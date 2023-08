L’indice Hang Seng sous pression alors que les malheurs de Country Garden augmentent

L’indice Hang Seng a divergé de ses pairs mondiaux alors que les inquiétudes concernant la santé de l’économie chinoise persistaient. Il a chuté de 50 points de base alors que les actions immobilières ont chuté. Au total, l’indice a à peine bougé cette année alors que l’indice Nasdaq 100 a pompé de plus de 45% cette année. D’autres indices clés comme le DAX 40 et le CAC 40 oscillent tous près de leur plus haut historique.

Les valeurs immobilières plongent

L’indice Hang Seng a sous-performé ses pairs mondiaux dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’ économie chinoise. Les chiffres économiques publiés mardi ont montré que le secteur manufacturier chinois est resté sur les nerfs en juillet. Le chiffre du PMI manufacturier est ressorti à 49,2 en juillet contre 50,2 le mois dernier.

Pendant ce temps, des inquiétudes subsistent concernant le secteur immobilier en Chine. Deux ans après la faillite d’Evergrande, l’industrie est toujours en difficulté, de nombreuses entreprises signalant des pertes énormes et une faible demande.

Certains analystes estiment que la Chine est entrée dans une situation connue sous le nom de récession du bilan, qui se caractérise par une focalisation sur la réduction de la dette et l’épargne. En conséquence, les prix des logements en Chine sont restés sous pression pendant un certain temps.

Les préoccupations les plus récentes concernant la société sont survenues mardi lorsque Country Garden a abandonné son accord de placement d’actions. La société travaillait avec JP Morgan pour lever 300 millions de dollars, envoyant des frissons dans le secteur. Dans un communiqué, la firme a déclaré :

« En raison d’incohérences dans les communications avec les différentes parties, la société n’a pas réussi à signer l’accord final sur une proposition de plan [de placement d’actions]. La société n’envisage pas non plus l’accord au stade actuel.

En conséquence, les sociétés immobilières figuraient parmi les moins performantes de l’indice Hang Seng mardi. Les cours des actions de Country Garden et de Country Garden Services ont chuté de plus de 5 %, tandis que Hang Lung et Longfor Properties ont chuté de plus de 4 %.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Graphique Hang Seng par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Hang Seng a suivi une tendance à la baisse au cours des derniers mois. Il a formé un canal descendant représenté en noir qui relie les plus hauts niveaux depuis le 6 mars. L’indice s’est déplacé légèrement au-dessus du canal descendant tandis que les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont fait un croisement haussier.

Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau psychologique à 21 000 $ H. Un mouvement sous le support à 19 380 $ H invalidera la vue haussière.

