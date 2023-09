Prédiction de prix : Shiba Memu, Vulcan Forged PYR, Adventure Gold

Plus

Plus

Plus

Le marché de la crypto-monnaie a retrouvé un peu de stabilité après la baisse alarmante de la fin de la semaine dernière. Au moment de mettre sous presse, le marché mondial de la crypto-monnaie était en hausse de 0,11 % au cours des dernières 24 heures. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) et Fetch.ai (FET) font partie des crypto-monnaies les plus tendances aujourd’hui alors que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) passent dans le vert.

Le marché de la cryptographie est en pleine évolution depuis la victoire de Grayscale dans l’affaire concernant l’ETF Bitcoin au comptant contre la Securities and Exchanges Commission (SEC) des États-Unis le 29 août. Cependant, alors que le marché de la crypto-monnaie a du mal à prendre pied, la pièce de monnaie alimentée par les mèmes appelée Shiba Memu fait des vagues sur le marché des crypto-monnaies alors qu’elle cherche à détrôner les rois des mèmes comme Shiba Inu et Dogecoin. Shiba Memu est actuellement en phase de prévente et les investisseurs affluent pour avoir une part du projet de mème tendance.

L’impact de la victoire de Grayscale sur la crypto-monnaie

Copy link to section

La Cour d’appel du district américain de Columbia a statué que la SEC avait eu tort de rejeter une demande du gestionnaire d’actifs cryptographiques Grayscale Investments cherchant à inscrire un ETF qui suit le prix du BTC.

L’affaire a été suivie de près par les principaux acteurs de la gestion d’actifs et des crypto-monnaies qui tentent depuis des années d’amener la SEC à approuver les ETF Bitcoin au comptant. Alors que Grayscale Investments pense que les ETF exposeraient les investisseurs au Bitcoin sans avoir à posséder de véritables pièces BTC, la SEC craint que les ETF Bitcoin au comptant ne soient vulnérables à la manipulation.

Grayscale et la SEC disposent désormais de 45 jours pour faire appel de la décision, auquel cas l’affaire sera soumise soit à un comité d’examen en banc, soit à la Cour suprême des États-Unis. Cependant, la SEC n’a encore pris aucune mesure suggérant qu’elle ferait appel.

JP Morgan a déclaré ce week-end que la SEC pourrait être obligée d’approuver plusieurs ETF Bitcoin au comptant après Grayscale. Plusieurs sociétés, parmi lesquelles BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise et Invesco, ont déposé une demande de cotation des ETF BTC au Nasdaq ou au CBOE Global Markets. Et la plupart des entreprises ont choisi de travailler avec Coinbase pour contrôler les échanges sur le marché sous-jacent du Bitcoin après que la SEC a rejeté les premières demandes.

Après la décision de mardi, l’ensemble du marché de la crypto-monnaie a décollé et le prix du Bitcoin a même dépassé la barre des 28 000 $. Cependant, le marché s’est effondré après que Bitwise a retiré vendredi son application Ethereum et l’ETF Bitcoin. Le marché est cependant redevenu vert et tous les regards sont tournés vers la SEC, car une majorité prédit qu’elle pourrait bientôt approuver les applications crypto ETF ; quelque chose qui pourrait envoyer l’ensemble du marché de la crypto-monnaie dans un cycle haussier fou.

Prévision de prix pour Adventure Gold et Vulcan Forged

Copy link to section

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR et Fetch.ai (FET) font partie des crypto-monnaies les plus tendances du moment. Les trois crypto-monnaies ont enregistré des gains de prix importants au cours des sept derniers jours et n’ont pas été affectées par la baisse des prix de vendredi.

Outre Fetch.AI qui est une crypto-monnaie alimentée par l’intelligence artificielle (IA), les deux autres (Adventure Gold et Vulcan Forged) sont des crypto-monnaies alimentées par les NFT.

Save

Étant donné que le prix de Vulcan Forged a franchi le niveau de résistance à 3,9741 $, tous les regards sont tournés vers le prochain niveau de résistance à 4,4999 $, qui, selon les investisseurs, pourrait être atteint très bientôt, surtout si le chandelier d’aujourd’hui clôture au-dessus de R1.

Save

Même si Adventure Gold se négocie toujours à un niveau plus élevé que son point d’ouverture le 3 septembre, les traders doivent être prudents, sachant que le chandelier d’aujourd’hui est baissier et pourrait éventuellement effacer les gains d’hier. Si le chandelier clôture au-dessus du point pivot à 0,6159 $, il y aura une probabilité que la crypto obtienne une autre chance au niveau de résistance à 0,6970 $. Au contraire, si le niveau du point pivot (P) est dépassé, les traders doivent se préparer à ce que la pièce chute vers le support à 0,4538 $.

Save