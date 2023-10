Dogecoin connaît une volatilité légère alors que l’attention se tourne vers le prospère Shiba Memu

Dogecoin (DOGE) tente de reprendre son élan après une baisse de 25 % qui a débuté le 26 juillet. La pièce de mème originale voit son évolution limitée dans une région de demande peuplée d’acheteurs. Bien que vous puissiez vous attendre à des achats massifs qui déclencheraient des tendances à la hausse des prix, la légère volatilité actuelle limite les hausses potentielles de Dogecoin.

La volatilité atténuée laisse Dogecoin paralysé

Copy link to section

Dogecoin a gagné environ 0,6 % au cours de la dernière journée, tentant de se redresser après s’être consolidé autour du prix plancher de 0,0604 $ pendant des semaines. Bien que les indicateurs techniques suggèrent que des gains de prix sont possibles, la volatilité atténuée laisse DOGE paralysé.

La volatilité mensuelle du Bitcoin a chuté en dessous de celle du Dogecoin, une évolution inhabituelle sur le marché des crypto-monnaies.

Source – Trading View

Le prix du Dogecoin oscillait dans un territoire de demande au moment de la publication. Vous vous attendriez à des mouvements de prix massifs dans cette zone. Une tendance haussière amplifiée pourrait pousser DOGE hors de cette région pour explorer la MME de 50 jours à 0,0639 $.

Une telle hausse verrait Dogecoin cibler 0,0666 $, où il a été rejeté lors de sa tentative prématurée du 28 août. Une cassure et une clôture au-delà de la MME à 100 jours déclencheraient un rebond de reprise qui pourrait s’étendre pour confirmer de solides tendances haussières pour Dogecoin.

Pendant ce temps, la pression des vendeurs pourrait plonger DOGE sous le support à 0,0604 $, faisant potentiellement baisser l’alt pour rassembler des liquidités côté vente en dessous de ce point d’appui.

Alors que le chemin de Dogecoin reste flou, Shiba Memu, centré sur l’IA, continue d’attirer l’attention, avec sa prévente approchant la barre des 3,5 millions $. Shiba Memu est un mème combinant intelligence artificielle et blockchain pour créer une centrale d’auto-marketing.

Shiba Memu tire parti de l’IA pour créer une puissance marketing imparable

Copy link to section

Shiba Memu ne ressemble pas à de nombreux actifs de mème qui sont lancés avec battage médiatique avant d’avoir du mal à retenir les passionnés en raison de caractéristiques symboliques peu claires et d’un manque d’utilité. Le jeton nouvellement lancé exploite un logiciel basé sur l’IA pour apprendre des stratégies de marketing fructueuses et se faire connaître sur diverses plateformes sociales et forums pertinents.

Selon son livre blanc, Shiba Memu gagnera en puissance et en intelligence à mesure qu’il progressera pour dominer le monde des crypto-monnaies. Il déclare :

« Au fur et à mesure de son évolution, le jeton Shiba Memu deviendra plus intelligent et plus puissant, connaissant une croissance exponentielle pour devenir un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies. »

Faut-il investir dans Shiba Memu ?

Copy link to section

Shiba Memu est déjà en plein essor et sa prévente explosive continue d’attirer l’attention, approchant la barre des 3,5 millions $. La prévente explosive de Shiba Memu confirme la confiance des investisseurs dans la crypto-monnaie à thème.

Shiba Memu pourrait être une opportunité lucrative pour les passionnés de crypto-monnaies et d’IA. Son unification unique de technologies offre des avantages tels qu’un retour sur investissement accru, une transparence de premier ordre et une autosuffisance. Alors que les experts prédisent que l’IA représentera une industrie de 1 870 milliards $ d’ici 2030, Shiba Memu offre une opportunité d’investissement unique pour engendrer des rendements substantiels.

Vous pouvez acheter des jetons SHMU via le site Web Shiba Memu. Il s’échangeait à 0,030700 $ au moment de la publication. Les premiers investisseurs acquerront la pièce de mème à moindre coût car son prix augmentera quotidiennement à 18 h 00 GMT.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.