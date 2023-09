La réduction de moitié du Bitcoin est dans sept mois, mais est-elle haussière ?

Alors que nous fermons la page de l’été et entamons le quatrième trimestre, quelque chose se profile à l’horizon : la réduction de moitié du Bitcoin. La quatrième itération de la réduction très discutée de l’offre de Bitcoin devrait avoir lieu en avril 2024.

Qu’est-ce que la réduction de moitié ?

La réduction de moitié verra la subvention globale réduite de moitié, de 6,25 à 3,125 Bitcoin. La subvention globale fait partie intégrante de la structure d’incitation autour du Bitcoin, et les mineurs en dépendent pour être payés pour leur « volontariat » dans la maintenance de la blockchain. Il est préprogrammé pour se diviser en deux tous les 210 000 blocs, ce qui coïncide à peu près avec des intervalles de quatre ans.

De cette manière, le taux d’inflation du Bitcoin sera réduit de moitié – comme par le passé, les première, deuxième et troisième moitiés ayant eu lieu respectivement en 2012, 2014 et 2020.

Une autre façon de voir les choses est que l’offre de nouveaux Bitcoins sur le marché diminue tous les quatre ans. Avec une offre plafonnée à 21 millions de Bitcoins, la réduction de moitié finale aura lieu en 2140, lorsque la subvention tombera à zéro et que les frais de transaction permettront à eux seuls de soutenir le réseau.

Cela signifie que, bien que Bitcoin ait été lancé il y a seulement 15 ans et qu’il reste encore 117 ans avant que le plafond d’approvisionnement final ne soit atteint, la grande majorité des Bitcoins qui existeront un jour sont déjà en circulation. 93%, pour être exact.

Est-ce optimiste pour Bitcoin ?

L’un des sujets les plus discutés en matière de cryptographie est sans doute l’effet de la réduction de moitié du Bitcoin sur le prix. Cela n’est pas surprenant pour deux raisons. La première est que, comme nous le dit le cours d’économie 101, le prix est égal à l’offre et à la demande ; si l’offre diminue, le prix devrait augmenter.

La deuxième raison est le tableau ci-dessous. Lors des réductions de moitié précédentes, le prix du Bitcoin a augmenté peu après chaque fois (notez l’échelle logarithmique).

Il y a cependant des raisons d’être prudent ici. Nous avons mentionné l’économie 101 plus tôt, mais il est maintenant temps de passer aux statistiques 101. Bitcoin n’a connu que trois réductions de moitié, ce qui est une taille d’échantillon beaucoup trop petite pour en tirer des conclusions concrètes.

Cette notion est renforcée par le fait qu’en réalité, la taille de l’échantillon peut être encore plus petite. La première réduction de moitié a eu lieu en 2012, lorsque Bitcoin était encore une quantité inconnue en dehors des niches d’Internet. Même lors de la seconde moitié, qui a eu lieu en 2016, le Bitcoin s’est négocié avec une très faible liquidité.

Ces dernières années, le marché de la cryptographie s’est complètement transformé, la classe d’actifs sortant de l’ombre pour devenir grand public. Il faut garder cela à l’esprit lorsqu’on s’inspire des tendances des années passées. Les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs, mais cela est particulièrement vrai lorsqu’on parle de Bitcoin, qui a fait irruption sur la scène plus rapidement que n’importe quel actif avant lui.

Même la réduction de moitié de 2020, peut-être la première où Bitcoin pourrait être considéré comme une véritable classe d’actifs, a eu lieu pendant le cygne noir de tous les cygnes noirs, une pandémie mondiale d’une ampleur sans précédent à l’ère moderne. Cela s’est produit au milieu d’une aubaine d’impression monétaire et de hausses agressives du prix des actifs à risque dans tous les domaines.

Cela nous amène bien à notre point suivant. La principale raison pour laquelle il convient d’être prudent lors de l’évaluation de l’effet des réductions de moitié du Bitcoin est peut-être que ces réductions de l’offre ont remarquablement bien coïncidé avec les cycles de liquidité mondiaux.

Le prochain graphique de Fidelity le démontre bien. Comment pouvons-nous être sûrs que ce sont les réductions de moitié qui affectent le prix du Bitcoin alors qu’elles s’alignent si bien avec les cycles de liquidité ? Est-ce simplement une heureuse coïncidence ?

Nous avons souligné un point similaire lorsqu’il a été question de « supercycle » pendant la pandémie. Il ne faut pas oublier que Bitcoin n’a été lancé qu’en 2009, le bloc Genesis étant extrait deux mois avant le creux de la bourse en mars de la même année.

S’en est suivi un marché haussier d’une ampleur et d’une longévité historiques, avec des taux d’intérêt proches de zéro et un environnement parfait pour les actifs à risque. Bitcoin n’avait jamais connu de marché baissier dans l’ensemble de l’économie, ce qui signifie que nous n’avions aucune idée de la manière dont il s’échangerait le jour venu. En 2022, nous l’avons découvert.

Tout cela ne veut pas dire que les réductions de moitié du Bitcoin n’ont aucun effet sur le prix du Bitcoin. Le plafond d’offre et le calendrier prédéterminé de sortie du nouveau Bitcoin sont essentiels aux fondamentaux du Bitcoin. C’est ce qui permet de l’analyser dans un cadre macroéconomique, par rapport à l’or, et ce qui le rend si fascinant à étudier.

Ce pourrait bien être une coïncidence si les réductions de moitié se sont alignées sur les cycles de liquidité mondiaux. Le fait est que, comme nous n’avions aucune information sur la façon dont Bitcoin se comporterait dans un environnement monétaire serré avant les dix-huit derniers mois, nous n’en sommes tout simplement pas sûrs.

La libération de nouvelles offres est toujours réduite, et même si certains peuvent affirmer qu’elles ont été intégrées dans le prix, il s’agit en réalité d’un nouvel actif comme nous n’en avons jamais vu auparavant, et nous ne pouvons donc pas non plus affirmer ce point avec certitude.

Il s’agit simplement d’un avertissement : d’ici 2023, nous ne disposons pas de suffisamment d’informations pour déterminer d’une manière ou d’une autre si la réduction de moitié entraînera une hausse des prix. Après tout, les gens, et donc les marchés, peuvent être émotifs.

Mais le temps nous le dira.

