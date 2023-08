Le cours de l’action Riot Platforms pourrait chuter de 20% alors que BTC double tops

Plus

Le cours de l’action Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) a poursuivi sa tendance à la baisse alors que Bitcoin formait un schéma dangereux. Les actions ont plongé à un creux de 13 dollars mercredi, le niveau le plus bas depuis le 5 juillet. Il a chuté de plus de 36 % par rapport à son plus haut niveau cette année.

Doubles sommets Bitcoin

Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining et autres minages de Bitcoin les entreprises ont une corrélation étroite avec BTC. Dans la plupart des périodes, ils augmentent lorsque Bitcoin augmente, ce qui explique pourquoi ils ont bondi à trois chiffres cette année.

Maintenant, on craint que le prix du Bitcoin soit sur le point d’avoir une forte cassure baissière. Dans le graphique quotidien, BTC a formé un modèle à double sommet à ~ 32 000 $ et un décolleté à 25 000 $. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement l’un des signes baissiers les plus populaires.

Pour aggraver les choses, Bitcoin est constamment resté en dessous du niveau de résistance à 30 000 $. Il n’a pas non plus réagi à certaines actualités cryptographiques importantes , notamment le lancement du premier ETF Bitcoin. en Europe et la récente victoire de Ripple devant un tribunal américain.

Bitcoin est également tombé en dessous de l’importante moyenne mobile sur 50 jours sur le graphique journalier, signalant que les baissiers prennent le contrôle. Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour le prix du Bitcoin est à la baisse, le prochain niveau à surveiller étant à 25 000 $.

Si cela se produit, le cours de l’action Riot Platforms continuera également de baisser en raison de l’étroite corrélation. Les résultats financiers les plus récents de Riot Platforms ont montré que les revenus de la société n’ont augmenté que de 5 % pour atteindre 76,7 millions de dollars au deuxième trimestre. Il a produit 1 775 Bitcoins au cours du trimestre, contre 1 775 au T2’23.

À long terme, je pense que Riot Platforms et Marathon Digital sont bien positionnés alors que Bitcoin se généralise et que son prix se redresse. Il en va de même pour les autres actifs exposés au Bitcoin comme MicroStrategy et ProShares Bitcoin Trust (BITO).

Prévisions du cours de l’action Riot Platforms

Le graphique journalier montre que le cours de l’action RIOT a fait une cassure baissière ces derniers jours. Il est tombé en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours et du niveau de support crucial à 14,46 $, le plus haut niveau du 18 avril.

Riot est également tombé en dessous du premier support des points pivots de Woodie à 13,74 $ tandis que l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique ont dérivé vers le bas. Il s’est également déplacé sous le nuage Ichimoku.

Par conséquent, les perspectives des actions sont baissières, le prochain niveau de support à surveiller étant à 10 $, soit environ 20 % en dessous du niveau actuel.

