Prédiction de prix pour Bitcoin : va-t-il suivre le rythme du battage médiatique des pièces de mème ?

Bitcoin a fait un plongeon effrayant jeudi, envoyant des ondes de choc à l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies alors que les investisseurs craignaient qu’il ne dépasse 25 000 $. La baisse de BTC a coïncidé avec une décision d’un juge américain autorisant la demande d’appel de la SEC américaine.

Bitcoin a rebondi sur le support situé à 25 409 $ presque immédiatement après le plongeon. Il n’a cependant pas beaucoup récupéré puisqu’il se négociait à 26 026 $ au moment de la rédaction. Voici les niveaux clés à surveiller alors que nous nous plongeons dans la prédiction de Bitcoin au milieu d’un battage médiatique renouvelé pour les pièces de monnaie.

Consolidation du week-end des prix de BTC

Le Bitcoin (BTC) suscite toujours l’intérêt dans le monde passionnant des crypto-monnaies puisqu’il affiche une croissance de plus de 0,50 %, atteignant 26 133 $ dimanche avant de reculer légèrement au-dessus de 26 000 $ aux premières heures de lundi matin. Notamment, la crypto-monnaie semble avoir efficacement évité de nouvelles pertes grâce au support situé près de 26 000 $.

De plus, en raison de la récente baisse du prix du Bitcoin, les sociétés bien connues qui ont investi dans Bitcoin ont subi des pertes non réalisées substantielles en raison de la baisse du prix du BTC. Microstrategy, par exemple, a subi des pertes non réalisées totalisant plus de 600 millions $ lorsque Bitcoin a chuté à 25 000 $.

Microstrategy a acheté 150 000 Bitcoins pour un investissement total de 4,5 milliards $, ce qui se traduit par un prix moyen d’environ 29 970 $ par Bitcoin. Depuis juin, MicroStrategy n’avait pas subi de perte dans ses avoirs en Bitcoin jusqu’au récent plongeon qui a vu son prix a chuté de 11 % en trois jours par rapport à son sommet de plus de 29 000 $ le 16 août.

Prédiction de prix pour Bitcoin

Depuis qu’il est tombé sous la barre des 29 000 $ le 6 août, il y a eu beaucoup de mouvement dans le paysage technique de Bitcoin. Le prix de la crypto-monnaie, qui oscille actuellement autour de 26 000 $, a considérablement baissé.

En regardant le graphique de quatre heures, Bitcoin a affiché des modèles de chandelier « Three Black Crows », indiquant un fort sentiment de marché baissier.

Les oscillateurs « Moving Average Convergence Divergence (MACD) » et « Relative Strength Index (RSI) » sont entrés dans un niveau de survente, soulignant la dominance baissière actuelle.

Les clôtures récentes en chandelier ont confirmé une tendance baissière continue, qui a été confirmée par la moyenne mobile exponentielle (MMA) sur 50 jours à environ 27 300 $.

Un chandelier engloutissant baissier et un modèle de bougie de deux jours en dessous de ce niveau indiquent une pression baissière continue malgré le niveau de 26 200 $ servant de résistance immédiate. Si le modèle actuel se maintient, Bitcoin pourrait retomber à 25 600 $, voire 25 200 $.

La résistance autour de 26 800 $ pourrait être ciblée si le prix du BTC dépasse la barre des 26 200 $, et de nouvelles augmentations pourraient le conduire vers 27 300 $ et finalement 27 600 $.

Par ailleurs, une baisse en dessous de 25 200 $ pourrait laisser présager la possibilité d’afficher davantage de pertes, ce qui pourrait entrainer une chute jusqu’à 24 800 $.

Bitcoin vs pièces de mème populaires

Contrairement aux expériences passées où les pièces de mème populaires comme PEPE, Shiba Inu et Dogecoin ont profité de la baisse de Bitcoin pour attirer l’attention des investisseurs en crypto-monnnaies, la récente baisse des prix a touché l’ensemble du marché de la crypto-monnaie, y compris le marché des pièces de mème. Selon les données de Coinmarketcap, la capitalisation boursière des principaux jetons de mèmes avait chuté d’environ 1,69 %.

Les prix des trois pièces de monnaie les plus populaires, Dogecoin, Shiba Inu et PEPE, ont respectivement chuté de 1,56 %, 2,83 % et 0,90 % au cours des dernières 24 heures. Mais alors que la majorité des anciennes pièces de mème populaires chutent, une nouvelle pièce de mème connaît une activité accrue dans sa prévente de jetons, Shiba Memu (SHMU), qui est actuellement en phase de prévente, a vu sa prévente atteindre 2,168 millions $ au cours du week-end.

Shiba Inu tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et du battage médiatique autour des pièces de monnaie meme pour attirer l’attention sur lui-même et il s’avère déjà être un grand concurrent dans l’espace cryptographique vu que son prix a augmenté toutes les six heures pendant le prévente.

