Le cours de l’action AMC est en chute libre mais un bond de 200 % est possible

Le cours de l’action d’AMC Entertainment (NYSE : AMC) est devenu mal-aimé et indésirable. Les actions ont plongé jusqu’à un plus bas de 7,71 $, proche de son plus bas niveau jamais enregistré. Il a plongé de plus de 89 % par rapport à son plus haut niveau de cette année et de plus de 99 % par rapport à son plus haut niveau de la pandémie.

Machine à diluer

L’activité d’AMC Entertainment est l’une des plus grandes sociétés de l’industrie du divertissement. La société exploite la plus grande entreprise de cinéma aux États-Unis. En tant que telle, l’entreprise a considérablement souffert de la pandémie de COVID-19.

L’un des principaux défis pour les investisseurs d’AMC est que la société est devenue l’une des plus grandes machines à dilution de Wall Street. Plus récemment, la société a déclaré avoir levé plus de 300 millions de dollars en vendant ses propres actions.

Au total, AMC a vu le nombre d’actions en circulation passer de 58,7 millions en juin 2022 à plus de 158 millions. L’émission de nouvelles actions est l’une des pires choses qui puisse arriver aux investisseurs.

Il est souvent considéré comme l’opposé des rachats ou rachats d’actions dans la mesure où il dilue les actionnaires existants. Cela réduit également le bénéfice par action (BPA) d’une entreprise et entraîne une faiblesse du cours de l’action.

Le cours de l’action AMC s’est également effondré après la décision de la société de convertir les actions privilégiées APE en actions ordinaires d’AMC. Cette décision a également été considérée comme hautement dilutive. Dans un communiqué, la société a déclaré que cette décision était nécessaire pour éviter la faillite,

Le défi pour AMC est qu’elle continue de dépenser de l’argent. Les résultats les plus récents ont montré que la société disposait de plus de 435 millions de dollars en liquidités et en placements à court terme. Il disposait de plus de 922 millions de dollars au cours de la même période en 2022.

Pendant ce temps, l’entreprise devrait faire face à des vents contraires en raison de la grève en cours à Hollywood. Les analystes estiment que le manque de contenu pourrait nuire à son chiffre d’affaires et à ses résultats dans les mois à venir. Un catalyseur probable sera le prochain documentaire de Taylor Swift qui sera projeté dans les cinémas AMC.

Prévisions du cours de l’action AMC

Mes dernières prévisions AMC étaient exactes, comme vous pouvez le lire ici. Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action AMC a connu une forte tendance baissière au cours des dernières années. Le stock a formé un canal descendant représenté en noir. Il s’est déplacé vers le côté inférieur de ce canal.

AMC reste en dessous des moyennes mobiles sur 50 semaines et 100 jours. Plus important encore, les actions se situent à 7,71 $, quelques points en dessous du support clé à 10,95 $, les points les plus bas de 2020.

Par conséquent, le rapport risque/récompense du titre semble pour l’instant un peu favorable. Je soupçonne que les actions rebondiront probablement à mesure que les acheteurs tenteront de retester le côté supérieur du canal à environ 40 $. Cela signifie que les actions pourraient augmenter de plus de 200 % par rapport au niveau actuel.

Le scénario alternatif est celui où les actions continuent de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 5 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.