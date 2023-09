Plus

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies se porte mieux que l’indice général suivi par CNN Business. L’indice est resté au point neutre de 43 dimanche tandis que celui de CNN s’est déplacé vers la zone de peur de 36.

Une Fed belliciste et la flambée des prix du pétrole brut

Le marché des cryptomonnaies et des actions est confronté à de nombreux vents contraires alors que les inquiétudes concernant l’économie demeurent. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés à 5,25 % et 5,50 %. La commission a également évoqué une nouvelle hausse de 0,25 % lors des prochaines réunions.

Il existe également des risques énergétiques alors que le prix du pétrole brut continue de monter en flèche. Le Brent, la référence internationale, a grimpé à 95 $ et les analystes s’attendent à ce qu’il grimpe à 100 $ dans les semaines à venir. La hausse des prix de l’énergie signifie que l’inflation restera à un niveau élevé plus longtemps que prévu.

D’autres matières premières importantes sont en hausse, comme je l’ai écrit ici. L’huile d’olive, le bétail, le jus d’orange et le cacao ont tous atteint des niveaux historiquement hauts au cours des derniers mois. N’oubliez pas que les données les plus récentes ont montré que l’inflation globale à la consommation a atteint 3,7 % en août, son plus haut niveau des derniers mois.

L’indice de peur et d’avidité a également reculé en raison de la grève en cours de l’UAW et des embouteillages persistants au canal de Panama.

Malgré ces défis, Bitcoin et les autres cryptomonnaies ont plutôt bien résisté ces derniers jours. Bitcoin est resté au-dessus de 26 000 $, même si les indices Nasdaq 100 et S&P 500 ont chuté au cours des dernières semaines.

La vente de jetons Memeainator approche

Une actualité clé de l’industrie des cryptomonnaies à surveiller cette semaine sera le lancement prochain de la vente de jetons Memeainator. Memeainator, qui a accumulé plus de 19 000 abonnés sur Twitter en quelques semaines, vise à devenir un leader dans l’industrie des pièces de monnaie.

Pour commencer, le concept de pièces de mème a pris de l’ampleur en 2021 avec le succès de Dogecoin et d’autres pièces comme Shiba Inu, Dogelon Mars et Baby Dogeoin. Depuis lors, les créateurs ont lancé de nombreuses pièces de mème comme Bonk et Pepe.

Memeainator vise à devenir la plus grande pièce de monnaie au monde. Et en cours de route, il vise à créer de nombreux millionnaires au fil du temps. Pour y parvenir, les développeurs se sont engagés à investir massivement dans le marketing et la construction d’un écosystème.

En outre, ils ont alloué 7,5 % de tous les jetons aux compétitions. L’un des concours verra l’heureux gagnant partir dans l’espace avec Virgin Galactic, la société fondée par Richard Branson.

Et plus important encore, en plus de ses informations d’identification de pièces de mème, la plate-forme intégrera certaines fonctionnalités d’IA. Dans le cadre de cette tendance qui voient les investisseurs s’intéresser à l’IA, les développeurs utiliseront à l’avenir l’API X et ChatGPT.

