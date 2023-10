Prévisions du prix du blé alors que les ventes incessantes s’accélèrent

Le prix du blé a poursuivi sa baisse cette semaine alors que les inquiétudes concernant l’offre et la demande persistaient. Le prix s’est effondré lundi à 533 dollars, le niveau le plus bas depuis septembre 2020. Il a plongé de plus de 59 % par rapport au point le plus haut de mars 2022, ce qui en fait l’une des matières premières les moins performantes au monde.

Le prix du blé s’est effondré alors même que la guerre en Ukraine se poursuivait et qu’une sécheresse entraînait des pénuries d’approvisionnement. Récemment, l’ accord sur la mer Noire a été un sujet clé. cela s’est terminé il y a deux mois. Il s’agissait d’un accord important qui a permis à l’Ukraine d’acheminer en toute sécurité ses grains de blé à l’échelle internationale.

Dans le même temps, de nombreux pays européens producteurs de blé ont connu des intempéries extrêmes. Les pays les plus touchés sont la Grèce, l’Espagne et l’Italie. Dans un communiqué, le Surveillance des ressources agricoles (MARS) a déclaré que le rendement du blé sera de 5,8 tonnes par hectare cette année.

D’autres pays comme l’Australie et les États-Unis connaissent une baisse des rendements. Dans le même temps, la Russie, premier exportateur de blé, se porte bien. Les données les plus récentes montrent que la production de blé russe a bondi cette année, compensant ainsi une forte baisse en Ukraine.

Le déclencheur le plus récent de la chute des prix du blé a été un rapport de l’USDA. Dans un communiqué, le ministère a déclaré que les États-Unis auront une production nationale et des stocks plus élevés que prévu. Il s’attend désormais à ce que les États-Unis récoltent 1,81 milliard de boisseaux, soit 78 millions de plus que prévu. Les États-Unis disposaient également de plus de 1,78 milliard de stocks de blé.

https://www.youtube.com/watch?v=aldBuCjymUA&pp=ygUOYmxhY2sgc2VhIGRlYWw%3D

Prévisions du prix du blé

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le prix du blé a formé une tendance à double sommet à 764,4 $ en juillet et août. En analyse technique, cette tendance est l’un des signes les plus baissiers du marché. Aujourd’hui, le blé s’est effondré sous le support clé à 609,8 $, le décolleté de la configuration à double sommet.

Le blé a également plongé sous l’important support de 583,1 $, le point le plus bas du 31 mai. Plus important encore, le blé est tombé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du niveau de survente.

Par conséquent, les perspectives pour le blé, du moins à court terme, sont relativement baissières, le prochain niveau à surveiller se situant à 500 $. Une cassure en dessous de 500 $ entraînera une baisse supplémentaire, car les vendeurs ciblent le support clé à 450 $. À long terme, les prix du blé rebondiront à mesure que la demande continuera d’augmenter et que l’impact du changement climatique s’intensifiera.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.