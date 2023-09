Memeinator s’apprête à connaître une croissance explosive car il donne la priorité à la légitimité sur le marché des pièces de mème

Plus

Le marché des pièces de mème a continué de prospérer en 2023, avec de nouveaux jetons atteignant les bourses DEX, tandis que d’autres ont affiché un grand élan lors de leurs préventes. Les actifs thématiques restent lucratifs alors que l’ensemble du marché des crypto-monnaies se remet de l’hiver cryptographique de 2022, promettant des gains impressionnants pour les investisseurs.

Les données d’analyse de Dune montrent que le volume des échanges de jetons de mème a atteint des sommets en deux ans en explorant des niveaux jamais vus depuis mai 2021.

Bien qu’investir tôt présente des avantages, identifier les jetons de mème légitimes parmi les vastes options disponibles peut être difficile. La nature légère de ces actifs les a rendus vulnérables aux fraudeurs.

Les escroqueries aux jetons de mème ont augmenté ces derniers temps. Par exemple, une personne a créé 114 escroqueries via des jetons de mème en un mois et demi (comme on le voit ici).

Cependant, un nouveau projet, Memeinator, vise à détruire le phénomène négatif dans le secteur des actifs thématiques avec sa mission de « capturer et détruire les mèmes les plus faibles ». Ce n’est peut-être pas votre jeton de mème habituel avec des promesses creuses.

S’inspirant des films d’action des années 90, Memeinator exploite l’intelligence artificielle et les technologies blockchain pour introduire de nouveaux mèmes en utilisant des statistiques du monde réel et détruire sans pitié les concurrents faibles.

Memeinator (MMTR) – utiliser l’IA pour détruire les concurrents faibles

Memeinator semble avoir tout ce qu’il faut pour dominer le secteur des crypto-monnaies qui suivent des mèmes dans le cadre de son objectif d’atteindre 1 milliard $ de capitalisation boursière. Capitalisant sur l’engouement pour les jetons de mème et l’IA, le projet se démarque sous presque tous les angles.

Memeinator est un mouvement de résistance qui attire les fans de films d’action, les parieurs spéculatifs et les passionnés de crypto-monnaies avant de s’emparer du marché. Ses créateurs l’ont programmé pour trouver et détruire les jetons de mème les plus faibles afin de nettoyer le secteur.

Qu’est-ce que Memeinator ?

Surfant sur l’engouement pour l’IA et les jetons de mème, Memeinator est un nouvel entrant prêt à détruire son concurrent louche alors qu’il vise une domination totale. Il utilisera Open AI et l’API Twitter pour tenir ses promesses de légitimité et d’utilité tout en ciblant la domination du marché.

La feuille de route de Memeinator montre comment il atteindra ses objectifs. En plus de capitaliser sur l’intelligence artificielle pour garder une longueur d’avance dans l’analyse des projets faibles, il prévoit d’utiliser un marketing et une image de marque intéressants pour attirer un public international.

Pourquoi le prix de Memeinator pourrait-il exploser ?

En effet, il peut être difficile pour les joueurs de trouver des projets de jetons de mème lucratifs, compte tenu de leur diversité exceptionnelle. De plus, la plupart de ces actifs profitent du battage médiatique avant de s’affaiblir alors que la réalité et les promesses restent inaccessibles.

Memeinator se positionne pour suivre la tendance actuelle des pièces de monnaie tout en ciblant les investisseurs intéressés par des rendements impressionnants à moyen et long terme. En attirant un public mondial, des fans de crypto-monnaie aux preneurs de risques modernes, Memeinator va probablement voir son prix exploser au cours des prochaines sessions.

Outre ses aspirations financières seigneuriales et son projet de dominer le monde des jetons de mème, Memeinator utilise l’IA pour analyser les jetons à thèmes afin d’identifier et de remplacer les actifs de mauvaise qualité. En outre, les développeurs ont créé des bases tokénomiques qui profiteront aux participants de l’écosystème et aux détenteurs d’actifs.

De plus, les jetons de confiance des analystes sont les pionniers d’une potentielle course haussière dans l’espace cryptographique. En plus de bénéficier des retombées d’un rallye généralisé, Memeinator prendra un élan impressionnant à mesure que le battage médiatique se fera sentir, créant un effet d’entraînement en démocratisant le marché des pièces de monnaie.

Les actifs à thèmes ont enregistré des tendances haussières importantes, même dans un contexte globalement baissier du marché. Par exemple, le jeton PEPE a défié la position générale du marché en avril en bondissant de 263 % malgré les difficultés rencontrées par d’autres crypto-monnaies.

Vous pouvez avoir plus de détails sur Memeinator sur leur site Web.

