne puisque les autorités ont laissé échouer Evergrande. Dans une note, un analyste de CreditSigts a déclaré :

“Étant donné qu’ils [Beijing] ont laissé Evergrande faire défaut, c’est un signal assez clair que rien n’est trop gros pour échouer, mais nous avons vu un soutien indirect au cours des deux dernières années.”

On ne sait pas non plus à quoi ressemblerait une intervention puisque les difficultés économiques chinoises sont pires que ce que montrent les données officielles. Le taux de chômage des jeunes a atteint son plus haut niveau depuis des années.

