Perspectives Dogecoin (DOGE) : une menace baissière se profile au milieu du déclin du soutien de la communauté

Le prix du Dogecoin dépeint des perspectives quelque peu indécises alors qu’un sentiment baissier se profile, laissant les passionnés se demander ce que le principal jeton mème pourrait présenter au cours de la prochaine session.

La dernière baisse du marché de la cryptographie a envoyé une onde de choc à travers la communauté Dogecoin alors que l’alt a franchi un plancher de support crucial qui a historiquement déclenché des rallyes de reprise. Cette évolution a suscité des inquiétudes quant à la baisse continue des prix, mais les actions récentes montrent que DOGE pourrait se préparer à une nouvelle recrudescence.

Par exemple, l’altcoin a obtenu un support à 0,06 $. Cela a catalysé une légère reprise tôt lundi (car elle a bénéficié de l’amélioration du sentiment sur l’ensemble du marché) avant de revenir en arrière.

La volatilité continue du marché a laissé Dogecoin à 0,061801 $ au moment de la publication, indiquant une chute de 1 % sur 24 heures. DOGE a perdu 0,6% au cours des sept derniers jours.

Menace baissière imminente

Bien que les récentes évolutions des prix puissent être impressionnantes, Dogecoin reste sensible à d’éventuelles pressions de vente. Le jeton mème pourrait connaître une dynamique baissière si les vendeurs dominent autour de la zone de valeur de 0,064 $. Cela pourrait accueillir une baisse des prix de 10 %, poussant Dogecoin vers 0,057 $.

Le créateur de DOGE, Billy Markus, a répondu à un utilisateur soulignant la disparition de l’engagement de la communauté, en déclarant :

“À mon avis, la communauté est morte depuis plus d’un an. Les gens les plus actifs se contentent de faire des drames et d’attaquer les gens.”

De plus, Dogecoin a du mal à être utile. Bien qu’il s’agisse du premier jeton mème (8,7 milliards de dollars de capitalisation boursière), DOGE reste une pure pièce numérique sans autres cas d’utilisation substantiels. Le soutien de personnalités éminentes telles qu’Elon Musk a aidé le projet à se développer grâce aux conversations X (ancien Twitter).

Malgré sa part de marché impressionnante, les faibles caractéristiques symboliques de Dogecoin (telles que l’offre infinie de jetons) limitent sa croissance à long terme. Les développeurs de DOGE devront trouver des moyens de réduire le nombre actuel de pièces de 141 milliards en circulation afin d’assurer la rareté en cas d’augmentation de la demande et d’éventuelles hausses de prix à l’avenir.

La communauté des crypto-monnaies a spéculé sur l’intégration de DOGE pour les paiements sur la principale plateforme de médias sociaux. En outre, la plateforme de trading Robinhood a récemment ajouté Dogecoin à son portefeuille web3 d’auto-garde. De tels développements pourraient permettre à Dogecoin de gagner en attrait institutionnel, ce qui se traduirait par une croissance explosive.

