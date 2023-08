Les développeurs de Shiba Inu prévoient la relance de Shibarium

Plus

Quelques jours après que les débuts très attendus du réseau ont déraillé en raison de problèmes de réseau et d’un pont défectueux, les développeurs de Shiba Inu se dirigent progressivement vers la réouverture du réseau Shibarium en analysant les données et les transactions des validateurs.

Le principal créateur du projet Shiba Inu, qui s’appelle Shytoshi Kusama, a déclaré mardi dans un article que le réseau était “presque prêt à rouvrir au public” et que des mesures de protection étaient en place pour éviter une répétition de la panne. Selon Kusama, Shibarium a été amélioré et ajusté après deux jours de tests et d’ajustement des paramètres pour atteindre le stade « prêt ». Il a déclaré que, comme mentionné, Shibarium est toujours en phase de test, bien qu’il produise des blocs.

Relever les défis de Shibarium

L’équipe Shibarium a intégré des fonctionnalités de sécurité de pointe pour faire face à l’augmentation significative du trafic à l’origine des problèmes précédents. Selon Kusama, l’équipe a activé un nouveau système de surveillance et des « sécurités intégrées supplémentaires, notamment une limitation du débit au niveau RPC et une réinitialisation automatique du serveur au cas où nous obtiendrions à nouveau un niveau de trafic énorme. » Ces intégrations soutiennent l’engagement de la plate-forme en faveur d’un service ininterrompu en afficher la réponse proactive de l’équipe aux pics de trafic potentiels.

Kusama s’est adressé à la communauté, abordant les inquiétudes et les critiques entourant le projet, en particulier depuis la suspension imprévue des opérations, et a expliqué franchement comment distinguer les commentaires sincères de ceux destinés à promouvoir « la peur, l’incertitude et le doute » ou FUD. Selon lui, « vous serez en mesure de reconnaître les fudders lorsqu’ils changent de préoccupation.

Quand le Shibarium relancera-t-il ?

Le développeur principal du Shiba Inu a révélé un certain nombre d’actions, notamment l’installation de validateurs supplémentaires et une conclusion rapide des tests en cours.

Afin d’offrir plus d’opportunités de mise en jeu de jetons BONE, davantage de validateurs seront mis en service demain, selon Kusama.

Kusama a également mentionné la création du cadre « ShibPaper », qui vise à démontrer un « système fonctionnel de gouvernance et de gestion qui prouve que notre État-nation numérique perpétuellement décentralisé est réel et là pour changer le monde ».

