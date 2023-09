Shiba Memu comme opportunité d’investissement alors que Bitcoin défie le sentiment d’aversion au risque

Les cryptomonnaies font lentement preuve de résilience malgré des perspectives de marché mitigées. La prévente de Shiba Memu (SHMU) a dépassé les 3,183 millions $. Pendant ce temps, un sentiment d’aversion au risque perturbe un peu moins les investisseurs Bitcoin. La plus grande cryptomonnaie au monde s’est maintenue au-dessus de 26 000 $ au cours du week-end malgré un léger refroidissement. Cela stimule la demande d’actifs risqués. Mais à quel point Shiba Memu, le gourou autoproclamé du marketing, est-il attrayant et prêt à renverser ses pairs ? Vous pouvez obtenir plus de détails sur la prévente du projet et comment acheter le jeton ici.

Les statistiques entourant la détention à long terme de Bitcoin approche de niveaux records

Une partie de la raison pour laquelle Bitcoin ignore les baisses est l’intérêt accru des investisseurs à long terme (hodlers). Les dernières données montrent que le nombre de jetons détenus par les investisseurs à long terme a atteint un niveau presque sans précédent. La conservation d’actifs est un indicateur positif car il a été utilisé dans le passé pour prévoir l’état du marché des crypto-monnaies.

Les Hodlers conservent leurs Bitcoins pendant les creux du marché, en s’attendant à des mouvements forts à venir. Des prises à long terme se produisent également lorsque les marchés baissiers sont exagérés. Les investisseurs convaincus que le marché est au plus bas ne seraient pas disposés à vendre. Ils s’attendent à réaliser des bénéfices en cas de reprise du marché.

Bien qu’il soit trop tôt pour prévoir un marché haussier du Bitcoin, la détention à long terme suggère un changement de sentiment. Cela signifie que ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Bitcoin ne bénéficie de gains robustes et n’augmente les actifs à risque.

Shiba Memu : est-ce un investissement parfait pour 2024 ?

Lorsqu’il s’agit de sélectionner un investissement, le choix appartient à l’investisseur. Mais pour l’investissement dans les mèmes, le potentiel de gains vertigineux occupe la première place parmi d’autres considérations.

Shiba Memu a été présenté comme le projet de mème du futur. En utilisant l’IA pour se commercialiser, le projet vise à devenir durable en utilisant la tendance des mèmes. Shiba Memu peut créer ses propres relations publiques, lancer une intervention marketing et se mesurer à ses rivaux canins.

En tant que crypto-monnaie de mème, Shiba Memu cherche également à profiter de la manie et de la frénésie existantes pour devenir populaire. Il surveille les plateformes sociales à la recherche des meilleures idées créatives en matière de publicité. Cette capacité permet à Shiba Memu de générer son propre battage médiatique et n’a pas besoin d’influenceurs pour gagner du terrain.

L’application d’IA de Shiba Memu en fait un investissement intéressant pour 2024. Shiba Memu pourrait reproduire les gains de ses prédécesseurs et enregistrer des rendements considérables. Les perspectives sont également élevées à mesure que l’application d’IA trouve davantage de cas d’utilisation et que Shiba Memu devient puissant.

Shiba Memu, est-ce une bonne opportunité d’investissement ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est judicieux d’investir dans un actif spéculatif comme Shiba Memu. Premièrement, il offre une alternative solide aux actifs cryptographiques liés aux mèmes. L’IA connaît une croissance rapide et gagne en reconnaissance dans de nombreux secteurs, dont la cryptographie. L’utilisation de l’IA pourrait permettre à Shiba Memu de devenir un projet de cryptomonnaie sensationnel avec de forts gains à l’avenir.

Les investisseurs seraient également ravis que Shiba Memu fasse ses débuts alors que le reste du secteur est en train de se salir. Avec l’amélioration de la détention à long terme du Bitcoin, la fortune pourrait changer pour le mieux. Au moment où Shiba Memu fera ses débuts sur les bourses en 2024, une amélioration du sentiment pourrait profiter au jeton.

La dynamique sociale de Shiba Memu est une autre utilité. Le projet comprend un tableau de bord d’IA pour les mises à jour et les connexions en temps réel. Non seulement les fonctionnalités sociales donnent du pouvoir aux investisseurs, mais elles rendent également Shiba Memu populaire. Cela augmente l’utilité et le potentiel d’explosion de la valeur du jeton.

Faut-il acheter des jetons Shiba Memu au cours de la prévente ?

Shiba Memu est proposé à prix réduit en prévente. Le prix du jeton augmente chaque jour à 18 h 00 GMT. Cela signifie qu’il est préférable d’acheter maintenant. SHMU offre un rendement élevé aux premiers investisseurs qui recevront des jetons de grande valeur après la fin de la prévente. Acheter en prévente permet également de capitaliser sur les gains de prix potentiels initiaux lorsque le jeton fait ses débuts sur les bourses.

