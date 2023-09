Plus

Fermez les yeux et imaginez-vous un instant en avril 2023 – l’enfer semble se déchaîner sur le marché des crypto-monnaies et ses investisseurs se démènent pour protéger leur argent durement gagné.

Mais il y a un groupe parmi eux qui affiche un grand sourire. Au fond, vous savez que c’est le troupeau qui a investi dans le jeton PEPE – une pièce de mème qui a défié toutes les tendances pour augmenter de plus de 250 %.

Maintenant, ouvrez les yeux et revenez à la réalité : vous avez manqué cette opportunité !

Mais inutile de se ressasser de mauvais souvenirs, concentrons-nous plutôt sur la bonne nouvelle selon laquelle le marché des mèmes vient d’accueillir un nouveau membre dans la famille avec un potentiel de hausse énorme dans les mois à venir.

C’est ce qu’on appelle le Memeinator. Oui, vous avez bien compris – un peu comme un nouveau Terminator un peu spécial, qui a le potentiel de vous faire gagner de l’argent.

Une brève introduction à Memeinator

Les pièces de mème peuvent certainement être des investissements lucratifs, mais elles sont également sujettes à davantage d’escroqueries – une nuisance que Memeinator veut éliminer pour de bon.

Le projet s’appuie sur la blockchain et l’intelligence artificielle pour scruter Internet et rechercher la multitude de pièces faibles qu’il peut dévorer dans sa route vers la domination de l’espace des pièces de mème.

Et voici votre premier mot-clé qui justifie un investissement : l’IA.

Statista prévoit que le marché de l’intelligence artificielle sera multiplié par dix d’ici la fin de cette décennie – et cette croissance explosive ne profitera probablement pas uniquement aux géants comme Microsoft et Nvidia. Des entrants comme Memeinator pourraient tout autant en tirer profit.

Memeinator devrait lancer sa prévente le 27 septembre. Pour plus de détails, visitez le site Web ici.

La prévente de Memeinator (MMTR) approche à grands pas

Memeinator ou « MMTR » devrait coûter 0,01 $ au début de la prévente et 0,0485 $ à la fin de celle-ci. Cela se traduit dès le départ par un retour sur investissement époustouflant de 132 %.

Une fois la prévente effectuée, l’équipe derrière MMTR prévoit d’inscrire le jeton sur des échanges de crypto-monnaies notables, ce qui a historiquement servi à de nombreuses pièces de catalyseur significatif pour une nouvelle appréciation des prix.

Dans l’ensemble, c’est entièrement une question de demande. Plus il y en a, meilleure est la probabilité d’une hausse continue. À cette fin, il convient de mentionner ici que Memeinator a déjà attiré des milliers d’inscriptions – ou en d’autres termes – l’image de la demande semble déjà plutôt pleine de couleurs et le projet a des plans de marketing et de stratégie de marque agressifs pour élargir davantage son public.

Notez que le jeton MMTR se situe en plein cœur du marché des pièces de mème qui ne valait rien en 2020, 20 milliards $ en 2022 et 36 milliards $ le mois dernier. C’est le genre de croissance rapide dont Memeinator est en mesure de bénéficier.

Visitez son site Web pour plus d’informations sur le projet qui vise à détruire les pièces de mème les plus faibles et à atteindre finalement une capitalisation boursière de 1,0 milliard $.

Le jeton MMTR, est-il lié d’une manière ou d’une autre au Bitcoin ?

Mème ou pas, MMTR est à la base une crypto-monnaie, ce qui signifie qu’elle pourrait en bénéficier si l’indicateur – Bitcoin se redressait dans les mois à venir.

Cette corrélation potentielle le rend d’autant plus intéressant étant donné qu’il existe un certain nombre de vents favorables qui pourraient bientôt débloquer la prochaine étape du BTC. Plus tôt cette semaine, l’analyste de crypto-monnaies Trader Tardigrade a déclaré que la plus grande crypto-monnaie au monde se dirigeait vers 46 000 $, soit une hausse énorme de 80 % par rapport à aujourd’hui.

Malgré les crises de colère continues de la Securities & Exchange Commission des États-Unis, beaucoup s’attendent à ce que le régulateur finisse par donner son feu vert à un ETF Bitcoin au comptant. Même Jay Clayton, son ancien président, a récemment reconnu dans une interview qu’une approbation était inévitable.

C’est important, car un fonds négocié en bourse attirera probablement des capitaux institutionnels vers Bitcoin, ce qui pourrait exercer une pression sur son prix à la hausse. Et enfin, il y a la Réserve fédérale qui est sur le point d’annoncer qu’elle en a fini avec ses hausses de taux – un événement qui, espérons-le, stimulera l’intérêt des investisseurs pour les actifs les plus risqués comme les crypto-monnaies en général et peut-être même Memeinator.

Cliquez ici si vous souhaitez en savoir plus sur Memeinator (MMTR).

