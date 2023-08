Compte à rebours de la prévente de Shiba Memu alors que Shibarium aide Shiba Inu à franchir de nouvelles étapes

Le concours des jetons de mème ne fait que commencer. Les investisseurs ont un peu plus d’un jour pour acheter des jetons Shiba Memu (SHMU). Après cela, l’industrie des mèmes aura un nouveau challenger avec un nouvel angle d’IA, SHMU. Cela survient alors même que le lancement de Shibarium a aidé son rival Shiba Inu à enregistrer une activité accrue. La prévente de jetons SHMU, lancée il y a environ deux mois, a permis de récolter 2,38 millions $. Les investisseurs peuvent acheter le jeton avant la fin de la prévente sur le site Web de la société.

Shibarium stimule l’activité de transaction de Shiba Inu

Pendant longtemps, le pont Shibarium est resté une chimère. La blockchain de couche 2 de Shiba Inu a été saluée comme un potentiel changeur de jeu. Shibarium introduit de nouveaux cas d’utilisation pour Shiba Inu et les jetons de l’écosystème. Le métaverse, la DeFi et les jeux de Web 3.0 sont quelques cas d’utilisation attendus. Shibarium augmentera également l’évolutivité du Shiba Inu en réduisant les frais de gaz et le coût des transactions. Ces frais sont encourus sur la couche 1 principale, Ethereum.

Le rêve d’un écosystème Shiba Inu robuste et précieux est en cours. Le pont est devenu entièrement fonctionnel lundi après les premiers contretemps qui sont survenus après son lancement le 16 août.

L’enthousiasme suscité par un Shibarium fonctionnel est désormais évident. Shibarium a enregistré plus de 599 000 transactions, avec un temps de blocage moyen de 5 secondes. Le nombre total d’adresses de portefeuille s’élève à plus de 431 700 et ce n’est pas fini.

Les analystes estiment qu’avec le lancement de Shibarium, Shiba Inu est sur le point de connaître une croissance massive. Cela pourrait voir la valeur de la crypto-monnaie de mème et des jetons de l’écosystème monter en flèche. Pendant ce temps, Shiba Memu envisage de prendre de la place dans cet espace des mèmes, avec une prévente rapide montrant la demande.

Pourquoi Shiba Memu ?

Les investisseurs se sont abonnés à Shiba Memu en raison de son cas d’utilisation dans l’intelligence artificielle. Comme vous le savez peut-être, l’IA est presque devenue un mot à la mode cette année. Combinée au label de mème viral, l’IA donne envie aux investisseurs d’avoir un morceau de Shiba Memu à la fin de la prévente.

Essentiellement, Shiba Memu sera un projet d’auto-marketing. L’IA peut lire, interpréter et améliorer les idées de marketing pour se commercialiser elle-même. Il le fait sans recourir à l’intervention humaine, ce qui rend le projet durable et unique en son genre. À l’avenir, Shiba Memu aspire à devenir une impressionnante puissance de marketing.

Plus encore, les investisseurs recherchent de nouveaux moyens d’expression via la blockchain et la crypto-monnaie. Shiba Memu dispose d’un tableau de bord où les utilisateurs peuvent interagir avec le robot. Les utilisateurs peuvent poser des questions, donner des idées et se renseigner sur les dernières nouveautés en matière de publicité créative.

Avec les applications ci-dessus, Shiba Memu n’est pas seulement un projet mème mais porte un cas d’utilisation réel. Cela pourrait donner au jeton une longueur d’avance sur ses pairs rivaux comme Shiba Inu.

La prévente de Shiba Memu et la valeur du jeton augmentent

La prévente de Shiba Memu aura lieu dans huit semaines, avec seulement un jour et quelques heures restantes. Un aspect unique de la prévente est que le jeton augmente quotidiennement à 18 heures GMT. Par exemple, la prévente a commencé en affichant un prix de seulement 0,011125 $ pour le jeton. La valeur actuelle du jeton SHMU est de 0,024175 $, la prévente se terminera au prix de 0,0244 $.

L’augmentation constante de la valeur s’apparente au mouvement des jetons de mème. Cela donne aux investisseurs une idée du jeton avant les augmentations potentielles de prix lorsqu’il sera coté en bourse. Les premiers investisseurs réclameront également des jetons d’une valeur plus élevée à la clôture de la prévente.

Faut-il investir dans Shiba Memu maintenant ?

Shiba Memu a démarré le compte à rebours de la fin de la prévente. Les investisseurs ont une dernière chance d’investir avant la fin de la prévente et le jeton se prépare pour une cotation.

Historiquement, la plupart des crypto-monnaies de mème enregistrent des mouvements records après leur cotation. La valeur de Shiba Memu pourrait suivre ces tendances et augmenter fortement après sa cotation. Ainsi, acheter des jetons SHMU lors de la prévente est un investissement logique.

