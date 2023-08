Les 4 D affectant l’indice China A50 et Shanghai

Plus

La vente de l’indice chinois A50 s’est accélérée alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise persistaient. Il a plongé mardi à 12 325 CNY, le niveau le plus bas depuis le 1er juin de cette année. Il a chuté de près de 10 % par rapport au point culminant de juillet et d’environ 15 % par rapport au sommet de l’année à ce jour.

Quatre D affectant la Chine

Les indices China A50 et Shanghai ont été sous pression ces derniers mois alors que les investisseurs s’inquiètent de l’économie chinoise. D’une manière générale, les défis du pays peuvent être divisés en quatre D.

Il y a d’abord une question de ralentissement de la demande locale et internationale. La demande extérieure s’est manifestée par le ralentissement des exportations et des importations . La demande intérieure a ralenti, comme en témoigne la forte baisse des prix de l’immobilier et des ventes au détail.

Deuxièmement, la Chine traverse une crise de la dette qui s’étend au secteur des entreprises, des collectivités locales et des ménages. Comme je l’ai écrit ici, l’économie est entrée dans une récession de bilan, où ces entités se concentrent sur la réduction de leur dette.

Les gouvernements locaux chinois sont confrontés à une crise de la dette alors que la valeur de leurs ventes de terrains chute. Dans le même temps, des entreprises comme Country Garden et Evergrande sont en danger alors que leurs ventes chutent et que le fardeau de la dette persiste.

Troisièmement, il y a le défi du découplage alors que les tensions entre la Chine et les États-Unis perdurent. Ce découplage a des conséquences majeures, notamment une baisse importante des investissements directs étrangers (IDE). La plupart des entreprises américaines ont également diversifié leurs sources d’approvisionnement, ce qui a permis au Mexique de devenir le principal partenaire commercial du pays.

Enfin, la Chine est confrontée à des changements démographiques majeurs à mesure que sa population ralentit. Les données les plus récentes montrent que le taux de fécondité du pays a plongé à son niveau le plus bas jamais enregistré. Le taux est tombé à 1,09 contre 1,30 en 2020. Une population en baisse et vieillissante constitue un défi majeur pour l’économie.

Prévisions de l’indice A50 en Chine

Le graphique journalier montre que l’indice chinois A50 a subi d’intenses pressions au cours des derniers mois. Plus récemment, le titre est tombé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Les actions oscillent près du niveau de support important à 12 245 CNY, le niveau le plus bas de mai. Elles sont tombées en dessous de la ligne de tendance descendante indiquée en noir tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du niveau neutre.

Par conséquent, l’indice chinois A50 connaîtra probablement une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 12 000 CNY. Les mêmes perspectives sont les mêmes pour l’indice Shanghai Composite.

