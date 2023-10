Le jeton Verasity (VRA) augmente après avoir brûlé 10 milliards de jetons

Plus

Le jeton Verasity (VRA) a fortement augmenté lundi alors que les développeurs ont fait une annonce majeure concernant le réseau. Il a atteint un sommet de 0,0057 $, le niveau le plus élevé depuis le 27 juin. Il a grimpé de plus de 52 % par rapport au niveau le plus bas de septembre.

La principale raison du rallye des jetons VRA est l’annonce selon laquelle le réseau a brûlé 50 % de son offre maximale. Il s’agit d’une décision importante puisqu’un brûlage de jetons supprime les jetons en circulation, créant ainsi plus de valeur pour les jetons restants.

Veracity a brûlé 10 milliards de jetons, ce qui porte le plafond d’approvisionnement total des jetons du portefeuille de réserve à seulement 10 milliards de dollars de jetons VRA. Dans un communiqué, l’équipe a déclaré qu’elle n’avait plus besoin des 10 milliards de jetons brûlés après le lancement commercial de sa plateforme Proof of View (PoV).

Dans le même temps, les développeurs ont annoncé qu’ils déplaceraient les 90 milliards restants vers une nouvelle blockchain. Cela laisse le nombre restant de pièces en circulation à 10 milliards et fournira une utilité à l’écosystème publicitaire VeraViews. Dans un communiqué, RJ Mark, le PDG de Verasity a déclaré :

« Maintenant, notre consultation communautaire et la combustion ultérieure de nos jetons de réserve stratégiques, soit environ 50 % de notre offre maximale, prouvent que nous écoutons également notre communauté et améliorons notre écosystème cryptographique. Cela fait partie de notre stratégie de croissance pour 2024. »

Veracity est une entreprise utilisant la technologie blockchain pour lutter contre la fraude dans le secteur de la publicité. Elle a été la pionnière d’un modèle consensuel connu sous le nom de Proof of View (PoV), pour lequel elle a récemment reçu un brevet. Il est désormais utilisé par plusieurs entreprises des secteurs de la publicité et des lecteurs vidéo.

Verasity a déjà traité plus de 253 millions d’impressions avec un taux de précision supérieur à 97,5 %. Des études estiment que les annonceurs perdront plus de 100 milliards de dollars à cause de la fraude d’ici 2025.

VRA, son jeton, est utilisé pour financer des campagnes publicitaires, permettant de miser via VeraWallet et de distribuer les récompenses Watch & Earn.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.