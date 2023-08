Les crypto-monnaies sont confrontées à des défis majeurs alors que les rendements obligataires américains augmentent et que la surveillance réglementaire se poursuit. Bitcoin est tombé en dessous de la barre des 26 000 $ et a formé un drapeau baissier et des modèles à double sommet. D’autres crypto-monnaies comme Ethereum, Solana et Cardano ont elles aussi vu leur prix plonger.

Malgré le pessimisme, Shiba Memu, une pièce de monnaie à venir, est en plein essor. Sa prévente a permis de récolter plus de 2,2 millions $ auprès d’investisseurs mondiaux qui espèrent devenir riche lorsqu’il sera coté sur les principales bourses centralisées et décentralisées (DEX).

Pourquoi les crypto-monnaies chutent-elles ?

Il y a trois raisons principales qui peuvent expliquer pourquoi les crypto-monnaies ont perdu de leur élan au cours des dernières semaines. Premièrement, il semble que la demande de pièces numériques ait reculé après avoir augmenté au cours de la première partie de l’année. Le volume de crypto-monnaies négociées sur la plupart des bourses CEX est tombé à son plus bas niveau depuis des années.

Deuxièmement, des inquiétudes subsistent quant aux prochaines actions de la Réserve fédérale. L’évolution du marché obligataire montre que les investisseurs s’attendent à ce que la Fed augmente encore ses taux d’intérêt de 0,25 % en septembre. Les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Les prix des obligations évoluent de manière inverse aux rendements.

Enfin, les crypto-monnaies ont chuté en raison des malheurs de la Chine, qui ont suscité un sentiment de peur sur le marché. Les données les plus récentes montrent que l’économie chinoise ralentit rapidement (des éléments clés de l’économie comme la production industrielle, la vente au détail, les exportations, les importations et les investissements en immobilisations).

Comme je l’ai écrit ici, l’économie chinoise est confrontée à des défis qui peuvent être résumés par les 4 D : demande, démographie, dette et découplage. Tous ces facteurs ont à leur tour conduit à une récession des bilans alors que les particuliers et les entreprises se concentrent sur la réduction de leur dette.

La faiblesse de la Chine a un impact sur les prix des crypto-monnaies de deux manières principales. Premièrement, cela suscite un sentiment de peur sur le marché, poussant la plupart des gens vers des actifs plus sûrs. Deuxièmement, de nombreux détenteurs de crypto-monnaies vendent désormais et passent au cash.

Shiba Memu prospère

Malgré le pessimisme, il existe quelques éléments positifs dans l’industrie de la crypto-monnaie. Le plus brillant est Shiba Memu, une nouvelle crypto-monnaie qui prend de l’ampleur. Les développeurs ont déjà collecté plus de 2,2 millions $ dans le cadre de l’une des ventes de jetons les plus prometteuses de l’année. Vous pouvez acheter le jeton ici.

Shiba Memu bénéficie de deux thèmes importants sur le marché cette année. Premièrement, elle bénéficie de la demande en produits d’intelligence artificielle. Et deuxièmement, de nombreuses pièces mèmes ont transformé les gens en millionnaires instantanés. Certaines des nouvelles pièces de mème les plus populaires sont Pepe et Milady Meme Coin.

Selon le livre blanc de Shiba Memu, la plateforme utilisera l’IA pour développer son écosystème grâce au marketing. Les technologies d’IA qu’il utilisera sont, entre autres, le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse des sentiments et la reconnaissance d’images et de vidéos.

L’objectif ultime est de garantir que la plateforme dispose d’un écosystème prospère avec des millions d’utilisateurs.

Néanmoins, comme tous les investissements, Shiba Memu comporte certains risques, ce qui signifie que vous devez mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques de qualité. Par exemple, vous ne devez investir que les fonds que vous êtes prêt à perdre.

