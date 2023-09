Plus

Le secteur des crypto-monnaies traverse des difficultés majeures en raison des préoccupations réglementaires et monétaires aux États-Unis. Bitcoin est resté en dessous de 26 000 $ tandis que la capitalisation boursière de toutes les pièces est restée bloquée à 1 000 milliards $.

La plus grande préoccupation parmi les investisseurs concerne les prochaines actions de la Securities and Exchange Commission (SEC) après la défaite d’un procès important contre Greyscale la semaine dernière. À la suite de cette perte, la SEC a décidé de retarder les décisions concernant des ETF de sociétés comme Blackrock et Invesco.

Il existe également des inquiétudes quant aux prochaines actions de la Réserve fédérale. Les responsables de la Fed ont déploré que l’inflation reste obstinément élevée et ont laissé entendre que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires.

Même si la Fed maintient ses taux inchangés, la réalité est que les fonds du marché monétaire (MMF) et les certificats de dépôt rapportent plus de 5 %. C’est pourquoi de nombreux investisseurs se tournent vers ces actifs, qui sont souvent considérés comme sans risque.

La vente de jetons Shiba Memu se poursuit

Il existe quelques points positifs malgré les craintes persistantes sur le marché. Par exemple, Shiba Memu, une pièce de monnaie à venir, a collecté plus de 2,4 millions $ au cours des deux derniers mois.

Selon son livre blanc, Shiba Memu vise à être la prochaine grande tendance de l’industrie de la crypto-monnaie. Il vise à y parvenir en tirant parti des deux principaux thèmes du marché cette année.

Premièrement, il y a le thème des pièces de mème, qui ont vu de nombreux jetons comme Pepe se généraliser et atteindre des valorisations de plusieurs millions de dollars. Il vise à devenir plus gros que d’autres pièces de mème populaires comme Shiba Inu et Dogecoin.

Deuxièmement, Shiba Memu utilise également une technologie artificielle qui a créé de nombreux millionnaires cette année. L’IA a même poussé Nvidia à devenir une entreprise pesant plusieurs milliards de dollars.

Ses outils d’IA utiliseront plusieurs technologies importantes telles que le traitement du langage naturel (NLP), l’analyse des sentiments, la reconnaissance d’images et de vidéos et l’analyse prédictive, entre autres.

Par exemple, une fois sa technologie terminée, Shiba Memu pourra faire de l’auto-marketing. Plus important encore, les détenteurs de $SHMU pourront gagner des récompenses de mise en détenant simplement le jeton. Vous pouvez acheter des jetons Shiba Memu ici.

Tokénomique Shiba Memu

Selon le livre blanc, les développeurs ont créé 2 milliards de jetons. 1 milliard de ces jetons ont été retirés du marché. 85 % de ces jetons sont vendus en prévente, dont 350 millions sont dédiés à la BNB Chain et 500 millions à Ethereum.

D’autres jetons serviront à fournir des liquidités dans des échanges centralisés et décentralisés comme Binance et Huobi. En outre, l’équipe a consacré des jetons au développement des jetons et de la liquidité inter-chaînes.

Selon la feuille de route, si tout se passe comme prévu, le jeton Shiba Memu sera lancé au troisième trimestre (donc en septembre ou en octobre). Il sera ensuite coté sur les principales bourses CEX et DEX au quatrième trimestre tandis que le développement se poursuivra.

