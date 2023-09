Voici le plus gros risque auquel Cardano, Solana, Polygon, XRP, Cosmos sont confrontés

Les investisseurs commencent à craindre à mesure que les risques pour les marchés financiers augmentent. L’indice de peur et d’avidité est passé du plus haut de l’année de plus de 80 à la zone de peur de 34. En conséquence, les actions américaines ont reculé de leurs plus hauts niveaux cette année, avec le Nasdaq 100, le S&P 500 et le S&P 500. Le Dow Jones a reculé de plus de 7 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année.

Les crypto-monnaies sont confrontées à des risques

Copy link to section

Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont fortement reculé par rapport à leur point culminant cette année. Le BTC a chuté de plus de 17 % par rapport au point le plus élevé de cette année. De même, Cosmos ATOM a chuté de plus de 50 %, tandis que Bitcoin Cash et Polygon MATIC ont chuté de plus de 30 %.

Les crypto-monnaies se sont effondrées en raison de plusieurs risques. Premièrement, les crypto-monnaies se sont effondrées en raison des risques réglementaires croissants sur le marché. La Securities and Exchange Commission (SEC) a résisté au lancement d’un ETF Bitcoin. Il envisage actuellement un ETF de sociétés comme Blackrock, WisdomTree, Invesco et Fidelity.

La SEC a également lancé plusieurs poursuites, la plus récente étant contre Binance et Coinbase. D’autres régulateurs comme l’ASIC et la FCA ont également annoncé un certain contrôle réglementaire.

Save

Les crypto-monnaies sont également confrontées à une faible demande après avoir traversé un hiver crypto majeur depuis 2021. En conséquence, le volume échangé sur toutes les bourses de crypto-monnaie est tombé au niveau le plus bas depuis des années.

La Fed est le plus grand risque

Copy link to section

La Réserve fédérale représente le plus grand risque auquel sont confrontées les crypto-monnaies et les actions. La semaine dernière, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Le graphique à points indique une nouvelle hausse des taux de 0,25 % plus tard cette année. Si cela se produit, la Fed poussera ses taux entre 5,50 % et 5,75 %.

https://www.youtube.com/watch?v=28uSmcz8YF4&pp=ygUNZmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

Par ailleurs, la Fed s’est engagée à poursuivre sa politique de resserrement quantitatif (QT). Ce QT lui a permis de réduire le bilan de plus de 1 000 milliards de dollars au cours des derniers mois.

Ces hausses de taux ont des implications majeures sur les actions et les crypto-monnaies comme Jasmy, Avalanche, Polygon, Solana, Bitcoin Cash et Cosmos ATOM. D’une part, ils rendent d’autres actifs sûrs comme les fonds du marché monétaire (MMF) plus attractifs pour les investisseurs. Ces rendements ont bondi à près de 6 % tandis que les bons du Trésor à 2 ans rapportent plus de 5 %.

Des taux d’intérêt plus élevés, associés à une inflation galopante, font augmenter le coût de la vie. Des données récentes montrent que les taux hypothécaires approchent les 8 % tandis que les défauts de paiement augmentent. Par conséquent, de nombreuses personnes ne disposent pas des fonds discrétionnaires dont elles disposaient lorsque les taux d’intérêt étaient nuls. Des hausses de taux pourraient également conduire à une récession, comme je l’ai écrit ici. L’histoire montre que Bitcoin et d’autres altcoins sous-performent en période de taux élevés.

Save