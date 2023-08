Robinhood ajoute Bitcoin et Dogecoin au portefeuille web3

Plus

Plus

Plus

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Robinhood a ajouté la prise en charge des réseaux Bitcoin et Dogecoin à son portefeuille Web3 d’auto-garde, permettant aux utilisateurs des deux blockchains de conserver, d’envoyer et de recevoir des cryptos via l’application de portefeuille.

Une annonce publiée mercredi par la société indique que Robinhood Wallet prend désormais en charge six réseaux blockchain dans Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Polygon, Arbitrum et Optimism.

Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto, a déclaré :

“Nous avons été très encouragés par l’adoption jusqu’à présent et nous sommes ravis de continuer à développer pour nos clients du monde entier à mesure que nous proposons de nouvelles fonctionnalités et élargissons la prise en charge de nouveaux réseaux et jetons.”

Le portefeuille multi-chaînes prenait initialement en charge Polygon, les clients utilisant iOS accédant à ses services à partir de septembre 2022. La plate-forme a ajouté Ethereum et les deux couches 2 et a annoncé aujourd’hui l’extension à Bitcoin et Dogecoin.

Accès aux échanges Ethereum intégrés à l’application

Copy link to section

La prise en charge intégrée des échanges Ethereum a également été révélée aujourd’hui, et la société a indiqué qu’elle avait déjà été déployée auprès d’utilisateurs sélectionnés. La fonctionnalité sera livrée avec plus de 200 jetons et sera activée pour tous les utilisateurs de Robinhood Wallet dans les semaines à venir.

“Contrairement aux autres portefeuilles, les utilisateurs peuvent échanger sans détenir Ethereum, et les frais de réseau sont automatiquement déduits des jetons qu’ils détiennent déjà, ce qui permet à tout le monde de démarrer et d’utiliser plus facilement DeFi”, a écrit Robinhood dans le blog.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite au dévoilement par la société d’une rampe d’accès fiduciaire qui permet aux utilisateurs américains éligibles d’accéder aux achats et aux transferts directs de crypto via Robinhood Connect. Il existe également un navigateur Web3 qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les dApps directement depuis leur application de portefeuille.

Actuellement, Robinhood Wallet prend en charge les utilisateurs iOS, mais la société prévoit d’étendre la disponibilité aux utilisateurs Android plus tard cette année.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.