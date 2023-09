Le cours de l’action Citigroup est très bon marché : s’agit-il d’un achat pendant le redressement ?

Le cours de l’action Citigroup (NYSE : C) a sous-performé celui de ses pairs au cours de la dernière décennie. Il a augmenté de plus de 80 % depuis 2009, tandis que le SPDR S&P Bank ETF (KBE) et le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ont augmenté respectivement de plus de 230 % et 160 %. Il a également sous-performé pendant le mandat de Jane Fraser.

Stratégie de redressement de Citigroup

Citigroup, la troisième banque des États-Unis, a pris des mesures pour augmenter ses actions au cours de la dernière décennie. Elle a racheté plus d’un tiers de ses actions et versé des milliards de dollars de dividendes, faisant passer son versement annuel de 0,04 $ à 2,12 $.

Malgré ces mesures, les investisseurs ne semblent pas impressionnés par la société car elle a sous-performé son groupe de référence. Il est donc logique que l’entreprise travaille désormais à une refonte majeure.

Le redressement de Citigroup comporte de nombreux aspects. Il a annoncé des licenciements importants, qui pourraient se chiffrer par milliers. Elle réorganise également ses activités en cinq métiers principaux et simplifie ses opérations.

Les cinq activités principales seront les services, les marchés, la banque, la banque grand public et la gestion de patrimoine. Les services sont une activité cruciale qui comprendra le travail de trésorerie et de garde pour les gros clients. Le secteur bancaire comprendra la banque d’investissement, la banque d’entreprise et la banque commerciale.

Citigroup est-il un bon investissement ?

Certains analystes estiment que le redressement de Citigroup aura un impact positif sur l’entreprise. Dans une note, Mike Mayo, l’analyste respecté de Wells Fargo, estime que l’action de Citigroup passera de 40 $ actuellement à 55 $.

De plus, Citigroup est devenue une banque très rentable au fil des années. Son chiffre d’affaires au cours des douze derniers mois (TTM) s’est élevé à 70,5 milliards de dollars tandis que son bénéfice net était de 13,51 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires et son bénéfice au deuxième trimestre étaient de 17,6 milliards de dollars et de 2,92 milliards de dollars.

Parallèlement, Citigroup est nettement sous-évalué par rapport à ses pairs. Son ratio PE est de 7,47, le plus bas des grandes banques comme UBS, Bank of America, JP Morgan et Wells Fargo. Son ratio cours/valeur comptable de 0,44 est également inférieur à celui de ses pairs. Plus important encore, la remise de Citigroup sur les réservations est de 55,92 %, la plus basse par rapport à ses pairs.

Par conséquent, du point de vue de la valorisation, il semble que Citigroup soit un bon investissement. En outre, il affiche toujours un rendement en dividendes à terme de 5,18 %.

Cependant, comme je l’ai prévenu dans mes articles sur la Lloyds Bank, je ne recommande pas d’acheter des sociétés ayant un long historique de sous-performance. C’est pourquoi j’appelle à la prudence lorsque vous investissez dans des actions Citi.

Analyse du cours de l’action Citigroup

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Citigroup est dans une forte tendance baissière depuis un certain temps. Plus récemment, il est resté en dessous de la ligne de tendance descendante verte. Cette ligne relie les fluctuations les plus élevées depuis mars 2022. Les actions sont tombées en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

Le cours de l’action Citigroup tente désormais de passer en dessous du niveau de support crucial à 41,18 dollars, le niveau le plus bas depuis décembre de l’année dernière. Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour le titre est à la baisse, le prochain niveau clé à surveiller étant de 38,47 $, le niveau le plus bas d’octobre 2022.

