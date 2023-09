Le PDG de Coinbase critique Chase UK pour avoir interdit les paiements cryptographiques

Chase UK, filiale de JPMorgan, a dévoilé des ajustements importants à sa politique de paiement en crypto-monnaie, invoquant des problèmes de fraude. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 16 octobre 2023. Pendant ce temps, le PDG et co-fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a désapprouvé la politique de mise à jour.

Dans son post X, Armstrong a qualifié la décision de Chase UK de « comportement totalement inapproprié ». En outre, il a tagué le Premier ministre britannique Rishi Sunak et Andrew Griffith, se demandant si Chase UK adhère à ses objectifs gouvernementaux.

Brian Armstrong a exhorté les détenteurs de crypto au Royaume-Uni à fermer leurs comptes Chase en raison de opérations peu claires.

“Les détenteurs de crypto-monnaies britanniques devraient fermer leurs comptes Chase si c’est ainsi qu’ils vont se comporter.”

Chase UK donne la priorité à la sécurité de ses clients

Comme l’a rapporté invezz.com, Chase UK a informé ses utilisateurs d’un ajustement massif de sa politique concernant les paiements cryptés. La banque a expliqué qu’elle refuserait les transactions liées aux actifs numériques à compter du 16 octobre 2023.

« À partir du 16 octobre 2023, si nous pensons que vous effectuez un paiement lié à des actifs cryptographiques, nous le refuserons. Si vous souhaitez toujours investir dans des actifs cryptographiques, vous pouvez essayer d’utiliser une autre banque ou un autre fournisseur, mais soyez prudent, car vous ne pourrez peut-être pas récupérer l’argent si le paiement finit par être lié à une fraude ou à un arnaque.”

La banque modifiera sa politique pour améliorer la sécurité des clients face à l’augmentation des cas d’escrocs qui causent des pertes financières massives aux passionnés de cryptographie. Chase UK ne traitera pas les paiements soupçonnés de provenir d’entreprises de cryptographie.

La banque a conseillé aux passionnés qui souhaitent investir dans la cryptographie de faire appel à d’autres prestataires de services. En outre, il a mis en garde contre les défis liés à la récupération de l’argent perdu à cause des fraudes aux cryptomonnaies. Chase UK a également demandé à ses utilisateurs de trouver plus d’informations sur la protection de leur argent sur son site officiel.

JPMorgan Chase est une société financière multinationale basée à New York qui propose plusieurs services monétaires, notamment la banque commerciale et de détail, la banque d’investissement et la gestion d’actifs. L’entreprise opère à l’échelle internationale, au service des particuliers, des institutions et des petites entreprises.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.