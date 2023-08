Binance supprime les paires Bitcoin, Cardano et Polkadot de Liquid Swap

Binance, la première bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume, a confirmé lundi son intention de supprimer 39 pools de liquidités de son Liquid Swap. Les principaux actifs numériques éliminés incluent Bitcoin, Cardano, Polkadot, Filecoin, Pepe Coin, Avalanche et Tron.

Le rétrécissement des pools de liquidités de Binance

Copy link to section

Binance Liquid Swap will remove the following liquidity pools at 2023-09-01 04:00 (UTC): ADA/BNB, ALICE/BTC, APE/BTC, AVA/USDT, AVAX/BNB, BTC/TUSD, CHZ/BNB, CHZ/BTC, CTSI/BNB, DOT/BUSD, ENJ/USDT, FIL/BNB, FRONT/BUSD, GALA/BNB, ICP/BNB, ID/BTC, KDA/USDT, LIT/USDT, MATIC/BNB,… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 28, 2023

Le 28 août, la bourse a annoncé la suppression de 39 pools de liquidités. Binance examine périodiquement ses services et produits pour ajouter ou supprimer des crypto-monnaies.

Pendant ce temps, les dernières mises à jour de Binance montrent que la bourse est confrontée à des problèmes réglementaires accrus de la part de la SEC et de la CFTC des États-Unis. Cela a catalysé une détérioration de la liquidité et des volumes de transactions.

Les utilisateurs n’auront plus accès aux pools de liquidités pour BNB, Bitcoin, Ethereum et autres actifs à compter du 1er septembre à 04h00 UTC. De plus, Binance suspendra aujourd’hui l’ajout de liquidités aux pools mentionnés, tandis que les personnes ayant des positions sur les jetons recevront leurs actifs le 1er septembre dans leurs portefeuilles cryptographiques.

Binance a déclaré que la suppression des réservoirs de liquidité n’affectera pas les paires correspondantes sur Binance Spot (le cas échéant). De plus, les utilisateurs peuvent continuer à négocier sur d’autres pools sur Binance Liquid Swap.

En outre, la bourse prévoit de modifier ses échanges sans frais pour la marge BTCUSD et la paire de négociation au comptant. Une telle décision pourrait catalyser un krach important à mesure que les volumes de transactions diminueraient. Des développements similaires sont apparus en mars lorsque Binance a mis fin au trading zéro-libre.

Binance annonce la prise en charge de la mise à niveau de BNB Smart Chain

Copy link to section

En plus de réduire les pools de liquidités pour concentrer la liquidité et garantir « une expérience de trading, un prix et un glissement optimisés », Binance déclare son soutien à la mise à niveau et au hardfork du réseau BNB Smart Chain.

#Binance will support the #BNB Smart Chain (BEP20) network upgrade and hard fork. — Binance (@binance) August 28, 2023

Prévue pour le 30 août 2023, la mise à niveau de la fourche aura lieu à une hauteur de bloc de 31 302 048. La bourse suspendra les dépôts et les retraits de jetons sur la Smart Chain le jour de la mise à jour à partir de 07h15 UTC.

Save