Le retour inévitable de Bitcoin à la volatilité

Bitcoin s’est réveillé de son long sommeil, la volatilité faisant basculer l’actif à la fin de la semaine dernière alors que Bitcoin est tombé rapidement de 29 000 $ à 26 000 $.

Les marchés ont été remarquablement stables récemment, avec une volatilité proche des plus bas historiques et une fourchette de Bitcoin autour de 29 000 $/30 000 $. Cependant, comme nous l’avions prévenu il y a quelques semaines, il s’agit d’un actif conçu pour la volatilité et les mouvements de prix agressifs allaient toujours revenir. On l’a vu vendredi.

À 21 h 35 GMT le 18 août, Bitcoin a même chuté d’environ 8 % en dix minutes, provoquant des effets d’entraînement qui n’avaient pas été observés depuis les jours turbulents de 2022.

Le mouvement de Bitcoin ne devrait pas être surprenant

Copy link to section

Bien qu’il soit impossible de prévoir le moment dans un secteur du marché connu pour son imprévisibilité, le fait qu’un mouvement comme celui-ci puisse se produire était évident lorsque l’on examinait les données sous-jacentes du marché. Il ne s’agit pas de prendre du recul – comme nous l’avons dit, la direction et le moment du mouvement n’étaient certainement pas faciles à prévoir. Mais ces secousses soudaines du prix du Bitcoin restent une certitude, même si les eaux étaient calmes ces derniers temps.

L’une des raisons les plus flagrantes à cela est la liquidité. La profondeur du marché reste incroyablement mince, ce qui signifie que les mouvements à la fois à la hausse et à la baisse peuvent être exacerbés. La faible profondeur était un facteur avant même l’ effondrement de FTX, mais avec l’un des principaux teneurs de marché de l’espace, Alameda, s’évaporant dans les airs dans le cadre du scandale, il y a eu un écart important dans la profondeur du marché depuis.

Le graphique ci-dessous de Kaiko illustre bien cet écart d’Alameda (ainsi que la baisse de la volatilité qui s’est produite).

Save

En revanche, la liquidité et les volumes sur les marchés dérivés ont été plus résistants, bien qu’encore faibles. Pourtant, cela peut également servir à accentuer les mouvements de prix dans des conditions spécifiques. Les liquidations en cascade peuvent faire baisser considérablement les prix alors que les commerçants se bousculent – quelque chose qui s’est probablement produit au milieu de l’action de la semaine dernière alors que plus d’un milliard de dollars a été liquidé (en regardant les données de Coinglass, la répartition était de 844 millions de dollars de commerçants longs et de 196 millions de dollars de commerçants courts).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

La plus forte baisse depuis FTX

Copy link to section

Dans l’ensemble, il s’agissait de la plus forte baisse quotidienne du prix du Bitcoin en neuf mois, lorsque les marchés ont paniqué au milieu de la disparition surprenante de FTX. La chute de 7% de vendredi a été le mouvement le plus important dans les deux sens depuis le 17 mars, lorsque Bitcoin a augmenté de 9,4% au milieu de la crise de la Silicon Valley Bank et d’un recalibrage des attentes concernant la trajectoire future des taux d’intérêt.

L’examen de la volatilité sur une base annualisée montre une tendance à la baisse perceptible depuis que la banque régionale a vacillé en mars, avec le rebond tangible la semaine dernière. L’environnement macro est bien sûr un facteur comme toujours, les rendements évoluant fortement vendredi et déclenchant le grand mouvement.

Bitcoin est maintenant au niveau auquel il s’est échangé pour la dernière fois en juin. Cependant, il connaît toujours une année formidable dans l’ensemble, dépassant presque tous les actifs à risque et en hausse de 56% jusqu’à présent.

C’est loin d’être une catastrophe et la vie continuera, comme toujours, pour l’actif. C’est simplement un rappel pour ceux qui deviennent complaisants sur les marchés de la cryptographie que la volatilité, du moins en ce moment, est essentiellement programmée dans cet actif.

Non seulement les risques spécifiques à la cryptographie sont élevés par rapport à ce à quoi la plupart des autres classes d’actifs sont confrontées (comme nous l’avons vu à plusieurs reprises au cours des dix-huit derniers mois), mais le tissu même de la structure du marché est mis en place de telle sorte que Bitcoin est vulnérable à des mouvements aussi brusques. C’est ce qui en fait un atout si fascinant pour les traders, et pourquoi l’absence relative de volatilité récente a attiré tant d’attention.

C’est sans même entrer dans la tempête réglementaire en cours, qui a connu de nombreux rebondissements cette année – une histoire qui est loin d’être terminée et qui surprendra sans doute à nouveau à l’avenir.

Enfin, vous avez une situation macroéconomique largement sans précédent, avec une inflation toujours élevée et un récent resserrement sévère des conditions macroéconomiques, mais un chômage proche des plus bas records et des données économiques relativement résistantes. Cela accroît la sensibilité du marché, que nous avons vue en pleine vigueur la semaine dernière avec l’évolution des taux.

Bitcoin est toujours Bitcoin, et cela signifie volatilité. La semaine dernière a été un rappel que même s’il a peut-être pris une petite pause, c’est toujours le même atout dans l’âme.

Save