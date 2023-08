Prévisions de l’indice du dollar (DXY) avant les données du PIB américain, du NFP et du PCE

L’indice du dollar américain (DXY) a légèrement reculé cette semaine après que les données économiques relativement faibles aient amélioré la déclaration belliciste de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. L’indice est tombé à un minimum de 103,36 dollars mercredi, en baisse par rapport au maximum de 104,42 dollars de ce mois-ci. Il a augmenté de plus de 4 % par rapport au niveau le plus bas de juillet.

Données sur la confiance des consommateurs américains

L’indice du dollar américain a légèrement reculé après les chiffres économiques relativement faibles des États-Unis. Les données du Conference Board ont montré que la confiance des consommateurs du pays a chuté de 117 en juin à 106 en juillet.

C’était la première fois en trois mois que la confiance des consommateurs dans le pays baissait. Le rapport évoque les inquiétudes croissantes concernant l’économie américaine et la hausse des prix de l’essence.

La confiance des consommateurs est un chiffre étroitement surveillé en raison du rôle important que jouent les dépenses de consommation aux États-Unis. Les consommateurs très confiants entraînent des dépenses plus élevées.

L’indice du dollar américain a également reculé après le dernier rapport sur l’emploi JOLTs du Bureau of Labor Statistics (BLS). Le rapport révèle que le nombre de postes vacants dans le pays est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. On craint donc un ralentissement du marché du travail.

Pour l’avenir, ADP publiera vendredi les dernières données sur la masse salariale du secteur privé aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que le pays a créé 195 000 emplois en août, après en avoir ajouté plus de 324 000 le mois précédent.

Les données les plus importantes cette semaine seront les chiffres de la masse salariale non agricole (NFP) et de l’inflation du PCE. Les économistes prévoient un ralentissement des données NFP à ~180 000 en août et un taux de chômage restant à 3,7 %.

En outre, les États-Unis publieront mercredi les dernières données sur leur PIB. Ces chiffres devraient montrer que la croissance économique s’est accélérée au deuxième trimestre. Dans un récent rapport, la Fed d’Atlanta a estimé que l’économie connaîtrait une croissance de 6 % au troisième trimestre.

Ces chiffres arriveront quelques jours après que le président de la Fed se soit adressé aux économistes lors du symposium de Jackson Hole. Dans son discours, il a réitéré que la banque continuerait à relever les taux d’intérêt alors que l’inflation restait obstinément élevée. Les analystes estiment que la banque procédera à une nouvelle hausse cette année, puis commencera à la réduire en 2024.

Prévisions de l’indice du dollar américain

L’indice du dollar américain a connu une forte tendance haussière au cours des dernières semaines. Au cours de cette période, il a formé un canal ascendant qui relie les points les plus bas et les plus élevés depuis le 20 juillet. L’indice a retesté le côté inférieur de ce canal mardi.

Il est maintenant passé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 5 périodes et se situe au premier support des points pivots de Woodie. Par conséquent, les perspectives de l’indice DXY sont pour l’instant neutres.

Une cassure sous le côté inférieur du canal à 103,40 $ ouvrira la possibilité qu’il tombe jusqu’au support à 103 $. Le scénario alternatif est celui où il rebondit et teste à nouveau la résistance initiale à 104 $ (point pivot).

