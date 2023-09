Le déverrouillage du jeton Sui Blockchain approche alors que Navi Protocol TVL monte en flèche

Sui Blockchain, l’alternative Ethereum lancée en grande pompe il y a quelques mois, a du mal à gagner du terrain et dilue continuellement ses détenteurs de jetons. La prochaine dilution du réseau aura lieu vendredi lorsqu’il débloquera une autre énorme tranche d’un million de jetons SUI d’une valeur de plus de 465 000 $.

Selon TokenUnlocks, Sui a débloqué plus de 38,6 millions de jetons au cours des 12 derniers mois, soit 4,8 % de l’offre totale. Pire encore, seulement 8 % de tous les tokens SUI ont été débloqués depuis le lancement du réseau en 2022.

Il y a désormais plus de 3,83 milliards de jetons SUI encore verrouillés. Selon le calendrier d’acquisition, ces déverrouillages auront lieu jusqu’en 2030. Cela signifie que les détenteurs de jetons Sui existants peuvent s’attendre à une dilution substantielle au cours des prochaines années.

Les déverrouillages de jetons sont très dilutifs car ils ajoutent davantage de jetons en circulation. Ils sont souvent comparés au moment où les entreprises vendent davantage d’actions dans le but de lever des liquidités. La plupart des jetons atténuent l’impact des déverrouillages réguliers en intégrant le mécanisme de gravure. La gravure est un processus dans lequel les jetons sont stockés dans un coffre-fort inaccessible.

Pendant ce temps, Sui n’a pas non plus gagné beaucoup de popularité parmi les développeurs, même après que sa société mère ait levé plus de 300 millions de dollars en 2022. Elle a également signé un accord marketing majeur avecRed Bull Oracle Racing. Les données de DeFi Llama montrent qu’il n’y a désormais que 18 projets DeFi dans l’écosystème. Ensemble, ces applications DeFi ont une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 49 millions de dollars.

Les plus grandes dApps DeFi de l’écosystème de Sui sont NAVI Protocol, Cetus, OmniBTC, KriyaDEX et Scallop Lend. Au cours des dernières semaines, la TVL de ces dApps a bondi à deux chiffres, ce qui est une bonne chose. Le TVL du protocole NAVI a bondi de plus de 267 % au cours des 30 derniers jours.

Le défi pour Sui est de savoir comment gagner du terrain parmi les développeurs dans un secteur hautement compétitif. Il est en concurrence avec d’autres réseaux de couche 1 comme Hedera Hashgraph, Ethereum et Tron. Il se bat également avec d’autres réseaux de couche 2 comme Arbitrum, Optimism, Base et Polygon. Tous ces facteurs expliquent pourquoi le prix du jeton SUI a chuté de plus de 60 % par rapport à son sommet.

