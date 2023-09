Voici à quoi s’attendre au début du procès de Sam Bankman-Fried (SBF)

La plus grande histoire crypto des prochaines semaines sera le procès de Sam Bankman-Fried, communément appelé SBF. Le procès, qui débutera le 3 octobre et devrait durer quatre à cinq semaines, donnera plus de détails sur FTX, Alameda Research et l’implication de ses parents.

Pourquoi le procès SBF est important

Sam Bankman-Fried a connu une chute dramatique en disgrâce en 2022 lorsque son empire de crypto-monnaie s’est effondré. Avant son effondrement, FTX était valorisé à plus de 24 milliards de dollars, tandis que FTX US avait une valorisation privée de plus de 8 milliards de dollars. Alameda Research détenait plus de 14,6 milliards de dollars d’actifs en juin de l’année dernière.

À son apogée, SBF était bien connu dans les cercles crypto et politiques, où il dépensait des milliards de dollars. Il était également un spécialiste du marketing prolifique qui a acquis les droits sur l’ancienne American Airlines Arena, le stade du Miami Heat.

L’effondrement de FTX a entraîné des pertes importantes parmi les clients et les investisseurs en capital-risque, notamment Dan Loeb et Kevin O’Leary. Les clients ont perdu plus de 8 milliards de dollars tandis que de nombreuses organisations caritatives ont perdu les fonds qu’il avait engagés. Certains hommes politiques ont décidé de restituer les fonds.

Par conséquent, le procès de SBF sera probablement le plus grand événement jamais enregistré dans l’industrie de la cryptographie. Et ses implications seront désastreuses tant pour les grands acteurs que pour la SBF elle-même. Dans un communiqué publié cette semaine, le juge chargé de l’affaire a averti qu’il risquait une longue peine de prison s’il perdait.

Les chances sont contre SBF. D’une part, certains des plus grands responsables de FTX et d’Alameda, dont Caroline Ellison, coopèrent avec les autorités. En effet, SBF sera en prison lors du procès pour avoir tenté d’entrer en contact avec certains de ses anciens employés. SBF s’est également impliqué dans une série d’entretiens avec les médias.

Les autorités ont accusé SBF de nombreux chefs d’accusation, notamment fraude électronique contre les prêteurs, complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, complot en vue de commettre une fraude électronique sur les clients, et complot en vue de blanchir de l’argent et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Chacun de ces chefs d’accusation est passible de longues peines de prison.

https://www.youtube.com/watch?v=yGGzimG8VMQ&t=5s&pp=ygURc2FtIGJhbmttYW4tZnJpZWQ%3D

À quoi s’attendre lors du procès

Selon le calendrier des procès présenté ci-dessus, les audiences du tribunal du SBF débuteront le 3 octobre avec la sélection du jury et se poursuivront jusqu’au 9 novembre. Le procès se déroulera le week-end et le 9 novembre pour la Journée de Colomb. Cela n’arrivera pas non plus entre le 23 et le 25 octobre et le 3 novembre. Il est probable que le procès durera plus longtemps que prévu.

Il est difficile de prédire l’issue de cette affaire puisque les avocats du SBF se sont engagés à combattre ces allégations de manière agressive. Cependant, il est facile de prédire qu’il sera effectivement coupable de certains de ses crimes. D’une part, ses co-conspirateurs ont déjà plaidé coupables et collaborent avec les procureurs.

Par conséquent, s’il est reconnu coupable de tous ces crimes, il risque environ 115 ans de prison. La réalité, cependant, est que SBF sera emprisonné pendant bien moins d’années que cela. D’une part, il purgera ces peines simultanément. Selon moi, SBF purgera entre 10 et 20 ans de prison.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.