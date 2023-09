Prédiction de prix LINK : Chainlink occupe la pole position dans la tokenisation

Le prix de Chainlink (LINK) a rebondi lundi alors que les investisseurs ont acheté la baisse et applaudi les récentes nouvelles de l’écosystème. La pièce a atteint un sommet de 6,63 $, le niveau le plus élevé depuis le 17 août. Il a bondi de plus de 15 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

Un leader en tokenisation

Copy link to section

Chainlink est le plus grand oracle de l’industrie de la blockchain. Son rôle principal est de connecter les données hors chaîne à l’environnement en chaîne. En conséquence, le réseau alimente certains des plus grands réseaux du secteur, comme Uniswap et Aave.

Chainlink joue également un rôle important dans le secteur de la tokenisation, qui, selon les investisseurs, continuera de croître dans les années à venir. De nombreuses grandes entreprises ont déjà commencé à se lancer dans le secteur.

Par exemple, j’ai récemment écrit que la Bourse de Londres (LSE) envisageait de se lancer dans l’industrie. Son objectif est d’utiliser la tokenisation pour proposer ses produits et services à un plus grand nombre de personnes.

Save

La semaine dernière, ANZ, l’une des plus grandes banques d’Australie, a réalisé sa première transaction avec des actifs tokenisés. Il a utilisé le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) de Chainlink et son stablecoin A$DC.

Dans une déclaration distincte sur X, Chainlink a déclaré que la Deposit Trust & Clearing Corporation (DTCC) envisageait également d’utiliser CCIP pour débloquer l’interopérabilité des actifs tokenisés. DTCC est un acteur majeur de la finance qui gère plus de 2 quadrillions de dollars chaque année.

The Depository Trust & Clearing Corporation, the world’s largest securities settlement system processing $2+ quadrillion annually, is exploring Chainlink #CCIP to unlock tokenized asset interoperability.@The_DTCC’s Stephen Prosperi on the collaboration: https://t.co/DyqUc0miFH — Chainlink (@chainlink) September 15, 2023

Chainlink travaille également avec Swift, une organisation leader qui gère des milliards de dollars chaque jour. Dans une déclaration récente, Swift a déclaré que la collaboration avec Chainlink et plusieurs banques avait démontré qu’elle pouvait fournir un point d’accès unique à plusieurs réseaux en utilisant l’infrastructure existante.

Par conséquent, les analystes estiment que Chainlink a le potentiel pour devenir un acteur majeur de la finance et de la tokenisation. Cela signifie qu’il peut survivre même si d’autres secteurs de la blockchain comme les NFT reculent.

Prévision de prix Chainlink

Copy link to section

Save

Le graphique journalier montre que le prix LINK a formé une tendance à double fond à 5,73 $ ce mois-ci. Dans l’analyse de l’action des prix, cette tendance est l’un des signes haussiers les plus précis du marché. Il a maintenant dépassé le niveau de résistance clé à 6,45 $, le décolleté de ce modèle à double fond.

La pièce a également dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a pointé vers le haut. Par conséquent, le prix de Chainlink continuera probablement à augmenter dans les prochains jours alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 7,91 $, le niveau le plus élevé du 10 août.

Save